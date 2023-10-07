Ракета Atlas V стартовала с мыса Канаверал с прототипами спутников Amazon

Американская компания United Launch Alliance запустила ракету Atlas V с прототипами спутников Amazon

Tекст: Антон Никитин

Запуск был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в пятницу в 21.06. Трансляция велась на сайте ULA. Как поясняет Amazon, проект по расширению доступа к широкополосной связи Project Kuiper предусматривает вывод на околоземную орбиту группировки из 3236 спутников, передает ТАСС.

Вице-президент по технологиям проекта Project Kuiper Раджив Бадьял перед запуском заявил, что Amazon впервые выводит спутники в космос и многое извлечет из этого опыта, независимо от успеха миссии.

Через пару часов после старта ULA сообщила, что Atlas V точно доставила прототипы спутников Project Kuiper. Отмечается, что запуск стал 158-м для United Launch Alliance.

Отметим, на первой ступени ракеты Atlas V использовался российский двигатель РД-180 производства НПО «Энергомаш». В марте 2022 года Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США. Глава Курчатовского института отмечал, что в США много лет безуспешно пытались разгадать состав сплава российских двигателей РД-180, но не смогли.