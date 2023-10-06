В Госдуме исключили блокировку Telegram в России

Депутат Горелкин: В России не будут блокировать Telegram

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Горелкин, в России необходимо разъяснить применение закона о маркировке интернет-рекламы, который вступил в силу 1 сентября 2023 года, поскольку маркировка рекламы является «очень непростой историей». По его словам, с проблемами сталкиваются также и депутаты, у которых есть блоги. К нему также часто обращаются администраторы Telegram-каналов и редакции региональных СМИ. Поэтому необходимо создать единый сервис или горячую линию, чтобы была консультация в режиме реального времени, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Известно, что основной целью закона является борьба с мошенниками. Однако вместе с этим возникли проблемы у многих честных людей, которым сложно понять принципы работы закона. Горелкин пояснил, что были просьбы к регулятору пока не штрафовать и сосредоточиться на разъяснении, сейчас регулятор настроен штрафовать только тех, кто делает это намеренно, и относится очень лояльно.

Депутат отметил, что со временем, когда маркировку «очистят» от недопонимания и сделают этот инструмент более эффективным, нарушения будут рассматриваться более скрупулезно. «Поэтому закон работает, но штрафы пока не выписываются – кроме совсем вопиющих случаев. По закону обсуждения идут, положения дорабатываются. По моему мнению, на отладку этой системы, чтобы она заработала, пару лет нужно точно», – сказал он.

Горелкин рассказал, что Telegram в России блокировать точно не будут. «Мне нравится, что там нет рекомендательных механик. Мне никто ничего не «подсовывает»: я сам выбираю, что мне читать. Уверен, что «Телега» будет жить на российском рынке. И более того, мы видим, что динамически она сегодня входит в топ-3 наиболее популярных ресурсов. Я не исключаю, что в будущем платформа продолжит трансформацию», – уточнил он. При этом депутат отметил, что платформа нейтральна, она находится «над информационными войнами» и предоставляет площадку всем желающим.

Он пояснил, что суверенный Рунет создавался не для того, чтобы что-то блокировать, а наоборот, это гарантия того, что все воздействия на российский интернет извне не смогут нанести фатального ущерба. По его мнению, если кто-то вдруг решит «убить Рунет» для того, чтобы навредить россиянам, то такого сегодня не случится, поскольку это невозможно. Он подчеркнул, что «даже если перерубят кабель посередине Атлантического океана, ничего не произойдет», основные российские цифровые сервисы продолжат работу.

Как подчеркнул депутат, все изменения могут быть незначительными благодаря тому, что все магистральные операторы поставили соответствующее оборудование, поэтому в настоящее время Рунет неубиваем из-за всех мер, предпринятых несколько лет назад.