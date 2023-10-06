В Тамбовской области открыли школу медиаграмотности

Tекст: Валентина Григоренко

Руководитель отделения национального центра помощи в Тамбовской области Денис Ермаков указал, что сегодня у всех в регионе есть возможность повысить уровень цифровой грамотности. По его словам, уроки безопасного интернета будут проходить для школьников и студентов, родителей и педагогов, а также программа предусматривает проведение уроков и для старшего поколения.

Главной целью создания школы является повышение уровня цифровой грамотности населения, формирование критического мышления и возможность уберечь от угроз в сети Интернет.

Первая школа медиаграмотности открылась 28 июня 2023 года в Краснодарском крае. За три месяца работы в ее стенах уже проведено порядка 100 уроков для более 3 тыс. учащихся разных классов.

Добровольцы Национального центра помощи и Лиги безопасного интернета на постоянной основе занимаются просветительской работой в области медиаграмотности. С 2022 года волонтеры Национального центра организовали более 1,5 тыс. уроков в школах страны.

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина отметила, что одной из важнейших составляющих данной работы является развитие у детей знаний и навыков цифровой грамотности и формирование критического отношения к различным ситуациям, происходящим онлайн.

Все занятия в школах медиаграмотности проходят абсолютно бесплатно.