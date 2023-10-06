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Наводившего на ВС России ракеты и артиллерию ВСУ украинца осудили в Крыму
Вынесен приговор украинскому гражданину за передачу украинским спецслужбам информации о дислокации и перемещении ВС России в зоне СВО, которую применяли для артударов и ракетных ударов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Верховный суд Крыма признал виновным украинца Сергея Цыгипа 1961 года рождения, ему назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, передает ТАСС.
Суд и следствие установили, что гражданин Украины передавал СБУ и ВСУ информацию о дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений российской армии в зоне СВО и о применяемых ими видах военной техники.
Эту информацию использовали для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по российским позициям.