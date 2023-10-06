Кремль не стал раскрывать сроков проведения испытания ракеты «Буревестник»

Эксперты объяснили риски тотального запрета сотрудничества с иностранными НКО в ИТ-сфере

Политолог Данюк: Сотрудничество с зарубежными НКО всегда являлось важной частью развития отечественной науки и ИТ-сферы

Tекст: Евгений Поздняков

«Любая деструктивная деятельность, направленная на разрушение суверенитета России, неприемлема. Иностранные НКО, у которых отсутствует структурное подразделение в нашей стране, в этом плане выглядят достаточно опасными организациями. Тем не менее при работе с ними важно трезво оценивать ситуацию», – сказал Никита Данюк, член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСПИ) РУДН.

По его словам, взаимодействие с некоторыми зарубежными объединениями может нести достаточно ощутимые выгоды для России: «В частности, сотрудничество с некоммерческими организациями всегда являлось важной частью развития отечественной науки и ИТ-сферы. Кроме того, далеко не все НКО занимаются политикой».

В связи с этим уместно было бы выстроить систему, позволяющую рассматривать приемлемость работы с той или иной организацией в каждом отдельном случае, полагает эксперт. «Создание единого реестра объединений, ведущих деструктивную деятельность против РФ, выглядит вполне логичным шагом на пути решения этой проблемы», – отметил он.

«Инициатива положительно скажется и на технологическом развитии нашей страны. Более того, она позволит максимально снизить правовые риски для компаний и граждан, которые вынуждены в силу профессиональных нужд взаимодействовать с зарубежными объединениями», – считает Данюк.

«Экспертное сообщество провело большую работу по выявлению возможных прецедентов и ситуаций, на которые могут распространиться вступившие в силу изменения в законе об НКО. Особую обеспокоенность у нашего ИТ-объединения вызывают угрозы, связанные с осложнением разработки программного обеспечения», – сказал Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

«Почти все отечественные операционные системы, такие как «Альт Линукс», Astra Linux, «Ред ОС», Rosa Linux, «Атлант», «Основа», «Лотос», созданы с использованием ядра Linux. В условиях ускоренного перехода прикладного ПО на взаимодействие с этими разработками появляются риски обеспечения технологической независимости страны», – подчеркивает собеседник.

«Именно поэтому мы направили в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева предложения по корректировке законодательства в формате коллективного заключения», – резюмирует Лашин.

Ранее представители российской ИТ-отрасли предложили ввести черный список иностранных НКО вместо общего запрета на участие в них. Предлагается создать реестр иностранных НКО, не имеющих структурных подразделений в России, которые ведут деструктивную деятельность, направленную против интересов страны и ее граждан. Таким образом норма о запрете на сотрудничество с зарубежными организациями будет распространяться только на те объединения, которые находятся в черном списке.

Порядок введения инициативы должно будет определять правительство РФ. Кроме того, предлагается разработать четкие критерии, на основе которых можно было бы определить, является ли деятельность конкретной НКО пагубной и наносящей ущерб России.