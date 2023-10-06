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    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

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    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    6 комментариев
    6 октября 2023, 14:21

    Кремль не стал раскрывать сроков проведения испытания ракеты «Буревестник»

    Представитель Кремля Песков не стал называть дату проведения испытания ракеты «Буревестник»

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не называет дату проведения успешного испытания крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он заверил, что в данном случае не может предоставить никакой информации, передает ТАСС.

    Напомним, президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что Россия почти закончила работу над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

    5 октября 2023, 21:50
    Путин сказал, где остановится спецоперация

    Путин рассказал, где остановится специальная военная операция

    Путин сказал, где остановится спецоперация
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай», говоря о том, каких рубежей России нужно достичь в ходе СВО.

    «По поводу, где нам остановиться. Вы знаете, что дело не в территориях, а в гарантии безопасности народов России и российского государства», – приводит РИА «Новости» слова президента.

    «Это более сложный вопрос, чем какая-то территория, – подчеркнул Путин. – Дело в безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы считаем их своими людьми. Это сложный вопрос, требующий разговора».

    Ранее Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО.

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    5 октября 2023, 20:46
    Путин заявил о продвижении российских войск в зоне СВО

    Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в среду продвинулись и улучшили свое положение на 12 участках в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    Путин отметил, что Вооруженные силы России чувствуют себя уверенно на линии соприкосновения и двигаются по многим направлениям, передает ТАСС.

    «Российские войска уверенно себя чувствуют, по многим направлениям двигаются. Вчера (продвинулись) по всей линии соприкосновения на 12 участках», – сообщил российский лидер. Он добавил, что «это называется просто улучшение своего положения на поле боя».

    Президент также сообщил, что за год около 350 тыс. человек подписали контракты с Министерством обороны России. Он отметил, что это говорит о доверии людей к политике страны.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО.

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    6 октября 2023, 07:00
    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя

    Глава Севастополя Развожаев: ЧФ в пятницу ночью отразил атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола

    ЧФ отразил атаку безэкипажных катеров в районе Северного мола Севастополя
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Силы Черноморского флота (ЧФ) в пятницу ночью отразили атаку двух безэкипажных морских катеров в районе Северного мола Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    Губернатор пояснил в своем Telegram-канале около 4.00 пятницы, что громкие звуки, которые слышны в районе Северного мола, – это расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота, по предварительный информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров.

    Напомним, 15 сентября Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 09:03
    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта Су-34

    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта бомбардировщиков Су-34

    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта Су-34
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Шойгу отметил востребованность выпускаемой заводом продукции. Су-34, по словам министра, является «основной рабочей лошадью». Бомбардировщики ежедневно совершают по пять-шесть вылетов, приводятся его слова в Telegram-канале военного ведомства.

    Министр обороны призвал «поджаться, поторопиться». «У нас же есть предприятия, которые в этом году вышли на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», – поставил задачу Шойгу.

    Директор завода Александр Панасенко сообщил руководителю Минобороны, что на предприятии «научились делать все». Есть, по его словам, замены головной части, имеется практический опыт ремонта хвостовой части, а также ремонта булей, что является самым сложным ремонтом.

    На Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, как сообщили в Минобороны, глава военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, которое входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и осуществляет серийный выпуск, ремонт и модернизацию Су-34.

    Ранее Шойгу сообщал, что в 2023 году российская оборонная промышленность увеличила выпуск боеприпасов более чем в десять раз по сравнению с началом 2022 года.

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    6 октября 2023, 11:12
    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Рогов: Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении

    Силы России взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли несколько опорных пунктов ВСУ на Времевском направлении и продвинулись на несколько сотен метров около Старомайорского, Приютного и Урожайного, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России продвинулись возле Урожайного и Старомайорского, освободив по несколько сотен метров и взяв несколько вражеских опорников. Враг выбит с позиций, на которых закрепился накануне, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что на севере от Приютного российские силы также продвинулись, в итоге после нескольких неудачных атак на этом направлении ВСУ отказались от активных действий.

    Ранее Рогов рассказал, что российские подразделения на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового, а также на Времевском направлении у Урожайного.

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    6 октября 2023, 01:59
    В столице Украины прогремел взрыв

    «Страна.ua»: В столице Украины прогремел взрыв

    Tекст: Антон Никитин

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Киеве.

    Как сообщило украинское издание в своем Telegram-канале, воздушная тревога в городе не объявлялась.

    Также сообщается о взрывах в Николаеве. По версии издания, предварительно, причиной взрывов стала работа ПВО. Горожан призвал укрыться в убежищах.

    Накануне украинский президент Владимир Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США.

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    6 октября 2023, 07:41
    Турецкие СМИ: Путин разрушил стратегию США по уничтожению России

    Sabah: Президент Путин разрушил стратегию США по окружению и уничтожению России через Украину

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин разрушил стратегию США по окружению и уничтожению России через Украину, выразил уверенность обозреватель Sabah Берджан Тутар.

    В публикации говорится, что президент Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США по окружению России, передает РИА «Новости».

    Автор статьи также констатировал, что Вашингтон потерпел «глобальную неудачу» в вопросе антироссийских санкций. Кроме того, журналист обратил внимание, что на Западе усиливается протест против военной поддержки Украины. Как отметил обозреватель, практически все придерживаются того мнения, что борьба проиграна и Киеву следует сесть за стол переговоров с Россией.

    Накануне американские СМИ сообщили о «зловещем поворотном моменте» вокруг Украины.

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    6 октября 2023, 00:42
    В Полтавском военкомате допустили мобилизацию всех мужчин для ВСУ

    Представитель военкомата Полтавской области допустил возможность призыва в ВСУ всех военнообязанных мужчин

    Tекст: Антон Никитин

    Представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый мужчина на Украине должен понять, что ему, скорее всего, придется воевать.

    Представитель военкомата Полтавской области не дал однозначного ответа на вопрос о том, будет ли воевать все население Украине, сказав: «вряд ли». При этом он назвал «вполне возможной» мобилизацию всех военнообязанных мужчин Украины, передает РИА «Новости».

    «Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», – приводит слова Истомина украинское издание «Страна.ua».

    Ранее в Британии призвали власти Украины брать в армию больше молодежи для продолжения попыток «контрнаступления». В конце сентября в Госпогранслужбе Украины пообещали привлечь к ответственности незаконно покинувших страну военнобязанных.

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    6 октября 2023, 07:52
    В центральной части Харькова произошли взрывы

    Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в центральной части города

    Tекст: Антон Никитин

    В центральной части Харькова произошли взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    О взрывах в Харькове сообщило также украинское издание «Общественное. Новости», передает ТАСС.

    Уточняется, что взрывы произошли до объявления воздушной тревоги.

    Напомним, в пятницу ночью также сообщалось о взрывах в столице Украины и в Николаеве.

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    6 октября 2023, 06:44
    ВВС России нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ у Серебрянки

    Минобороны: Российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки

    ВВС России нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ у Серебрянки
    @ vk.com/mil

    Tекст: Антон Никитин

    Российская бомбардировочная авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ около Серебрянки (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что бомбардировочной авиацией удары были нанесеныпо четырем командно-наблюдательным пунктам украинских войск рядом с Серебрянкой.

    Офицер добавил, что средствами ПВО сбиты три украинских беспилотника под Кременной Луганской народной республики, передает ТАСС.

    Накануне российская авиация нанесла удары по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка на краснолиманском направлении.

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    6 октября 2023, 00:59
    Российская ПВО сбила над Белгородской областью еще пять украинских беспилотников

    Минобороны: Российская ПВО в четверг поздно вечером сбила над Белгородской областью еще пять украинских беспилотников

    Tекст: Антон Никитин

    Российская система ПВО в четверг поздно вечером сбила над Белгородской областью еще пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что около 23.30 дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, таким образом пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории России.

    Напомним, в четверг вечером российская ПВО сбила над Белгородской областью два украинских беспилотника. Еще один украинский дрон система противовоздушной обороны России уничтожила над Белгородской областью в первой половине четверга.

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    5 октября 2023, 15:14
    Российская ПВО за сутки перехватила авиабомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS

    Минобороны: Российская ПВО за сутки перехватила авиабомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО за сутки перехватили авиабомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS, сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Как следует из Telegram-канала Минобороны, ПВО за сутки перехватили авиационную управляемую бомбу «JDAM» и восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Также были уничтожены 27 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Харьковской областях.

    В Минобороны сообщили, что с начала СВО уничтожено 484 самолета ВСУ, 250 вертолетов, 7518 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 334 танка и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин РСЗО, 6658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 809 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в районе Работино за сутки уничтожено более 35 украинских военных.

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    5 октября 2023, 16:39
    Эксперты объяснили риски тотального запрета сотрудничества с иностранными НКО в ИТ-сфере

    Политолог Данюк: Сотрудничество с зарубежными НКО всегда являлось важной частью развития отечественной науки и ИТ-сферы

    Эксперты объяснили риски тотального запрета сотрудничества с иностранными НКО в ИТ-сфере
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Регулируя сферу сотрудничества с иностранными НКО, важно придерживаться взвешенной стратегии. Черный список организаций поможет избежать тотального запрета, но при этом исключит возможность взаимодействия с деструктивными объединениями, считают эксперты. Ранее представители ИТ-отрасли России предложили создать черный список иностранных НКО.

    «Любая деструктивная деятельность, направленная на разрушение суверенитета России, неприемлема. Иностранные НКО, у которых отсутствует структурное подразделение в нашей стране, в этом плане выглядят достаточно опасными организациями. Тем не менее при работе с ними важно трезво оценивать ситуацию», – сказал Никита Данюк, член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСПИ) РУДН.

    По его словам, взаимодействие с некоторыми зарубежными объединениями может нести достаточно ощутимые выгоды для России: «В частности, сотрудничество с некоммерческими организациями всегда являлось важной частью развития отечественной науки и ИТ-сферы. Кроме того, далеко не все НКО занимаются политикой».

    В связи с этим уместно было бы выстроить систему, позволяющую рассматривать приемлемость работы с той или иной организацией в каждом отдельном случае, полагает эксперт. «Создание единого реестра объединений, ведущих деструктивную деятельность против РФ, выглядит вполне логичным шагом на пути решения этой проблемы», – отметил он.

    «Инициатива положительно скажется и на технологическом развитии нашей страны. Более того, она позволит максимально снизить правовые риски для компаний и граждан, которые вынуждены в силу профессиональных нужд взаимодействовать с зарубежными объединениями», – считает Данюк.

    «Экспертное сообщество провело большую работу по выявлению возможных прецедентов и ситуаций, на которые могут распространиться вступившие в силу изменения в законе об НКО. Особую обеспокоенность у нашего ИТ-объединения вызывают угрозы, связанные с осложнением разработки программного обеспечения», – сказал Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

    «Почти все отечественные операционные системы, такие как «Альт Линукс», Astra Linux, «Ред ОС», Rosa Linux, «Атлант», «Основа», «Лотос», созданы с использованием ядра Linux. В условиях ускоренного перехода прикладного ПО на взаимодействие с этими разработками появляются риски обеспечения технологической независимости страны», – подчеркивает собеседник.

    «Именно поэтому мы направили в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева предложения по корректировке законодательства в формате коллективного заключения», – резюмирует Лашин.

    Ранее представители российской ИТ-отрасли предложили ввести черный список иностранных НКО вместо общего запрета на участие в них. Предлагается создать реестр иностранных НКО, не имеющих структурных подразделений в России, которые ведут деструктивную деятельность, направленную против интересов страны и ее граждан. Таким образом норма о запрете на сотрудничество с зарубежными организациями будет распространяться только на те объединения, которые находятся в черном списке.

    Порядок введения инициативы должно будет определять правительство РФ. Кроме того, предлагается разработать четкие критерии, на основе которых можно было бы определить, является ли деятельность конкретной НКО пагубной и наносящей ущерб России.

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    5 октября 2023, 23:57
    Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

    Минобороны: Российская ПВО в четверг вечером сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

    Tекст: Антон Никитин

    Российская система ПВО в четверг вечером сбила над Белгородской областью два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что около 22.30 дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Еще один украинский дрон российская ПВО сбила над Белгородской областью около 22.00.

    Напомним, первый за четверг украинский БПЛА российская ПВО уничтожила над Белгородской областью около 11.00.

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    6 октября 2023, 06:35
    ВС России уничтожили украинских националистов на краснолиманском направлении

    Минобороны: ВС России нанесли удар по штурмовикам ВСУ и украинским националистам на краснолиманском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска нанесли удар по штурмовикам ВСУ и спецназу «Азова» (группировка признана террористической организацией и запрещена в России) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на краснолиманском направлении у Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации нанесено огневое поражение штурмовым группам 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов». В итоге ликвидированы более 40 военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, как украинские националисты расстреляли военных ВСУ под Кременной.

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