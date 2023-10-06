Названы удачные примеры импортозамещения в машиностроении Москвы

Tекст: Ольга Никитина

По данным Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, в первой половине года производство гидравлических и пневматических двигателей, турбин, насосов, компрессоров и других машин общего назначения выросло на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а выпуск станков, кузнечно-прессового, литейного и другого оборудования для обработки твердых материалов – на 91,8%, пишет «Вечерняя Москва».

Отмечается, что продукция московских промышленных предприятий пользуется спросом и внутри страны, и за рубежом.

Одним из примеров успешного развития, как сообщает издание, стала Группа компаний «Лазеры и аппаратура», основанная в 1998 году. Здесь производят все основные типы промышленных лазерных систем: комплексы прецизионной резки и пятикоординатной обработки, машины для микрообработки, 3D-печати металлопорошками, производительной высокоточной резки. ГК поставило почти 800 своих станков на 300 предприятий в России, Белоруссии, Китае, США, Южной Корее и в других странах.

Коллектив поставил перед собой задачу импортозамещения в сфере технологий новейших систем и комплектующих, которые прежде отечественные предприятия закупали за рубежом. В прошлом году специалисты инженерного центра запустили в серийное производство свою новую разработку – модификацию аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати с системой машинного зрения.

В этом году гранты от города на общую сумму более 800 млн рублей получили 14 импортозамещающих компаний столицы, сообщает «ВМ». Среди них и ИТ-компания «Векас», которая занимается созданием программного обеспечения. Почти 6 млн рублей компания направила на разработку ПО для оптимизации производственных процессов промышленных предприятий. Софт этой компании дешевле зарубежного аналога и не уступает ему по качеству.

Еще один активно развивающийся московский производитель – компания «Микробор», которая занимается производством металлорежущего инструмента и станочной оснастки. За первую половину 2023 года здесь выпустили рекордные 28 тыс. металлорежущих пластин. Сейчас запускается вторая линия производства, которая кратно увеличит эти показатели.

Также в статье обратили внимание на успехи производителя промышленного оборудования BIGPRINTER, который нарастил выпуск продукции на 25%. Отмечается, что рост объемов производства стал возможен благодаря освобождению части рынка после ухода иностранных компаний. Ранее предприятие экспортировало продукцию за рубеж, а сегодня нацелено на обеспечение собственным оборудованием, не уступающим западным аналогам, отечественного рынка. По итогам 2023-го компания планирует выпустить на 40% изделий больше, чем в 2022 году.

Ранее представители компаний, работающих в сфере благоустройства общественного пространства, рассказали об использовании передовых решений и переходе на отечественные материалы и комплектующие.