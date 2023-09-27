В сфере городского благоустройства рассказали о переходе на отечественное сырье

«Вечерняя Москва»: Hаботающие в сфере благоустройства компании переходят на отечественное сырье и комплектующие

Tекст: Ольга Никитина

Так, Парвина Михаилидис, менеджер отдела продаж завода по производству игрового и спортивного оборудования для малышей и подростков, сообщила «Вечерней Москве» в рамках II Всероссийского форума по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России», который стартовал 26 сентября, что продукция предприятия изготовлена из белой акации, произрастающей в России. Эта порода древесины намного прочнее лиственницы, в ней долго не появляются трещины, отметила она. Кроме того, горки завод изготавливает из российской нержавеющей стали.

«Поскольку все комплектующие российские, у нас не возникает задержек с поставками. На выполнение одного заказа уходит не более 45 дней», – сообщила она.

Директор по маркетингу Лидия Изотова из московской компании по производству осветительного оборудования для общественных территорий рассказала, что в России производятся все металлические элементы продукции, а это опоры освещения, уличные светильники, торшеры, светодиодная брусчатка. Прежде, по ее словам, закупки компания производила за рубежом.

Как отметил директор Ассоциации парков России Денис Цуканов, российские компании

«Если еще полтора года назад российские компании-производители с настороженностью относились к теме импортозамещения, то теперь благодаря титаническим усилиям паркового сообщества страны и профильных федеральных министерств наши отечественные предприятия стали выходить на небывалый ранее уровень развития и производственных мощностей мирового уровня», – отметил директор Ассоциации парков России Денис Цуканов.

По данным ассоциации, объем производства отечественной специализированной техники составил более 70 млрд рублей за 2022 год, что на 20% больше показателей позапрошлого года, сообщил Цуканов.

Накануне сообщалось, что власти Подмосковья вложили более 165 млрд рублей в проекты импортозамещения.