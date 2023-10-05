Путин назвал отвратительным чествование эсэсовца в канадском парламенте

Путин: Спикер канадского парламента не мог не понимать, что тот человек сражался за Гитлера

Tекст: Ольга Иванова

«Во-первых, если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй мировой войны этот канадский, канадско-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских во время Второй мировой войны, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера... Или был фашистским коллаборационистом. В любом случае сражался на стороне нацистских войск», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин добавил, что для западных стран все средства в борьбе против России хороши, но чествование нациста – это «в высшей степени отвратительно».

«Такие люди. Все средства хороши, если используются в борьбе против России. Я могу представить себе, что есть просто непреодолимое желание, чтобы победить Россию на поле боя, добиться ее стратегического поражения. Но разве можно это делать такой ценой? Это просто в высшей степени отвратительно», – сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что по дипломатическим каналам направил извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с чествованием в канадском парламенте украинского нациста Ярослава Гуньки, служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл жалкими попытки Трюдо оправдаться за инцидент с нацистом.



