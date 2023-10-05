Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.24 комментария
Путин назвал отвратительным чествование эсэсовца в канадском парламенте
Путин: Спикер канадского парламента не мог не понимать, что тот человек сражался за Гитлера
Спикер канадского парламента не мог не понимать, что тот человек, которого чествовали, сражался за Гитлера, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Во-первых, если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй мировой войны этот канадский, канадско-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских во время Второй мировой войны, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера... Или был фашистским коллаборационистом. В любом случае сражался на стороне нацистских войск», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин добавил, что для западных стран все средства в борьбе против России хороши, но чествование нациста – это «в высшей степени отвратительно».
«Такие люди. Все средства хороши, если используются в борьбе против России. Я могу представить себе, что есть просто непреодолимое желание, чтобы победить Россию на поле боя, добиться ее стратегического поражения. Но разве можно это делать такой ценой? Это просто в высшей степени отвратительно», – сказал он.
Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что по дипломатическим каналам направил извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с чествованием в канадском парламенте украинского нациста Ярослава Гуньки, служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл жалкими попытки Трюдо оправдаться за инцидент с нацистом.