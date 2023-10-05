Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.6 комментариев
Российская ПВО за сутки перехватила авиабомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS
Минобороны: Российская ПВО за сутки перехватила авиабомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS
Российские средства ПВО за сутки перехватили авиабомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS, сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как следует из Telegram-канала Минобороны, ПВО за сутки перехватили авиационную управляемую бомбу «JDAM» и восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Также были уничтожены 27 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Харьковской областях.
В Минобороны сообщили, что с начала СВО уничтожено 484 самолета ВСУ, 250 вертолетов, 7518 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 334 танка и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин РСЗО, 6658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 809 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что в районе Работино за сутки уничтожено более 35 украинских военных.