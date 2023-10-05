Путин поздравил Рахмона с днем рождения

Путин рассказал о друзьях России в Европе

Путин: У России много друзей в Европе

Tекст: Вера Басилая

Президент возразил на заявление одного из организаторов мероприятия о том, что «вряд ли где-то в европейских странах на первое место среди ценностей вышла бы семья», передает ТАСС.

«Я хочу взять под защиту наших друзей – а у нас много друзей в Европе. Да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе, но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал – очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию», – заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что процесс построения многополярного миропорядка неизбежен, мир постепенно избавляется от диктатуры стран, загоняющих других в экономическую кабалу.