  • Путин разрешил передачу ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Государственность Армении без Карабаха теряет смысл

    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

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    5 октября 2023, 13:07

    Путин поздравил Рахмона с днем рождения

    Президент России поздравил коллегу из Таджикистана с днем рождения

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин переговорил по телефону с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном и поздравил того с днем рождения, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Уточняется, что во время беседы глава Российского государства тепло поздравил Рахмона с днем рождения, передает ТАСС.

    При этом лидеры страны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений и подтвердили настрой на их дальнейшее активное развитие.

    Также главы государств высказались об актуальном состоянии и перспективах межгосударственных отношений двух стран в рамках стратегического партнерства.

    Кроме того, Рахмон переговорил по телефону с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, которая также поздравила лидера Таджикистана и обсудила с ним межпарламентские отношения стран.

    Напомним, 5 октября президенту Таджикистана исполнился 71 год.

    В сентябре Путин поздравлял президента Таджикистана с Днем независимости республики.

    4 октября 2023, 17:09
    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Распоряжающиеся мировыми валютами страны стоят во главе «финансовой пирамиды», что не соответствует интересам большинства, заявил президент России Владимир Путин в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

    «Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-то консенсусу. Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня. Что, собственно, понятно, потому что это вроде бы как их национальные валюты. Но это не соответствует сегодняшним интересам подавляющего большинства человечества», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания международного движения финбезопасности.

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    4 октября 2023, 16:45
    Путин рассказал о друзьях России в Европе

    Путин: У России много друзей в Европе

    Путин рассказал о друзьях России в Европе
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Европе у России много друзей, на Западе также очень большое количество сторонников традиционных ценностей, но они ведут себя тише, чем противники таковых, заявил президент России Владимир Путин на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

    Президент возразил на заявление одного из организаторов мероприятия о том, что «вряд ли где-то в европейских странах на первое место среди ценностей вышла бы семья», передает ТАСС.

    «Я хочу взять под защиту наших друзей – а у нас много друзей в Европе. Да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе, но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал – очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что процесс построения многополярного миропорядка неизбежен, мир постепенно избавляется от диктатуры стран, загоняющих других в экономическую кабалу.

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    5 октября 2023, 10:55
    Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и «Российскими железными дорогами» рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

    Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

    «Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», – говорится в сообщении.

    Доклад по поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года.

    Также президент поручил ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года.

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    5 октября 2023, 04:28
    Клинтон признала рост популярности политики Путина в США

    Клинтон заявила о необходимости бороться с ростом популярности политики Путина в США

    Клинтон признала рост популярности политики Путина в США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    В США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина, с этим приходится бороться, заявила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

    «Этот бой – наш бой», – заявила Клинтон, отметив, что «не понимает американцев, встающих на сторону Путина». По ее мнению, российские власти рады разногласиям в Конгрессе США, поскольку это мешает военной помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.

    Однако, по ее словам, конгрессмены смогут договориться и продолжат оказывать Киеву необходимую помощь. Клинтон сказала, что наблюдается «идеологический и, к сожалению, партийно-политический раскол», хотя «большая часть Конгресса по-прежнему выступает за поддержку Украины». Она призвала «пережить данный период».

    Также Клинтон заявила, что Россия устраивает «тайные и открытые операции, направленные на подрыв демократии и склонение политических лидеров на свою сторону». «Когда я вижу повторение российских тезисов, которые впервые прозвучали на Russia Today или в выступлениях российских чиновников, я считаю это очком в пользу Путина», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, в США конгрессмены впервые в истории страны отстранили от должности спикера Палаты представителей. Своего поста лишился республиканец Кевин Маккарти, которого некоторые однопартийцы сочли виновным в сговоре с демократами для продолжения поддержки Украины.

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    4 октября 2023, 17:25
    Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и пожелал всего доброго в профессиональной судьбе каждого.

    «Завтра у нас День учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником, как принято в таких случаях говорить, в вашем лице», – заявил Путин, общаясь с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус», передает ТАСС.

    Он пожелал «всего доброго в профессиональной судьбе каждого», отметив, что «это не профессия, это миссия, мы все это понимаем».

    «Каждый человек, где бы и чем бы не занимался, где бы не жил, к какой бы возрастной группе не относится, всегда помнит о том, что им дала школа, дали педагоги, наставники и учителя. Поэтому низкий поклон и поздравления с праздником, с Днем учителя завтрашним», – подчеркнул президент.

    Напомним, президент Владимир Путин на встрече с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» дал старт Году педагога и наставника в России.

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    4 октября 2023, 22:29
    Путин и Бжания обсудили центр «Сириус»

    Путин поинтересовался мнением Бжании об образовательном центре «Сириус»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин встретился с президентом Абхазии Асланом Бжанией и обсудил с ним центр «Сириус», где обучаются дети из Абхазии.

    «Аслан Георгиевич, знаю, что у вас в «Сириусе» ваши дети учатся тоже», – сказал Путин на встрече. Бжания ответил: «Да, обучаются наши дети здесь». Президент России отметил, что «возможности здесь большие». Он выразил надежду на продолжение сотрудничества в гуманитарной сфере и, в частности, в сфере поддержки талантливых детей, сообщается на сайте Кремля.

    Бжания рассказал, что «уже в третий раз» посетил «Сириус». «Мне как-то организовывали экскурсию и до этого, сейчас это свежо в памяти», – сказал президент Абхазии, отметив, что и сам «из семьи советских педагогов».

    «То, что было тогда, и то, что сейчас здесь, какие инновации, какие возможности – это, конечно, капитал в будущее, которое в обязательном порядке даст ощутимый результат», – заявил он. Бжания подчеркнул, что рад созданию рядом с Абхазией центра «Сириус» (находится в Краснодарском крае, который граничит с Абхазией).

    Путин также поздравил Абхазию с праздниками, которые страна недавно отмечала, – Днем признания и Днем победы и независимости. Он отметил рост товарооборота между Россией и Абхазией, работу совместных предприятий и сотрудничество «по очень разным направлениям». Также Путин указал, что «развиваются все мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России, к социальным, совместная программа развития социально-экономической сферы Абхазии».

    Бжания отметил, что «отношениям придан дополнительный импульс», идет «процесс гармонизации», который «сближает позиции в рамках создания единого социально-экономического пространства и оборонного пространства». Кроме того, «недавно был принят документ, который позволяет гражданам Абхазии приобрести российское гражданство в упрощенной форме». Бжания подчеркнул желание Абхазии «участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются российской стороной», и поблагодарил Россию за эту работу.

    Напомним, Путин встретился с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус». Он призвал использовать опыт «Сириуса» для возрождения образования в новых регионах.

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    4 октября 2023, 15:44
    Кремль: Путин и премьер Бангладеш примут участие в церемонии на АЭС «Руппур»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в четверг вместе с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной по видеосвязи примет участие в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур», сообщает пресс-служба Кремля.

    «5 октября президент России совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной примет участие в режиме видео-конференц-связи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС «Руппур», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме того, в сообщении анонсировано выступление российского лидера на Валдайском форуме, о чем ранее также сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что проект строительства АЭС «Руппур» в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком. По его словам, в октябре ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива.

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    5 октября 2023, 00:27
    Путин обещал расширять меры поддержки учителей

    Путин поздравил педагогов с Днем учителя и обещал расширять меры их поддержки

    Путин обещал расширять меры поддержки учителей
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В России будут расширять меры поддержки учителей, заявил глава Российского государства Владимир Путин, поздравив «всех учителей, наставников, педагогов с Днем учителя».

    Путин подчеркнул, что учитель – «это призвание, благородная, важнейшая по сути своей миссия». Учителя «помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности», заявил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    «Своих школьных наставников, их советы, душевное участие мы неизменно, даже спустя долгие годы вспоминаем с любовью и признательностью», – сказал он, отметив важность «таланта, профессионализма, неравнодушия» в профессии, которые позволяют «сохранить преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения».

    Путин подчеркнул, что для движения вперед «в той высокой динамике, которую требует сегодняшний мир», в России создается «современная образовательная среда». Он указал, что учителя привлечены к обновлению учебников и образовательных программ.

    Президент сообщил, что в России будут «активно строить школы, ремонтировать уже существующие школьные здания». «А это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей», – сказал он.

    Путин указал на усиление важности конкурсов профессионального мастерства. По его словам, «Год педагога и наставника – это еще один знак глубокого, искреннего уважения» к работе учителей.

    Глава государства пожелал им «здоровья, счастья, благополучия и, конечно, профессиональных успехов». «Для вас это в первую очередь успехи и победы ваших учеников, которые без всякого преувеличения определят будущее нашей страны», – заявил он.

    Напомним, Путин, общаясь с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус», также поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и пожелал всего доброго в профессиональной судьбе каждого.

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    4 октября 2023, 21:32
    Путин заявил о важности создания образовательных пространств на русском языке за рубежом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» назвал важным создание таких условий, чтобы приезжие из постсоветских стран понимали язык и культуру России.

    «У нас работают миллионы граждан этих государств сегодня в России, миллионы. Безусловно, нам нужно, чтобы люди, которые к нам приезжают, были готовы к тому, чтобы жить на территории Российской Федерации, владеть русским языком, понимать значимость наших традиций, культуры народов РФ, с тем, чтобы интегрироваться в наше пространство, и с тем, чтобы у нас к нулю стремились всякие возможные конфликтные ситуации», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин отметил, что этот вопрос очень чувствительный. Он также сказал, что Россия заинтересована в создании образовательных пространств на русском языке в других странах.

    Ранее Путин заявил, что появление гетто с мигрантами нельзя допускать на российской территории.

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    4 октября 2023, 14:15
    В Кремле назвали темы переговоров Путина и Мирзиеева

    В Кремле назвали темы переговоров президентов России и Узбекистана Путина и Мирзиеева

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев проведут в пятницу переговоры, на которых они обсудят перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, сообщили в Кремле.

    На сайте Кремле отмечается, что планируется обсудить перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы.

    Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств и состоится подписание ряда межведомственных и коммерческих документов.

    Мирзиеев будет находиться в России с официальным визитом.

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    4 октября 2023, 20:07
    Путин призвал использовать опыт «Сириуса» для возрождения образования в новых регионах

    Tекст: Вера Басилая

    Центр «Сириус» может использовать весь свой опыт для возрождения образования в новый регионах: это и политическая, и гуманитарная составляющая, заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

    «Хочу поблагодарить «Сириус» за то, что началась работа на новых территориях, в новых субъектах Федерации – в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. То, что сейчас делается, – это значимый вклад в интеграцию этих регионов в общее образовательное пространство страны. Рассчитываю, что «Сириус» использует весь свой опыт и компетенции для возрождения всех уровней образования в этих субъектах Федерации», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент подчеркнул, что с одной стороны эта задача является политической, но в то же время на первый план выходит ее гуманитарная составляющая: речь идет о помощи детям, и тем, кто с ними работает.

    Президент напомнил, что «Сириус» много лет оказывает поддержку талантливым детям и призвал не забывать, ради чего этот центр создавался. По словам Путина, программы центра для одаренных детей, для повышения квалификации учителей, тренеров и педагогов дополнительного образования будет оставаться в центре внимания.

    Глава государства призвал развивать систему поощрения школьников и студентов, показавших высокие достижения в самых разных сферах. Он уточнил, что речь идет о грантах президента, премиях победителям и призерам международных предметных олимпиад.

    «Хотел бы еще раз подчеркнуть: все эти инструменты эффективно работают, они в полном смысле слова являются бессрочными, не ограниченными временными параметрами госпрограмм или национальных проектов, а потому я очень рассчитываю на то, что будет обеспечено бесперебойное финансирование всех этих мероприятий, в том числе и из федерального бюджета», – заключил Путин.

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    5 октября 2023, 12:56
    Путин разрешил передачу ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в четверг дал разрешение на передачу ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур», которая сооружается в этой южноазиатской стране по российскому проекту.

    В столице Бангладеш Дакке первый заместитель гендиректора по атомной энергетике госкорпорации «Росатом» и президент АО «Атомстройэкспорт» Андрей Петров вручили премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине сертификат о доставке свежего ядерного топлива из России, передает ТАСС.

    Российский лидер принимает участие в церемонии в режиме видеоконференцсвязи. Также в мероприятии участвуют премьер-министр Народной Республики Бангладеш (НРБ) Шейх Хасина, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, министр науки и технологий НРБ Яфеш Осман и другие официальные гости.

    Топливо для АЭС «Руппур» было изготовлено в России на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК), входящем в топливный дивизион Росатома. Изготовление и транспортировка топлива осуществлялись под активным руководством и контролем Надзорного органа по ядерной энергии Бангладеш (BAERA).

    «Сегодня наступает новый этап в развитии российско-бангладешских отношений. С завозом первого ядерного топлива АЭС «Руппур» становится ядерным объектом, а Народная Республика Бангладеш получает статус страны с мирными атомными технологиями. Для Росатома большая честь – реализовывать проект, который обеспечит стабильное энергоснабжение и поможет сохранить уникальную природу Бангладеш для будущих поколений», – приводит пресс-служба слова Лихачева на торжественной церемонии, посвященной доставке первой партии ядерного топлива на АЭС «Руппур».

    В свою очередь Осман отметил особую значимость события для всей страны. «Мы долго ждали этого особенного момента. Это торжественное событие не только для жителей района Пабна, но и для всей страны. 5 октября мы получили сертификат на поставку топлива, который сам по себе говорит о наших достижениях как нации. Вся страна пребывает в праздничном настроении», – заявил Осман.

    АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш – города Дакки. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

    Строительство станции началось в 2021 году. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Жизненный цикл реакторов ВВЭР-1200 составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков станции.

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    5 октября 2023, 12:26
    Путин принял участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш

    Путин и премьер Бангладеш участвуют в церемонии завоза топлива на АЭС «Руппур»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина принимают участие в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур», которая строится по проекту России. Глава Российского государства подключился к мероприятию по видеосвязи.

    В церемонии также участвует руководство госкорпорации «Росатом», которая ведет строительство станции на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. Как ожидается, в формате видеоконференцсвязи к собравшимся обратится генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

    Накануне в Кремле анонсировали участие Путина в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур».

    АЭС «Руппур» сооружается на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш – города Дакки. Станция создается по российскому проекту поколения «3+». Работы по ее возведению начались в 2021 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.

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    5 октября 2023, 11:15
    Путин поручил изучить регулирование цен на мазут для отопления

    Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность регулирования цены на мазут для отопления

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти рассмотрят вопрос о возможности регулирования цен на поставляемый для отопительного сезона мазут, следует из перечня поручений российского лидера Владимира Путина.

    Как указано на сайте Кремля, президент поручил правительству рассмотреть вопрос софинансирования из средств федерального бюджета касательно расходов Мурманской области и арктических регионов в ходе подготовки отопительного сезона.

    В частности, Путин предложил рассмотреть вопрос о компенсации связанными с ростом цен на мазут расходов для северных регионов.

    Кроме того, глава государства поручил кабмину проработать и представить предложения касательно выделения в период с 2023 по 2026 годы допсредств на субсидирование железнодорожных перевозок рыбы и рыбной продукции.

    «Исходя из необходимости включения в перечень субсидируемой продукции лососевых видов рыб», – отмечено в поручении.

    Тем временем в социальные учреждения и жилые дома Москвы уже началась подача тепла.

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    5 октября 2023, 12:17
    В Кремле заявили о высоком уровне консолидации общества вокруг Путина

    Песков: Уровень консолидации общества вокруг Путина очень высокий

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень консолидации общества вокруг главы государства Владимира Путина очень высок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обратив внимание на участие не только мужчин, но и женщин в работе служб, в качестве добровольцев задействованных в специальной военной операции (СВО).

    Так, Песков отметил, что очень много женщин задействованы в медицинских службах, они героически там служат. По его оценке, «в целом это очень позитивно», передает ТАСС.

    Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу во время поездки на полигоны Южного военного округа (ЮВО) вручил награды военнослужащим – женщинам Медицинской службы ВС России, которые участвуют в обучении и подготовке контрактников и добровольцев. По словам министра обороны, они уже прошли подготовку, имеют боевой опыт.

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    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

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