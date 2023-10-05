Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.2 комментария
Путин поздравил Рахмона с днем рождения
Президент России поздравил коллегу из Таджикистана с днем рождения
Российский лидер Владимир Путин переговорил по телефону с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном и поздравил того с днем рождения, сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что во время беседы глава Российского государства тепло поздравил Рахмона с днем рождения, передает ТАСС.
При этом лидеры страны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений и подтвердили настрой на их дальнейшее активное развитие.
Также главы государств высказались об актуальном состоянии и перспективах межгосударственных отношений двух стран в рамках стратегического партнерства.
Кроме того, Рахмон переговорил по телефону с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, которая также поздравила лидера Таджикистана и обсудила с ним межпарламентские отношения стран.
Напомним, 5 октября президенту Таджикистана исполнился 71 год.
В сентябре Путин поздравлял президента Таджикистана с Днем независимости республики.