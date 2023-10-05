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Эксперт объяснил, зачем США нужно «ужесточение демократии» на Украине
Политолог Скачко: США устраняют украинских олигархов под предлогом «ужесточения демократии»
Все реформы в рамках «ужесточения демократии» направлены на усиление контроля США над Украиной. Например, борьба с коррупцией устранит местных олигархов, что позволит Вашингтону полностью распоряжаться активами разрушенной страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине представили концепт «ужесточения демократии».
«Ужесточение демократии» стало результатом давления США на офис Зеленского. Вашингтон хочет видеть Украину ручной и покладистой. Однако олигархи, ведущие свою игру, часто вмешиваются в планы Белого дома. Этим, в частности, объясняются регулярные заявления о необходимости борьбы с коррупцией», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
«Теперь же под предлогом улучшения демократической системы в стране Штаты начали открытое наступление на владельцев крупного капитала. В необходимых изменениях указаны продолжение судебной реформы и нормирование добропорядочного лоббизма. Эти практики также помогут американцам добиться поставленных целей», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, создается фундамент «воспитания» якобы гражданских лиц, которые будут способны вмешиваться в украинскую политику от лица США на законных основаниях. Подчеркивается и организация антимонопольного комитета – еще одного рычага влияния на коммерческие организации страны», – отмечает эксперт.
«Интересно, что в рамках «ужесточения демократии» планируется и уменьшение числа народных депутатов. Это сделает органы власти более покорными. Не придется распылять усилия на большую группу разношерстных политиков. Украшает все это тезис о поддержке якобы независимой журналистики», – считает политолог.
«Очевидно, что сотрудники СМИ станут еще одной опорой Вашингтона, с помощью которой можно будет оказывать давление на неугодных руководителей. В результате реформ по «ужесточению демократии» Украина станет полностью ручным государством, из которого будут выжаты все соки. Это происходит со всеми сторонниками США», – акцентирует Скачко.
«Все «замечательные» изменения должен кто-то охранять. Именно поэтому офис Зеленского и озаботился пересмотром самого понятия «инвалидность». У ВСУ наблюдается проблема с личным составом, а многие люди сознательно наносят себе увечья, лишь бы не идти на фронт. Вот и пытаются отправить в зону СВО любого, невзирая на его состояние», – отмечает эксперт.
«Кроме того, данная реформа сможет поспособствовать существенному снижению количества социальных выплат. Деньги можно будет перенаправить на более «важные» дела, например, на «ужесточение демократии», – резюмирует Скачко.
Ранее на Украине представили концепт «ужесточения демократии». Об этом сообщил глава кабмина страны Денис Шмыгаль. По его словам, правительство государства приступит к реализации плана реформ до 2027 года. Кроме того, будет разработана дорожная карта, которая будет основываться на озвученном концепте.
Он подчеркнул, что документы с описанием грядущих изменений уже переданы послам государств G7. Сообщается, что речь идет о «противодействии олигархически-коррупционным угрозам», а также об «укреплении национальной безопасности Украины, защищенности развития ее демократии от авторитарных посягательств».
В частности, в стране будет создан консультативно-совещательный орган, который должен способствовать внедрению механизмов защиты от пагубного воздействия владельцев крупного капитала. Помимо этого, планируется усиление способностей антикоррупционных органов и средств борьбы с отмыванием средств.
Также заявлено о намерении продолжить реализацию судебной реформы. «Ужесточение демократии» включает в себя и защиту интересов бизнеса, нормирование добропорядочного лоббизма, лишение центральных органов исполнительной власти функций управления госпредприятиями. Подчеркиваются планы по созданию антимонопольного кабинета.
Отмечается, что в рамках намеченных реформ до 2027 года будет завершен процесс децентрализации страны. Кроме того, создадут суверенный фонд Украины, который будет управлять стратегическими государственными активами. Заявлено о поддержке профессиональной независимой журналистики.
Помимо «ужесточения демократии» в стране заявили и о необходимости изменения понятия инвалидности. Так, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о планах поменять «постсоветское понятие» на «оценку потери функциональности». По его мнению, граждане страны гонятся за этим статусом потому, что он «дает льготы и компенсации».
Он отметил, что эти меры не возвращают человека в «экономическое состояние». Ляшко считает, что от данной практики необходимо отказаться в пользу сопровождения человека на реабилитацию, после которой он сможет вернуться в «соответствующую сферу», где начнется поиск возможности возвращения ему функциональности.
Между тем количество случаев сознательного нанесения вреда здоровью себе или близким на Украине растет. Так, в местных СМИ появился рассказ девушки Вики о том, как муж сломал ей ногу, чтобы его выпустили за границу вместе с супругой и ребенком в качестве опекуна.