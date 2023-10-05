Киев собрался «ужесточить демократию» на Украине

Власти Украины представили текст концепта «ужесточения демократии»

Tекст: Антон Антонов

Во вторник глава кабмина Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что Киев приступает к реализации плана реформ до 2027 года, а также к созданию дорожной карты реформ, которая будет основываться на концепте усиления «устойчивости демократии». Шмыгаль заявил, что передал послам государств G7 концепт «ужесточения демократии» на Украине, передает РИА «Новости».

Украинские СМИ сообщают, что речь идет о «противодействии олигархически-коррупционным угрозам», а также об «укреплении национальной безопасности Украины, защищенности развития ее демократии от авторитарных посягательств».

В частности, при президенте Украины создадут консультативно-совещательный орган, который должен способствовать внедрению механизмов противодействия угрозам со стороны олигархии и коррупционеров. Также планируется усилить способности антикоррупционных органов, борьбу против отмывания средств и финансирования терроризма, планируется имплементация антикоррупционной стратегии.

Киев заявил о намерении продолжить судебную реформу, провести работу над защитой интересов бизнеса, нормированием добропорядочного лоббизма, лишением центральных органов исполнительной власти функций управления госпредприятиями. Также власти страны заявили о планах усилить антимонопольный комитет.

Кроме того, до 2027 года хотят «завершить реформу децентрализации, создать суверенный фонд Украины, который будет управлять стратегическими государственными активами и фонд для управления государственными оборонными предприятиями, приватизировать национальные банки».

Озвучены планы по развитию пропорциональной избирательной системы, уменьшению количества народных депутатов и депутатов местных советов. Также хотят обновить регламент Верховной рады. Заявлено о поддержке профессиональной независимой журналистики.

Напомним, депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Киев получил предупреждение от Вашингтона после принятия закона о временном бюджете США, в нем говорится, что на Украине не должно быть коррупционных скандалов.