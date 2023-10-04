Путин и Бжания обсудили центр «Сириус»

Путин поинтересовался мнением Бжании об образовательном центре «Сириус»

Tекст: Антон Антонов

«Аслан Георгиевич, знаю, что у вас в «Сириусе» ваши дети учатся тоже», – сказал Путин на встрече. Бжания ответил: «Да, обучаются наши дети здесь». Президент России отметил, что «возможности здесь большие». Он выразил надежду на продолжение сотрудничества в гуманитарной сфере и, в частности, в сфере поддержки талантливых детей, сообщается на сайте Кремля.

Бжания рассказал, что «уже в третий раз» посетил «Сириус». «Мне как-то организовывали экскурсию и до этого, сейчас это свежо в памяти», – сказал президент Абхазии, отметив, что и сам «из семьи советских педагогов».

«То, что было тогда, и то, что сейчас здесь, какие инновации, какие возможности – это, конечно, капитал в будущее, которое в обязательном порядке даст ощутимый результат», – заявил он. Бжания подчеркнул, что рад созданию рядом с Абхазией центра «Сириус» (находится в Краснодарском крае, который граничит с Абхазией).

Путин также поздравил Абхазию с праздниками, которые страна недавно отмечала, – Днем признания и Днем победы и независимости. Он отметил рост товарооборота между Россией и Абхазией, работу совместных предприятий и сотрудничество «по очень разным направлениям». Также Путин указал, что «развиваются все мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России, к социальным, совместная программа развития социально-экономической сферы Абхазии».

Бжания отметил, что «отношениям придан дополнительный импульс», идет «процесс гармонизации», который «сближает позиции в рамках создания единого социально-экономического пространства и оборонного пространства». Кроме того, «недавно был принят документ, который позволяет гражданам Абхазии приобрести российское гражданство в упрощенной форме». Бжания подчеркнул желание Абхазии «участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются российской стороной», и поблагодарил Россию за эту работу.

Напомним, Путин встретился с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус». Он призвал использовать опыт «Сириуса» для возрождения образования в новых регионах.