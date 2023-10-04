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    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    6 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    12 комментариев
    4 октября 2023, 20:07

    Путин призвал использовать опыт «Сириуса» для возрождения образования в новых регионах

    Tекст: Вера Басилая

    Центр «Сириус» может использовать весь свой опыт для возрождения образования в новый регионах: это и политическая, и гуманитарная составляющая, заявил президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

    «Хочу поблагодарить «Сириус» за то, что началась работа на новых территориях, в новых субъектах Федерации – в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. То, что сейчас делается, – это значимый вклад в интеграцию этих регионов в общее образовательное пространство страны. Рассчитываю, что «Сириус» использует весь свой опыт и компетенции для возрождения всех уровней образования в этих субъектах Федерации», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент подчеркнул, что с одной стороны эта задача является политической, но в то же время на первый план выходит ее гуманитарная составляющая: речь идет о помощи детям, и тем, кто с ними работает.

    Президент напомнил, что «Сириус» много лет оказывает поддержку талантливым детям и призвал не забывать, ради чего этот центр создавался. По словам Путина, программы центра для одаренных детей, для повышения квалификации учителей, тренеров и педагогов дополнительного образования будет оставаться в центре внимания.

    Глава государства призвал развивать систему поощрения школьников и студентов, показавших высокие достижения в самых разных сферах. Он уточнил, что речь идет о грантах президента, премиях победителям и призерам международных предметных олимпиад.

    «Хотел бы еще раз подчеркнуть: все эти инструменты эффективно работают, они в полном смысле слова являются бессрочными, не ограниченными временными параметрами госпрограмм или национальных проектов, а потому я очень рассчитываю на то, что будет обеспечено бесперебойное финансирование всех этих мероприятий, в том числе и из федерального бюджета», – заключил Путин.

    4 октября 2023, 01:11
    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине

    Вопрос о возможном предотвращении конфликта на Украине рассердил министра обороны Германии Писториуса

    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине
    @ Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Германии Борис Писториус рассердился, когда его спросили о том, почему Берлин не предотвратил конфликт на Украине до начала специальной военной операции России.

    Писториус отвечал на вопросы граждан Германии. Один из них заявил, что хочет задать вопрос, который «в Германии вообще нельзя задавать». Писториус заверил, что задавать можно любой вопрос. «Это вы так говорите», – сказал его собеседник.

    Мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не пошел на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине до российской СВО. Собеседник Писториуса заявил, что глава российского государства Владимир Путин не раз предлагал переговоры, но СМИ Германии не рассказывали об этом, передает РИА «Новости».

    Модератор прервала мужчину, объяснив свои действия нехваткой времени. В ответ он указал на право выражать свое мнение, после чего в зале прозвучали аплодисменты, передает ТАСС.

    Писториус раздраженным тоном заявил: «Простите, у вас нет права!». По его словам, «свобода выражения мнения» подразумевает «свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты». «Точка», – сказал министр. В зале снова прозвучали аплодисменты.

    В сентябре Писториус вышел из себя во время дискуссии с участием мэра Киева Виталия Кличко в Мюнстере, когда ведущий поднял вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus.

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    4 октября 2023, 16:45
    Путин рассказал о друзьях России в Европе

    Путин: У России много друзей в Европе

    Путин рассказал о друзьях России в Европе
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Европе у России много друзей, на Западе также очень большое количество сторонников традиционных ценностей, но они ведут себя тише, чем противники таковых, заявил президент России Владимир Путин на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

    Президент возразил на заявление одного из организаторов мероприятия о том, что «вряд ли где-то в европейских странах на первое место среди ценностей вышла бы семья», передает ТАСС.

    «Я хочу взять под защиту наших друзей – а у нас много друзей в Европе. Да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе, но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал – очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что процесс построения многополярного миропорядка неизбежен, мир постепенно избавляется от диктатуры стран, загоняющих других в экономическую кабалу.

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    4 октября 2023, 17:09
    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Распоряжающиеся мировыми валютами страны стоят во главе «финансовой пирамиды», что не соответствует интересам большинства, заявил президент России Владимир Путин в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

    «Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-то консенсусу. Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня. Что, собственно, понятно, потому что это вроде бы как их национальные валюты. Но это не соответствует сегодняшним интересам подавляющего большинства человечества», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания международного движения финбезопасности.

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    2 октября 2023, 14:25
    Песков: Указ Путина поможет украинцам переехать в Россию

    Песков: Указ Путина поможет украинцам, которые хотят переехать в Россию

    Tекст: Ольга Никитина

    Указ президента России Владимира Путина, по которому украинцы могут въезжать в Россию без виз, поможет желающим переехать в РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Многие украинские граждане, рассказал Песков, приезжают в Россию и многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной. По его словам, такие меры, как указ российского лидера, способствуют переселению в Россию людей, которые этого хотят, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что «такой режим имел место и раньше».

    На прошлой неделе Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины.

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    4 октября 2023, 17:25
    Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и пожелал всего доброго в профессиональной судьбе каждого.

    «Завтра у нас День учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником, как принято в таких случаях говорить, в вашем лице», – заявил Путин, общаясь с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус», передает ТАСС.

    Он пожелал «всего доброго в профессиональной судьбе каждого», отметив, что «это не профессия, это миссия, мы все это понимаем».

    «Каждый человек, где бы и чем бы не занимался, где бы не жил, к какой бы возрастной группе не относится, всегда помнит о том, что им дала школа, дали педагоги, наставники и учителя. Поэтому низкий поклон и поздравления с праздником, с Днем учителя завтрашним», – подчеркнул президент.

    Напомним, президент Владимир Путин на встрече с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» дал старт Году педагога и наставника в России.

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    3 октября 2023, 15:44
    Анонсировано выступление Путина на Валдайском форуме

    Песков: Путин выступит на Валдайском форуме 5 октября

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин выступит на пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» 5 октября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, выступление Путина состоится послезавтра 5 октября на Валдайском форуме, передает ТАСС.

    Также Песков сообщил, что во вторник 3 октября глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, о вопросах на повестке дня сообщат позднее. Кроме того, во вторник у Путина может состояться международный телефонный разговор с главой Абхазии.

    На сайте клуба «Валдай» говорится, что XX ежегодное заседание пройдет со 2 по 5 октября в Сочи, тема – «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».

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    3 октября 2023, 17:37
    Кремль: Путин пока не собирается в Северную Корею

    Представитель Кремля Песков: Путин пока не собирается в Северную Корею

    Tекст: Александра Юдина

    Сроки визита российского лидера Владимира Путина в Северную Корею будут согласовываться по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, у главы государства есть приглашение, которое он принял с большой признательностью, однако пока не собирается в Северную Корею, передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что сроки возможного визита будут согласовываться по дипломатическим каналам, допустив вероятность, что об этом пойдет речь в ходе октябрьского визита в Пхеньян главы МИД Сергея Лаврова.

    Напомним, 12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, на следующий день он провел переговоры с Путиным. Российский посол в Сеуле Андрей Кулик назвал безосновательными сообщения западных СМИ о военном сотрудничестве России и КНДР.

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    4 октября 2023, 10:48
    Анонсировано посещение Путиным мероприятия по случаю 20-летия базы России в Канте

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров примут участие в мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в городе Кант в Киргизии, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

    По его словам, на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант, запланировано участие глав государств, передает РИА «Новости».

    Азымбакиев отметил, что в рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры главы государства с Путиным, в ходе которых будут обсуждаться актуальные вопросы многосторонней повестки, а также вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

    Ранее в Киргизии ответили на вопрос о военной базе США.

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    2 октября 2023, 14:29
    Путин поручил разобраться с нехваткой мест в детсадах Северной Осетии

    Путин поручил главе Северной Осетии Меняйло разобраться с переуплотненностью детсадов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил главе Республики Северная Осетия – Алания Сергею Меняйло разобраться с проблемой нехватки мест в детских садах. Речь об этом зашла во время рабочей встречи.

    «Сергей Иванович, хочу вернуться к ситуации в республике и прошу обратить вас внимание на дошкольные детские учреждения. Всякие там переуплотненности имеют место, к сожалению, пока», – передает ТАСС слова главы государства.

    Говоря о различных болевых точках региона, президент также поинтересовался проблемой оползней в Моздокском районе. Кроме того, он обсудил с Меняйло тему развития туризма в Северной Осетии.

    Глава региона проинформировал о реализации инвестпроекта строительства курорта Мамисон. «Хороший объект должен получиться», – заметил президент. «Там идет трассировка, строительство верхней станции и приступаем к строительству нижней станции. По плану к зиме 2024–2025 годов уже первый этап будет готов», – сообщил Меняйло. «Супер», – похвалил Путин.

    Также в ходе этой встречи Путин заявил, что считает важнейшей задачей властей заботу об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях. Глава государства потребовал от руководителя республики постоянно держать эту тему на личном контроле.

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    2 октября 2023, 13:55
    Путин назвал заботу об участниках СВО важнейшей задачей властей

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин считает важнейшей задачей властей заботу об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях. На встрече с руководителем Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло глава государства потребовал постоянно держать эту тему на личном контроле.

    «Прошу вас сохранять внимание к теме. Это важнейшая тема для нас, для страны и ребят, которые находятся на передовой, поэтому, пожалуйста, сохраняйте внимание, причем личное внимание. И к семьям ребят», – передает ТАСС слова Путина.

    «Обязательно», – заверил глава республики.

    Меняйло доложил о том, как в регионе ведется работа по социальному обеспечению семей участников специальной военной операции.

    На прошлой неделе Путин заявил, что социальные гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть абсолютно одинаковыми, вне зависимости от статуса человека.

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    2 октября 2023, 13:43
    Пескова спросили о дате визита Путина в Киргизию

    Песков не стал сообщать дату визита Путина в Киргизию

    Tекст: Вера Басилая

    Дата визита президента России Владимира Путина в Киргизию определена, но сообщать о ней пока преждевременно, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что анонсировать дату визита президента России Владимира Путина в Киргизию пока рано, ведется подготовка, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин в октябре действительно планирует посетить Киргизию и в том числе встретиться там с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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    4 октября 2023, 15:44
    Кремль: Путин и премьер Бангладеш примут участие в церемонии на АЭС «Руппур»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в четверг вместе с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной по видеосвязи примет участие в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур», сообщает пресс-служба Кремля.

    «5 октября президент России совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной примет участие в режиме видео-конференц-связи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС «Руппур», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме того, в сообщении анонсировано выступление российского лидера на Валдайском форуме, о чем ранее также сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что проект строительства АЭС «Руппур» в Бангладеш с участием России идет в соответствии с графиком. По его словам, в октябре ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива.

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    4 октября 2023, 13:10
    Песков: Правительство принимает меры для оздоровления Роснано

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство страны изучает финансовую ситуацию в Роснано, в ней образовалась «большая дыра», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Принимаются меры для «оздоровления ситуации» в государственной корпорации, уже есть определенные успехи, сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля напомнил, что глава государства Владимир Путин упоминал «достаточно большую дыру» в корпорации. Теперь правительство занимается этим вопросом.

    Во вторник АО «Роснано» объявило, что не может исполнить свои долговые обязательства в полном объеме исключительно за счет собственных средств.

    До этого Путин отмечал, что экс-глава Роснано Анатолий Чубайс «удрал и прячется», возможно, он опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в госкорпорации. В конце лета компания заявила, что на обслуживание долга с 2021 года потрачено свыше 82 млрд рублей.

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    4 октября 2023, 14:15
    В Кремле назвали темы переговоров Путина и Мирзиеева

    В Кремле назвали темы переговоров президентов России и Узбекистана Путина и Мирзиеева

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев проведут в пятницу переговоры, на которых они обсудят перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, сообщили в Кремле.

    На сайте Кремле отмечается, что планируется обсудить перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы.

    Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств и состоится подписание ряда межведомственных и коммерческих документов.

    Мирзиеев будет находиться в России с официальным визитом.

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    4 октября 2023, 13:14
    Песков анонсировал беседу Путина со студентами «Сириуса»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду президент России Владимир Путин намеревается посетить лицей «Сириус» и жилой комплекс при нем, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в ходе посещения лицея встретится с учащимися и преподавателями, сообщил Песков, передает ТАСС.

    Глава государства намерен провести с учащимися беседу по повестке дня, во многом это будет посвящено Дню учителя, который пройдет 5 октября.

    Также президент в среду поучаствует в пленарной сессии мероприятий международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи.

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