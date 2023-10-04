Путин призвал использовать опыт «Сириуса» для возрождения образования в новых регионах

Tекст: Вера Басилая

«Хочу поблагодарить «Сириус» за то, что началась работа на новых территориях, в новых субъектах Федерации – в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. То, что сейчас делается, – это значимый вклад в интеграцию этих регионов в общее образовательное пространство страны. Рассчитываю, что «Сириус» использует весь свой опыт и компетенции для возрождения всех уровней образования в этих субъектах Федерации», – цитирует ТАСС Путина.

Президент подчеркнул, что с одной стороны эта задача является политической, но в то же время на первый план выходит ее гуманитарная составляющая: речь идет о помощи детям, и тем, кто с ними работает.

Президент напомнил, что «Сириус» много лет оказывает поддержку талантливым детям и призвал не забывать, ради чего этот центр создавался. По словам Путина, программы центра для одаренных детей, для повышения квалификации учителей, тренеров и педагогов дополнительного образования будет оставаться в центре внимания.

Глава государства призвал развивать систему поощрения школьников и студентов, показавших высокие достижения в самых разных сферах. Он уточнил, что речь идет о грантах президента, премиях победителям и призерам международных предметных олимпиад.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть: все эти инструменты эффективно работают, они в полном смысле слова являются бессрочными, не ограниченными временными параметрами госпрограмм или национальных проектов, а потому я очень рассчитываю на то, что будет обеспечено бесперебойное финансирование всех этих мероприятий, в том числе и из федерального бюджета», – заключил Путин.