В ОП предложили имущество осужденных иноагентов использовать для поддержки бойцов СВО

Член ОП Малькевич: Наказание для осужденных в России иноагентов надо переводить в финансовую плоскость

«Мне сложно рассуждать, адекватен ли срок заключения для человека, который находится за пределами нашей страны», – говорит Малькевич, напоминая, что Овсянниковой еще в прошлом году удалось сбежать из-под домашнего ареста.



«В ситуации, когда речь идет о распространении фейков про Российскую армию, когда речь идет о людях, которые открыто себя позиционируют как наших врагов, должны приниматься более серьезные обеспечительные меры. И речь не только о том, что домашний арест – это неработающая мера. Овсянникова своим бегством скомпрометировала такую форму, как домашний арест, для тех, кто выступает против нашего государства и политики государства», – считает член журналист.

Он указывает на то, что Общественная палата России давно говорила о том, что для людей, которые клевещут на Российскую армию, активно выступают против специальной военной операции, желают «всего плохого нашей стране», необходимо, во-первых, принимать оперативные, процессуальные и судебные решения. Во-вторых, нужно апеллировать не тюремными сроками, а основную тяжесть наказания обращать в финансовую плоскость: назначать штрафы с перечислением средств, например, на нужды участников и бойцов СВО, на восстановление новых регионов.

«И в том числе это, конечно, должно касаться и имущества этих людей. Я не удивлюсь, например, если эта Овсянникова по-прежнему имеет в России какую-то недвижимость, которую через третьих лиц будет пытаться продать. Вот этого не должно быть. И я не удивлюсь, если после приговора она по-прежнему сможет распоряжаться своей собственностью, своим имуществом, своими деньгами в России. Вот такого быть не должно», – заключил Малькевич.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал лишить возможности иноагентов, таких как Овсянникова, сбегать за границу во время расследования и судебного разбирательства.

Напомним, 14 марта Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. В августе ее отправили под домашний арест в качестве меры пресечения по делу о распространении фейков про Российскую армию, но в октябре прошлого года ей удалось сбежать из страны. В среду Басманный суд Москвы приговорил Овсянникову к восьми с половиной годам лишения свободы за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.