Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.4 комментария
В ОП предложили имущество осужденных иноагентов использовать для поддержки бойцов СВО
Член ОП Малькевич: Наказание для осужденных в России иноагентов надо переводить в финансовую плоскость
«Я не удивлюсь, если Марина Овсянникова по-прежнему имеет в России какую-то недвижимость, которую через третьих лиц будет пытаться продать», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, комментируя приговор экс-редактору Первого канала. Он предложил направить вырученные от продажи ее активов средства на поддержку участников СВО.
«Мне сложно рассуждать, адекватен ли срок заключения для человека, который находится за пределами нашей страны», – говорит Малькевич, напоминая, что Овсянниковой еще в прошлом году удалось сбежать из-под домашнего ареста.
«В ситуации, когда речь идет о распространении фейков про Российскую армию, когда речь идет о людях, которые открыто себя позиционируют как наших врагов, должны приниматься более серьезные обеспечительные меры. И речь не только о том, что домашний арест – это неработающая мера. Овсянникова своим бегством скомпрометировала такую форму, как домашний арест, для тех, кто выступает против нашего государства и политики государства», – считает член журналист.
Он указывает на то, что Общественная палата России давно говорила о том, что для людей, которые клевещут на Российскую армию, активно выступают против специальной военной операции, желают «всего плохого нашей стране», необходимо, во-первых, принимать оперативные, процессуальные и судебные решения. Во-вторых, нужно апеллировать не тюремными сроками, а основную тяжесть наказания обращать в финансовую плоскость: назначать штрафы с перечислением средств, например, на нужды участников и бойцов СВО, на восстановление новых регионов.
«И в том числе это, конечно, должно касаться и имущества этих людей. Я не удивлюсь, например, если эта Овсянникова по-прежнему имеет в России какую-то недвижимость, которую через третьих лиц будет пытаться продать. Вот этого не должно быть. И я не удивлюсь, если после приговора она по-прежнему сможет распоряжаться своей собственностью, своим имуществом, своими деньгами в России. Вот такого быть не должно», – заключил Малькевич.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал лишить возможности иноагентов, таких как Овсянникова, сбегать за границу во время расследования и судебного разбирательства.
Напомним, 14 марта Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. В августе ее отправили под домашний арест в качестве меры пресечения по делу о распространении фейков про Российскую армию, но в октябре прошлого года ей удалось сбежать из страны. В среду Басманный суд Москвы приговорил Овсянникову к восьми с половиной годам лишения свободы за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.