Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.2 комментария
Вынесен приговор экс-редактору Первого канала Овсянниковой
Суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала Овсянникову к 8,5 годам колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к восьми с половиной годам лишения свободы, признав виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили в столичной прокуратуре.
Согласно сообщению прокуратуры, суд приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на четыре года, передает ТАСС.
По данным следствия, 15 июля прошлого года подсудимая опубликовала в собственном публичном канале видео и фото, на которых демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих ВС России в ходе спецоперации.
Ранее Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест в качестве меры пресечения по делу о распространении фейков про российскую армию.
Напомним, Овсянникова сбежала вместе с несовершеннолетней дочерью из-под домашнего ареста ночью 1 октября 2022 года. Об этом сообщил ее бывший супруг Игорь Овсянников.