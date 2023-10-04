Депутат объяснил справедливость сурового приговора экс-редактору Первого канала Овсянниковой

Депутат Матвейчев: Подозреваемые в совершении преступлений иноагенты не должны оставаться на свободе

«Приговор может показаться жестким, потому что достаточно большой срок – 8,5 лет. Но нужно понимать, что воздействие, которое она совершила, будучи редактором на Первом канале, касалось миллионов людей. Это не просто где-то в частном бложике что-то высказать на маленькую аудиторию, это совсем другой масштаб. Поэтому и такой срок. А если учесть, что она еще и сбежала за границу, бросив детей, и продолжает работать против России, то приговор не кажется таким жестким», – говорит Матвейчев.



По его мнению, для того чтобы такие, как Овсянникова, не могли сбежать во время расследования или судебного процесса и справедливо отбыли свое наказание, необходимо обеспечить более тщательный надзор. «В таких случаях, особенно иноагентам, у которых есть куда бежать за границу, надо сразу назначать в качестве меры пресечения содержание под стражей», – считает депутат.

Он подчеркивает, что в России нередко возникает «путаница» с мерами пресечения. Людей, которые явно никуда не могут сбежать по различным причинам или не хотят никуда сбегать, содержат под стражей иногда по году-два, пока идет следствие и суд. А людей, которые «явно находятся в зоне риска пробега», оставляют под домашним арестом, что, как замечает собеседник, большая ошибка.

«Мне кажется, что здесь надо наводить какой-то порядок. Возможно, президиум Верховного суда должен поставить этот вопрос на рассмотрение и повнимательнее отнестись к различным категориям граждан. Надо как-то кодифицировать все возможные случаи общественной опасности, меры пресечения должны быть более адекватными, особенно в отношении иноагентов», – заключил Матвейчев.

Напомним, 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. В августе ее отправили под домашний арест в качестве меры пресечения по делу о распространении фейков про Российскую армию, но в октябре прошлого года ей удалось сбежать из страны.



В среду экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову Басманный суд Москвы приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.