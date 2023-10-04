В Кремле назвали темы переговоров Путина и Мирзиеева

В Кремле назвали темы переговоров президентов России и Узбекистана Путина и Мирзиеева

Tекст: Ольга Иванова

На сайте Кремле отмечается, что имеется в виду обсудить перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы.

Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств и подписать ряд межведомственных и коммерческих документов.

Мирзиеев будет находиться в России с официальным визитом.