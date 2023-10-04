Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Мирзиеева
В Кремле назвали темы переговоров президентов России и Узбекистана Путина и Мирзиеева
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев проведут в пятницу переговоры, на которых они обсудят перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, сообщили в Кремле.
На сайте Кремле отмечается, что имеется в виду обсудить перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы.
Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств и подписать ряд межведомственных и коммерческих документов.
Мирзиеев будет находиться в России с официальным визитом.