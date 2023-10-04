Президенту Грузии не простили появление в парламенте с украинским дипломатом

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Об этом он напомнил 4 октября в Батуми на заседании КС Грузии по делу об импичменте Зурабишвили из-за ее несогласованных визитов за границу.

«Президент Украины вскоре после начала военных действий отозвал посла из Грузии. Правительство Грузии назвало этот тяжелый шаг неприемлемым, безосновательным. И что вскоре делает президент? Не согласовывая с председателем парламента, как этого требуют наши законы, самовольно заводит в парламент временного поверенного Украины. Это была колоссальная разница в позициях между президентом Грузии и правительством», – сказал глава правящей партии.

«Все в нашей стране хотят в Европу, но есть много нюансов, как вести туда страну, – отметил Ираклий Кобахидзе. – Каждая деталь важна в проведении внешнего курса».

По его словам, правительство Грузии утверждает об успешном выполнении 12 рекомендаций Брюсселя по получению статуса кандидата в Евросоюз, а президент говорит, что эта работа делается формально.