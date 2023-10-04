Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.0 комментариев
Медведев обратил внимание на две «приятные для Киева» новости
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на две новости, которые могут оказаться приятными для действующего киевского режима.
Так, в своем Telegram-канале Медведев привел заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, допустившего, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. «Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», – отметил зампред СБ РФ.
Также Медведев указал, что впервые в американской истории отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. «Причем именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев», – написал он, с иронией отметив, что в этом есть «несомненный повод для гордости», поскольку выбор стоял между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов.
«Правда, денег пока осталось всего на два месяца», – добавил зампред Совета безопасности России.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».