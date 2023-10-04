Tекст: Ольга Никитина

Так, в своем Telegram-канале Медведев привел заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, допустившего, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. «Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», – отметил зампред СБ РФ.

Также Медведев указал, что впервые в американской истории отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. «Причем именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев», – написал он, с иронией отметив, что в этом есть «несомненный повод для гордости», поскольку выбор стоял между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов.

«Правда, денег пока осталось всего на два месяца», – добавил зампред Совета безопасности России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».