Захарова оценила разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска»

Захарова: Все заявления Бербок нуждаются в доскональной проверке

Tекст: Ольга Никитина

Захарова, отвечая в эфире радио Sputnik на вопрос о том, что имела в виду Бербок, когда заявила, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска», сказала: «Это новости абсурда». По ее словам, после каждого заявления данного политика «аудитория ставится в тупик». «Люди начинают озираться, смотреть друг на друга, полагая, что они что-то не услышали или услышали не так», – отметила она.

По словам представителя МИД России, западные либеральные демократии сейчас рекрутируют на руководящие посты людей, которые никогда бы не заняли свои должности, если бы ставка делалась на профессиональные качества.

Захарова напомнила, что на протяжении многих лет шли переговоры о безвизовом режиме в пространстве от Лиссабона до Владивостока, однако все завершилось много лет назад, когда ЕС в одностороннем порядке прекратил обсуждения. Сначала, по ее словам, в Брюсселе «пытались придумать, что Россия не соблюдает какие-то условия». Затем, когда в безвизовый режим была включена Молдавия, это стало «смешно слушать», сказала Захарова. Она напомнила, что безвизовый режим с ЕС также получила Украина.

«Было понятно, что речь идет не о соблюдении каких-то формальностей или договоренностей, потому что упомянутые страны далеки от высоких стандартов ЕС, и было понятно, что это исключительно политическая история», – отметила Захарова.

Ранее дипломат с иронией предположила, что заявления Бербок могут означать, что Россия вступает в Европейский союз.

Также официальный представитель МИД России отреагировала на высказывания министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который призвал развернуть над Украиной ядерный зонтик НАТО.

Захарова напомнила, что Литва не внесла «ничего кардинально важного» в решение вопросов, связанных с ядерной безопасностью. «Но при этом вот такое сотрясание воздуха, оно не проходит бесследно», – передает ТАСС слова дипломата.

Она пояснила, что в целом ряде регионов мира будет звучать вопрос о том, почему отдельным странам положен ядерный статус вопреки всему, а другим странам это не положено.