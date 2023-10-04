Россиянам объяснили новые правила платежей за ЖКХ

Экономист Казанцева предупредила о новых правилах оплаты ЖКХ в России

Tекст: Ольга Никитина

Так, согласно новым правилам, если новые затраты на содержание общедомового имущества возникли по вине кого-либо из собственников, то оплачивать их придется нарушителю, а не управляющей компании. Нарушителей разыщут с помощью записей с камер видеонаблюдения и свидетелей.

Казанцева отметила, что управляющая компания при этом не вправе необоснованно повышать сборы или затягивать процесс устранения поломок, передает РИА «Новости».

В свою очередь председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин рассказал в интервью радио Sputnik, что в случае, если граждане уезжают на отдых на длительное время, то могут сделать перерасчет размера платы за вывоз мусора. Он уточнил, что перерасчет возможен, если человека не было дома более пяти рабочих дней, но не более шести месяцев. Соответствующее заявление нужно подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения.

При этом в УК могут попросить предъявить документы, которые бы подтверждали отсутствие жильца, например, туристическую путевку или билет на самолет.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что тарифы на коммунальные услуги должны учитывать интересы производителей, но быть доступными для людей.