В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Мишустин потребовал устанавливать обоснованные тарифы ЖКХ
Мишустин: Тарифы ЖКХ должны быть обоснованными
Тарифы на коммунальные услуги должны учитывать интересы производителей, но быть доступными для людей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским отметил, что тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованным и сбалансированными, учитывать интересы как поставщиков услуг и промышленности, так и граждан, потребляющих эти услуги, передает ТАСС.
Шаскольский со своей стороны сообщил, что ФАС внесла в правительство проект решения, который позволит усилить контроль за ростом тарифной нагрузки. В результате, по его словам, это позволит исключить из тарифов необоснованные расходы компаний.
В апреле президент Владимир Путин заявлял о необходимости более избирательно работать в ходе повышения тарифов за коммунальные услуги.