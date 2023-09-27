Мишустин потребовал устанавливать обоснованные тарифы ЖКХ

Мишустин: Тарифы ЖКХ должны быть обоснованными

Tекст: Ольга Никитина

Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским отметил, что тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованным и сбалансированными, учитывать интересы как поставщиков услуг и промышленности, так и граждан, потребляющих эти услуги, передает ТАСС.

Шаскольский со своей стороны сообщил, что ФАС внесла в правительство проект решения, который позволит усилить контроль за ростом тарифной нагрузки. В результате, по его словам, это позволит исключить из тарифов необоснованные расходы компаний.

В апреле президент Владимир Путин заявлял о необходимости более избирательно работать в ходе повышения тарифов за коммунальные услуги.