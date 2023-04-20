Путин объяснил необходимость избирательного подхода к повышению тарифов ЖКХ

Путин объяснил необходимость избирательно работать в ходе повышения тарифов ЖКХ

Необходимо более избирательно работать в ходе повышения тарифов за коммунальные услуги, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Глава государства согласился с тезисом вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что некоторые муниципальные власти не хотят поднимать вовремя тарифы за коммуналку, передает ТАСС.

«Да, не хотят они поднимать тарифы, потому что в целом поднятие тарифов и цен – неблагодарное дело, тем более если впереди еще какие-то внутриполитические события, в том числе выборного характера», – сказал президент.

Он отметил, что на фоне снижения уровня зарплат и реальных располагаемых доходов населения поднятие тарифов – «совсем неблагодарное дело».

Необходимо «работать более избирательно, а именно поддерживать тех людей, которые особо нуждаются в такой поддержке со стороны муниципалитетов, регионов и государства в целом», подчеркнул Путин.

Руководство страны должно понимать уровень благосостояния, в России пытаются совершенствовать законы, чтобы все «функционировало эффективнее», и чтобы эти механизмы были более эффективными, окончательным результатом является повышение благосостояния народа, сказал глава государства.

«Выстраивание соответствующих взаимоотношений между различными уровнями управления – муниципальным, региональным, федеральным – тоже направлено именно на это. <…> Это процесс, который в принципе является бесконечным, потому что жизнь развивается, а в соответствии с теми требованиями, которые жизнь предъявляет на данном этапе развития, нужно подстраивать и наши инструменты, которые мы используем для решения основных задач», – добавил он.

Путин поздравил участников заседания с наступающим 21 апреля Днем местного самоуправления, и поблагодарил их за вклад в развитие страны. Отдельно президент поздравил главу Волгограда Владимира Марченко с 54-летием.