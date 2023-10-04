Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.6 комментариев
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника силами ПВО
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что украинские войска предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА, никто не пострадала, разрушений нет.
Напомним, в понедельник российская система ПВО также уничтожила над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Во вторник ВСУ обстреляли поселок в Брянской области снарядами с кассетной боевой частью.