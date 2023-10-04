ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Российские силы провели успешную контратаку возле Работино

Рогов: Российские силы улучшили позиции на Ореховском и Времевском направлениях

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, осуществлялись попытки наступления противника по Ореховскому направлению под Вербовым, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла контратака ВС России рядом с Работино, в итоге российские войска продвинулись на несколько сот метров, передает ТАСС.

Он отметил, что ВСУ пытались атаковать ночью и рано утром. По словам Рогова, можно говорить о расширении подконтрольной Российской армии территории и серой зоны и на Ореховском, и на Времевском направлениях.

Ранее сообщалось, что украинское командование начало выводить из района Работино в Запорожской области в тыл элитную 47-ю механизированную бригаду «Магура». Бойцы отказываются выполнять боевые задачи из-за высоких потерь.