В украинском селе отказались переименовывать улицу Гагарина

Politico: Сразу два разгоревшихся в мире конфликта оказались не под силу ЕС

Tекст: Ольга Никитина

В статье газеты Politico говорится, что необходимость урегулировать два конфликта одновременно не только навредила Украине, но также показала слабость и разобщенность ЕС на ближневосточном направлении, передает RT содержание публикации.

Несмотря на амбиции председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, собиравшейся превратить ЕС в геополитическую державу, одновременное развитие двух конфликтов явно станет серьезным испытанием для европейцев, отмечает автор статьи.

Причем странам Европейского союза до сих не удается выработать единую позицию по Израилю, указывается в публикации. Целый «дипломатический вальс» возник в Евросоюзе из-за казалось бы такого простого вопроса, как призыв к прекращению огня ради доставки в сектор Газа гуманитарной помощи: в Германии и ряде других стран боятся, что подобный призыв могут расценить как посягательство против права Израиля на противодействие исламистам из ХАМАС.

Конфликт на Украине в 2022 году произвел на единство стран ЕС «живительный эффект», им пришлось проявить «невиданную сплоченность», пишет автор статьи. Ближневосточный же кризис солидаризировал европейцев «уже совсем не так сильно», констатирует издание.

Отдельные европейские лидеры боятся конфликтов внутри своих стран между сторонниками Израиля и Палестины. Недавние теракты в Бельгии и Франции обострили эти опасения. Более того, такие настроения играют на руку оппонентам действующих властей в преддверии общеевропейских выборов, намеченных на июнь 2024 года.

Урегулирование двух конфликтов, как говорится в статье Politico, станет сложной задачей для Европы. Ей придется разделять внимание и финансирование между Украиной и Газой. Трудно будет сохранить прежние объемы поддержки киевского режима, отмечается в статье.

«Моральный авторитет» Брюсселя в развивающихся странах стал улетучиваться на фоне обострения на ближневосточном направлении. В исламском мире позицию Европейской комиссии считают чрезмерно произраильской, говорится в статье. С ростом числа погибших в секторе Газа все больше будет закрепляться мнение о том, что ЕС применяет лицемерие и двойные стандарты, уверен автор публикации.



Также газета не обошла вниманием все набирающий обороты конфликт между двумя самыми высокопоставленными руководителями Евросоюза – главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Хотя разногласия между различными европейскими институциями давно стали обычным делом, конфликт между членами команды фон дер Ляйен, да еще и у всех на виду – это уже совершенно другое дело, заключает Politico.