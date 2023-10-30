Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.0 комментариев
Захарова указала на ключевую роль Киева в организации беспорядков в Дагестане
Киевский режим сыграл ключевую роль в беспорядках в махачкалинском аэропорту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Украинская сторона сейчас заинтересована в дестабилизации ситуации в России из-за угасающего внимания мировой общественности к проблемам Киева, заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД.
Оперативность заявлений и публикаций президента Украины Владимира Зеленского и их содержание – это прямое свидетельство тому, что информационная диверсия, предпринятая украинскими спецслужбами, носит скоординированный характер, добавила она.
В призывах к беспорядкам замечены ресурсы, связанные с экс-депутатом Госдумы и иноагентом Ильей Пономаревым, ранее этот человек неоднократно заявлял о желании нанести ущерб России, отметила дипломат.
В реализации «деструктивной акции» в Махачкале ключевая роль отводилась киевскому режиму, он действовал руками «осевших там отъявленных русофобов».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что следы организаторов протеста в Махачкале ведут на Украину.