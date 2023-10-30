Захарова указала на ключевую роль Киева в организации беспорядков в Дагестане

Tекст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона сейчас заинтересована в дестабилизации ситуации в России из-за угасающего внимания мировой общественности к проблемам Киева, заявила Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД.

Оперативность заявлений и публикаций президента Украины Владимира Зеленского и их содержание – это прямое свидетельство тому, что информационная диверсия, предпринятая украинскими спецслужбами, носит скоординированный характер, добавила она.

В призывах к беспорядкам замечены ресурсы, связанные с экс-депутатом Госдумы и иноагентом Ильей Пономаревым, ранее этот человек неоднократно заявлял о желании нанести ущерб России, отметила дипломат.

В реализации «деструктивной акции» в Махачкале ключевая роль отводилась киевскому режиму, он действовал руками «осевших там отъявленных русофобов».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что следы организаторов протеста в Махачкале ведут на Украину.

