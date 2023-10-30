  • Новость часаЗадержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»
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    Военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции
    Глава Дагестана: Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины
    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому
    Военный эксперт сравнил тактику ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе
    ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных и 600 танков
    Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе
    ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об обороне Крыма
    Министр обороны ФРГ призвал готовиться к войне в Европе
    Politico: Сразу два конфликта в мире оказались не под силу ЕС
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Боррель больше не верит Зеленскому

    Европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

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    30 октября 2023, 11:31

    Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе

    AFP: Очевидцы заметили израильские танки на подступе к городу Газа

    Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Очевидцы сообщили Agence France-Presse о танках Армии обороны Израиля, замеченных на подступах к городу Газа.

    Ключевая дорога перерезана, передает РИА «Новости» сообщение AFP.

    Ранее в понедельник ЦАХАЛ сообщил, что продолжает расширять наземные операции в секторе Газа, нанесены удары по 600 военным объектам движения ХАМАС в анклаве.

    29 октября 2023, 17:28
    Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе

    В США напомнили об ответственности Израиля за защиту мирного населения в Газе

    Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе
    @ Ron Sachs/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль несет ответственность по международному праву за защиту мирного населения в Газе при ударах с воздуха и наземных боевых действиях, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан добавил, что Вашингтон продолжает задавать Израилю «сложные вопросы» относительно действий страны в рамках эскалации конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее Салливан заявил, что США требуют, чтобы Израиль использовал передаваемое оружие только «по законам войны» ради защиты мирного населения от ударов. По его словам, США выдвигают данные требования каждый раз, «когда передают оружие другой стране».

    Напомним, пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что блокада и бомбардировки населенных районов сектора Газа, а также ракетные обстрелы Израиля и захват заложников членами палестинского движения ХАМАС являются военными преступлениями.

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    29 октября 2023, 19:20
    В Германии назвали ужасающими масштабы антисемитизма в стране

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек в интервью изданию Bild раскритиковал проявления антисемитизма в стране.

    Масштабы антисемитизма в стране он назвал ужасающими. Также Хабек напомнил, что страна несет историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии, передает ТАСС.

    Напомним, что в Германии за несколько недель было зарегистрировано более 1,2 тыс. правонарушений различного характера на акциях, связанных с палестино-израильским конфликтом.

    25 октября в генпрокуратуре Дюссельдорфа возбудили дело в отношении планировавшего устроить теракт на произраильской демонстрации в городе Дуйсбурге исламиста.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения. Шольц в эфире канала ARD заявил, что с такими демонстрациями «нельзя мириться». Кроме того, он призвал жителей Германии поддержать сограждан-евреев, гарантировать их безопасность и проявить с ними солидарность.

    Несмотря на запрет пропалестинских демонстраций в Берлине, вечером 18 октября в столичном районе Нойкельн вновь собрались протестующие. Акция перешла в столкновения с полицией, которые продолжались несколько часов.

    Во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений.

    Коментарии (28)
    29 октября 2023, 20:45
    Военный эксперт сравнил тактику ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе

    Военный эксперт Шеповаленко: Разрушения в Газе становятся «панцирем» для тоннелей ХАМАС

    Военный эксперт сравнил тактику ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе
    @ Hannibal Hanschke/EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Преимущество Израиля в артиллерии и авиации нивелируется масштабными завалами в Газе, которые ХАМАС использует как «панцирь» для защиты своих подземных коммуникаций. В результате вместо проведения крупной сухопутной операции ЦАХАЛ придется действовать лишь на нескольких направлениях, нанося рассекающие удары. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Шеповаленко.

    «Действия бронированной техники в городе всегда осложнены, а в разрушенном населенном пункте ей действовать вдвойне сложнее. Так что первая проблема ЦАХАЛ в рамках наземной операции – это завалы. В этих условиях обеспечить поддержку бронетехникой малых групп пехоты почти невозможно – танки будут садиться на брюхо, а бронеавтомобили порежут покрышки», – говорит Максим Шеповаленко, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий.

    По мнению собеседника, это вынудит израильтян сделать упор на дальнобойные высокоточные средства поражения – артиллерию и авиацию. «На фоне разрушений возрастает сложность работы и с тоннелями ХАМАС. В них палестинцы могут спрятать многое – и оружие, и продовольствие, и топливо, и заложников. В свое время во Вьетнаме подобные подземные коммуникация вызывали сложности даже у американцев. И это при условии, что сами ходы были не столь капитально отстроены, как в Газе», – указывает он.

    «Подземные коммуникации позволяют ХАМАС перемещаться буквально по всей территории сектора, причем вне огневого воздействия. Не исключаю, что эту возможность они используют для выхода в тыл израильтянам с целью создания огневых мешков», – рассуждает эксперт.

    «Важно и то, что обнаружить тоннели будет непросто. Плюс, образовавшиеся на поверхности завалы создают своего рода «зонтик», укрывающий их от внешнего воздействия. Пробить такой «панцирь» непросто. К возможности затопления тоннелей я также отношусь скептически – да, часть коммуникаций будет подтоплена, но кто знает, сколько еще останется в распоряжении ХАМАС?», – указывает Шеповаленко.

    «Для того, чтобы сделать улицы доступными для бронетехники, Израилю придется разгрести завалы. Для этого потребуется инженерная техника, которую в случае необходимости могут предоставить американцы из наличных европейских или ближневосточных запасов. Но важно понимать, что как только она окажется на территории Газы, она мгновенно превратится в мишень для противотанковых ракет и средств ближнего боя, в первую очередь, гранатометов», – полагает собеседник.

    В связи с этим эксперт уверен, что ЦАХАЛ придется действовать лишь ограниченно на нескольких направлениях, «затем они будут выбирать конкретные объекты и наносить рассекающие удары».

    «Затем противостояние сведется к работе штурмовых групп легкой пехоты. Палестинцам вести бой в таких условиях легче, поскольку они хорошо знают свою территорию и находятся в обороне. А израильтянам придется быть все время начеку, ведь по ним может быть нанесен удар с любой стороны и в любое время», – замечает Шеповаленко.

    «ЦАХАЛ, скорее всего, также будет использовать переносные противотанковые комплексы и прочие средства ближнего боя. Но тогда встает вопрос об уровне подготовки военных. Я сомневаюсь, что израильская пехота, состоящая преимущественно из призывников, пусть и проходящих регулярные сборы, сможет полноценно противостоять мотивированным и постоянно нарабатывающим боевой опыт палестинцам. Да, у Тель-Авива есть обученные спецподразделения, но их мало», – говорит эксперт.

    «Последний боевой опыт у израильских военных был в 2006 году в Южном Ливане. А крупная война датируется 1973 годом. Но одно дело – «сидеть за броней» на открытой местности, и совершенно другое – сектор Газа. Большая армия, состоящая преимущественно из мобилизованных, может стать проблемой для Израиля», – рассуждает собеседник.

    «При этом у палестинцев есть так называемые «шайтан-трубы» – переносные реактивные пусковые установки. Да, они не дают высокой точности, но для работы по площадным целям вполне годятся. А в городе с таким масштабом разрушений быстро не спрячешься, не нырнешь в ближайший подвал, его еще надо найти», – заметил он. Единственное, что по мнению Шеповаленко, может помочь ЦАХАЛ, это работа разведки, которая у Израиля «довольно неплохо организована».

    «На Ближнем Востоке ставки гораздо выше, чем на Украине. Именно поэтому американцы будут готовы предоставить Израилю современные образцы вооружения и иную военную помощь. Это не ВСУ, которым можно дать то, что самим уже не нужно», – считает собеседник.

    «Для США и Израиля нынешняя война – момент истины. Прокол с этой операцией станет фатальным для Тель-Авива. И тогда не очень понятно, кто сможет стать боеспособным союзником США на Ближнем Востоке. Проблема в том, что Израиль уже не может бездействовать, а хороших сценариев развития событий для Тель-Авива лично я не вижу», – заключил эксперт.

    Напомним, Израиль отложил планы по проведению крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными. Об этом сообщает газета The New York Times. Издание указывает, что решение «провести более ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе, согласуется с предложениями, сделанными недавно министром обороны США Ллойдом Остином».

    Отставной генерал США Фредерик Ходжес, служивший в Ираке, считает, что такая тактика, по-видимому, является для израильских сил способом «ограничить потери, а также уменьшить нанесение сопутствующего ущерба» зданиям.

    При этом днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна приступила ко второму этапу войны. В телеобращении к нации он заверил, что это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников. Кроме того, премьер пообещал, что все обстоятельства атаки 7 октября будут тщательно расследованы, но после окончания боевых действий.

    Напомним, в пятницу представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ расширяет масштабы сухопутной операции, чтобы обеспечить «выполнение целей этой войны». Однако вскоре неназванный израильский чиновник пояснил, что речь идет о северной части палестинского анклава.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что сухопутной операции Израиля в Газе мешают три проблемы.

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    29 октября 2023, 16:33
    Главы северокавказских регионов России заявили о недопустимости разжигания межнациональной розни

    Глава Карачаево-Черкесии заявил о недопустимости разжигания межнациональной розни

    Tекст: Кристина Цыцура

    На фоне израильско-палестинского конфликта есть те, кто пытается раскачать ситуацию и спровоцировать межнациональные конфликты, используя приемы распространения фейковой информациии. Об этом заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

    Глава региона призвал не допустить, чтобы чувства сострадания и сопереживания, которые сейчас испытывают верующие мусульмане по отношению к жителям Палестины, «стали орудием для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни на Северном Кавказе».

    Он отметил, что народы Российской Федерации и Карачаево-Черкесии – едины, а любые попытки межнациональной розни – не допустимы. Темрезов в Telegram-канале указал, что сейчас крайне важно сохранять стабильность, гражданское единство и спокойствие в регионе.

    Также глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе. Он напомнил, что экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы.

    По его словам, этот инцидент никак не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона.

    Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков в свою очередь назвал происходящее масштабной информационной атакой, направленной на регионы Северного Кавказа со стороны иностранных экстремистских ресурсов. «Я призываю вас сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации, не идти на поводу у тех, кто хочет внести смуту и раздор в нашу мирную жизнь», – добавил Коков.

    Ранее блогер Юрий Подоляка указал на роль украинских спецслужб в провоцировании антисемитских митингов в России. По его словам, за теми, кто сеет ненависть между мусульманами и евреями в России, стоят украинские спецслужбы, которым плевать и на первых, и на вторых.

    Напомним, в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля. Местные жители требовали выселить их из гостиницы. Сообщения о беженцах оказались фейком, а призывы «проверить гостиницы» в городах Дагестана распространял канал, контролируемый СБУ.

    Меликов также призвал жителей Дагестана быть благоразумными. По его словам, «происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду – раскачать обстановку в нашей стране». Произошедшее в Махачкале и Хасавюрте он назвал ярким тому примером.

    Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Запад пытается помешать формированию многополярного мира, используя исламофобию, антисемитизм и русофобию. Также, по его словам, некоторые силы давно стравливают мусульман и иудеев, шиитов и суннитов.

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    29 октября 2023, 12:47
    СМИ: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе

    NYT: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе и ведет несколько ограниченных

    СМИ: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе
    @ Ilia Yefimovich/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными по согласованию с США, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

    По данным The New York Times, решение «провести более ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе, согласуется с предложениями, сделанными недавно министром обороны США Ллойдом Остином израильским коллегам». Первоначальные планы израильской операции встревожили официальных лиц США, которые выразили обеспокоенность отсутствием достижимых военных целей, передает ТАСС.

    По мнению представителей Пентагона, Израиль, судя по всему, проводит поэтапную операцию, во время которой после обнаружения в Газе боевиков ХАМАС в дело вступают более крупные силы. Как приводит издание слова бывшего офицера ЦРУ Мика Малроя, как только обнаруживаются слабые места, бреши, привлекаются основные ударные силы.

    Отставной генерал США Фредерик Ходжес, служивший в Ираке, считает, что такая тактика, по-видимому, является для израильских сил способом «ограничить потери, а также уменьшить нанесение сопутствующего ущерба» зданиям.

    Напомним, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны и сообщил, что израильские военные вошли в сектор Газа с целью уничтожения палестинской радикальной организации ХАМАС.

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    29 октября 2023, 18:37
    В Белом доме назвали реальной угрозу разрастания палестино-израильского конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    В США воспринимают реальной угрозу разрастания палестино-израильского конфликта, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу ABC News.

    По его словам, США предпринимают необходимые меры для защиты своих сил, делают серьезные, системные и продолжающиеся шаги, а также работают с другими странами в регионе, чтобы удержать этот конфликт от разрастания, передает РИА «Новости».

    Ранее Салливан заявил, что США требуют, чтобы Израиль использовал передаваемое оружие только «по законам войны» ради защиты мирного населения от ударов. По его словам, США выдвигают данные требования каждый раз, «когда передают оружие другой стране».

    Коментарии (7)
    30 октября 2023, 09:33
    Politico: Сразу два разгоревшихся в мире конфликта оказались не под силу ЕС
    Politico: Сразу два разгоревшихся в мире конфликта оказались не под силу ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз под руководством Урсулы фон дер Ляйен ставит масштабные геополитические цели, однако появление в мире второго конфликта в виде вооруженных действий на Ближнем Востоке сразу же оказалось для европейского аппарата серьезным испытанием, пишут СМИ.

    В статье газеты Politico говорится, что необходимость урегулировать два конфликта одновременно не только навредила Украине, но также показала слабость и разобщенность ЕС на ближневосточном направлении, передает RT содержание публикации.

    Несмотря на амбиции председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, собиравшейся превратить ЕС в геополитическую державу, одновременное развитие двух конфликтов явно станет серьезным испытанием для европейцев, отмечает автор статьи.

    Причем странам Европейского союза до сих не удается выработать единую позицию по Израилю, указывается в публикации. Целый «дипломатический вальс» возник в Евросоюзе из-за казалось бы такого простого вопроса, как призыв к прекращению огня ради доставки в сектор Газа гуманитарной помощи: в Германии и ряде других стран боятся, что подобный призыв могут расценить как посягательство против права Израиля на противодействие исламистам из ХАМАС.

    Конфликт на Украине в 2022 году произвел на единство стран ЕС «живительный эффект», им пришлось проявить «невиданную сплоченность», пишет автор статьи. Ближневосточный же кризис солидаризировал европейцев «уже совсем не так сильно», констатирует издание.

    Отдельные европейские лидеры боятся конфликтов внутри своих стран между сторонниками Израиля и Палестины. Недавние теракты в Бельгии и Франции обострили эти опасения. Более того, такие настроения играют на руку оппонентам действующих властей в преддверии общеевропейских выборов, намеченных на июнь 2024 года.

    Урегулирование двух конфликтов, как говорится в статье Politico, станет сложной задачей для Европы. Ей придется разделять внимание и финансирование между Украиной и Газой. Трудно будет сохранить прежние объемы поддержки киевского режима, отмечается в статье.

    «Моральный авторитет» Брюсселя в развивающихся странах стал улетучиваться на фоне обострения на ближневосточном направлении. В исламском мире позицию Европейской комиссии считают чрезмерно произраильской, говорится в статье. С ростом числа погибших в секторе Газа все больше будет закрепляться мнение о том, что ЕС применяет лицемерие и двойные стандарты, уверен автор публикации.

    Также газета не обошла вниманием все набирающий обороты конфликт между двумя самыми высокопоставленными руководителями Евросоюза – главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Хотя разногласия между различными европейскими институциями давно стали обычным делом, конфликт между членами команды фон дер Ляйен, да еще и у всех на виду – это уже совершенно другое дело, заключает Politico.

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    30 октября 2023, 10:48
    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Профессор Миршаймер: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Позиция российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной возвысила Россию над США, которые потерпели в регионе неудачу, считает американский профессор Джон Миршаймер.

    Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что «Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу». В то же время администрация президента США Джо Байдена «увязла глубоко в грязи», приводит его слова РИА «Новости».

    Профессор уточнил, что позиция России заключается в поддержке плана «двух государств для двух народов». Доводы Путина о необходимости уважать права палестинцев и израильских евреев, по его словам, вызывают отклик у большей части мира.

    Путин ранее заявлял, что ключом к долгосрочному, фундаментальному урегулированию, к миру на Ближнем Востоке является исполнение решений Совета Безопасности ООН о создании независимых Израиля и Палестины.

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    29 октября 2023, 20:53
    Посла России вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД Израиля в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву, сообщила пресс-служба израильского ведомства.

    Посла вызвали в МИД Израиля для выражения протеста. Викторову разъяснили, что Израиль «со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях», передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Россию с визитом. Российская сторона обсудила с ХАМАС ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

    Министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию и призвало немедленно изгнать террористов ХАМАС из Москвы.

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    29 октября 2023, 16:46
    В МИД объяснили цели новой резолюции США в ООН по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Ольга Иванова

    США в своем новом проекте резолюции в ООН не ставил цель прекратить палестино-израильский конфликт, а хотели закрепить за Израилем право на самооборону, заявили в МИД России.

    На сайте ведомства указывает, что Вашингтон преследовал цели далекие от задачи прекращения кровопролития и облегчения страданий мирных палестинцев и израильтян. В МИД указали, что проект США «был пронизан односторонним осуждением движения ХАМАС с закреплением за Израилем права на самооборону».

    Напомним, Совбез ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту из-за вето Британии и США. При этом Совет Безопасности ООН не принял и предложенный США проект резолюции, в котором нет призыва к прекращению огня.

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    30 октября 2023, 10:02
    Бастрыкин дал поручение в связи с беспорядками в Дагестане

    Бастрыкин поручил выявить всех участников и организаторов массовых беспорядков в Дагестане

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил выявить его зачинщиков и участников, сообщили в ведомстве.

    Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Дагестану установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку. Отмечается, что ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, следует из сообщения СК в Telegram-канале.

    Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инициаторами акции в аэропорту Махачкалы, которая переросла в беспорядки, были враги России, мероприятиями оперировали с территории Украины.

    Правоохранители установили более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 человек из них задержаны.

    В ГУ МВД России по СКФО уточнили, что возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

    Напомним, вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы для участия в акции против палестино-израильского конфликта. Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу и в здание аэропорта. На этом фоне в городах и районах Дагестана усилили меры безопасности.

    Работа аэропорта, как ожидается, будет восстановлена в ближайшие дни.

    Коментарии (4)
    30 октября 2023, 03:38
    Американский военный заявил о возможности уничтожения Израиля из-за политики США

    Американский полковник в отставке Макгрегор: От Израиля может ничего не остаться

    Tекст: Антон Никитин

    Повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

    Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Redacted, что есть все предпосылки для очень крупной войны. Как отметил Макгрегор, США обостряют ситуацию по всем направлениям, так как, похоже, считают, что повышение ставок работает, передает РИА «Новости».

    По его словам, США опробовали эту стратегию на Украине, где «обостряли, обостряли и обостряли ситуацию», и в результате Украина оказалась в руинах.

    По мнению эксперта, США «вступают в конфронтацию» со многими государствами на Ближнем Востоке, и такая ситуация может обернуться катастрофическими последствиями.

    «Я очень боюсь, что, если эта региональная война (палестино-израильский конфликт) продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться», – предупредил Макгрегор.

    Накануне в Белом доме назвали реальной угрозу разрастания палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (0)
    29 октября 2023, 17:15
    США потребовали от Израиля использовать получаемое оружие по «законам войны»

    Tекст: Кристина Цыцура

    США требуют, чтобы Израиль использовал передаваемое оружие только «по законам войны» ради защиты мирного населения от ударов, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По словам Салливана, США выдвигают данные требования каждый раз, «когда передают оружие другой стране», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.

    Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса страны 106 млрд долларов на поддержку Украины и Израиля.

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    29 октября 2023, 12:31
    В ООН сообщили о разграблении складов с гуманитарной помощью в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о разграблении нескольких складов с гуманитарной помощью в секторе Газа.

    Как приводит сообщение агентства телеканал Al Arabiya, тысячи людей ворвались на несколько складов и распределительных центров БАПОР в центральных и южных районах сектора Газа и унесли пшеничную муку, предметы первой необходимости, средства гигиены, передает ТАСС. По его информации, на одном из складов БАПОР хранятся гуманитарные грузы, прибывающие в палестинский анклав из Египта.

    В агентстве подчеркивают, что поступающей помощи недостаточно для растущих с каждым днем потребностей населения.

    Ранее борт МЧС России прибыл в Египет с гуманитарной помощью для сектора Газа.

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    29 октября 2023, 13:03
    Премьер Израиля после критики извинился за упреки в адрес службы безопасности

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился за публикацию, в которой обвинил службу безопасности страны за то, что они не предупредили о возможном нападении ХАМАС.

    Премьер, комментируя атаку ХАМАС, заявил, что «произошло упущение», отметив, что после войны это будет тщательно расследовано. Нетаньяху заявил, что не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Это заявление вызвало шквал критики со стороны некоторых политиков – и было удалено.

    Позже премьер заявил, что был неправ, и попросил прощение за публикацию.

    «Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат Армии обороны Израиля», – написал глава правительства в социальной сети.

    Ранее в ЦАХАЛ заявили о том, что уничтожили 450 военных объектов ХАМАС.

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