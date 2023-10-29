В Москве подвели итоги съезда Международного Совета Всемирного фестиваля молодежи

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, заместитель руководителя Росмолодежи, координатор по подготовке и проведению ВФМ–2024 Денис Аширов отметил значимость работы Молодежного Совета и проходящего Съезда.

«Нам важно сделать Фестиваль таким, чтобы на его площадке мы могли ответить на вопросы, волнующие молодых людей. Именно поэтому мы три дня работали и обсуждали различные инициативы и предложения. Перед нами стоит сложная задача – выстроить отношения между молодыми людьми наших стран и, главное, сделать так, чтобы эти отношения отвечали запросам самой молодежи», – заявил он.

В число участников Съезда вошли в том числе представители Национальных подготовительных комитетов и молодежных организаций из Европы и Америки. На пресс-конференции председатели Комитетов США и Италии рассказали, что молодежь их стран думает о проведении Всемирного фестиваля молодежи в России.

«Нас сейчас очень запугивают, в том числе ФБР, и пытаются убедить не ехать на Фестиваль. Но тем не менее мы будем участвовать. Многие американцы не хотят никаких проблем, но мы все равно приедем. Ведь мы, настоящие американские патриоты, не нарушаем никаких законов. В этом смысле нас не остановить», – рассказал председатель Национального подготовительного совета США Калеб Мопин.

Председатель Национального подготовительного совета Италии Рауль Фа Освальд отметил, что итальянская молодежь не поддерживает политический курс страны, направленный на разобщение межгосударственной дипломатии.

«Молодые люди в Италии зачастую не поддерживают те санкционные меры, которые испытывает Россия. Разрыв связей, особенно в образовательной, культурной, гуманитарной среде, ни к чему хорошему не может нас привести, это разрушает устойчивость мира. Итальянская молодежь всегда будет поддерживать молодых людей из России. И мы приложим все усилия для того, чтобы эти связи сохранять и работать вместе», – прокомментировал делегат.

Участники также отметили важность совместных усилий на межгосударственном уровне по созданию многополярного мира, который обеспечит баланс интересов всех стран и условия для строительства справедливого будущего.

«Работая совместно в многополярном мире, мы можем добиться, что ни один человек не страдал от голода или различного ущемления своих прав. Совместная работа представителей различных стран означает, что мы можем выработать какие-то инновационные подходы к решению проблем, и позволит искоренить несправедливость во всем мире», — отметила председатель Национального подготовительного комитета Бразилии Каролина Мартиниш Брауна.

В Международный Совет ВФМ-2024 входят также представители детских организаций, ведь впервые в истории фестивального движения принять участие смогут подростки в возрасте от 14 до 17 лет. В рамках пресс-конференции выступила член Детского комитета Международного совета из ЮАР Ндлову Самкелисиве Фаландиле Нанади. Она рассказала о работе детского сообщества по всему миру и его вкладе в программу Фестиваля.

«Одно из направлений работы комитета – создание программы Всемирного фестиваля молодежи, которая будет отражать его основные ценности. Мы надеемся, что дети, которые участвуют в разработке программы, станут частью Фестиваля и будут продвигать его ценности. Таким образом постфестивальное наследие будет чувствоваться во всех уголках мира, а дети со всех континентов получат больше возможностей», – рассказала она.

Представитель Детского комитета также предложила создать дипломатические летние школы в России и других странах, в рамках которых подростки смогут продолжить совместную работу и будут распространять ценности ВФМ–2024.

По итогам съезда Международного совета Всемирного фестиваля молодежи в Москве была принята резолюция. Она предполагает основные принципы совместной работы по подготовке к Фестивалю.