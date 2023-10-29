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    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    18 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    22 комментария
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    13 комментариев
    29 октября 2023, 09:19

    Путин поздравил Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой республики

    Путин поздравил Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой республики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики, отметив, что страна по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Уважаемый господин Президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю столетнего юбилея провозглашения Турецкой Республики. За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях. Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства – это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча в Сочи», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

    Путин выразил уверенность, что хорошую отдачу даёт сотрудничество на самых различных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты. Россия и Турция успешно координируют усилия в решении вопросов региональной и глобальной повестки, страны и впредь будут наращивать весь комплекс связей для построения более справедливого миропорядка, подчеркнул российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обострение ближневосточного конфликта.

    26 октября 2023, 22:03
    Путин назвал сроки вывода на орбиту российской космической станции

    Путин: Первый модуль РОС может быть выведен на орбиту в 2027 году

    Путин назвал сроки вывода на орбиту российской космической станции
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в ближайшие несколько лет.

    «Цель заключается в том, чтобы никаких разрывов не было, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС, чтобы появился не один сегмент, а вся станция. Один из этих сегментов мы сегодня смотрели. В 2027-м первый сегмент должен быть выведен на орбиту», – сказал Путин в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, пилотируемая космонавтика является важным аспектом для эффективного развития космоса и космических услуг. «Делать все надо своевременно. Если своевременно не будут сделаны финансовые заделы, а значит, и технологические, технические, может возникнуть разрыв в пилотируемой космонавтике», – отметил Путин.

    Ранее Путин рассказал, как из-за его оговорки переименовали космический проект.

    Коментарии (20)
    26 октября 2023, 21:43
    Глава Роскосмоса доложил Путину о причинах аварии «Луны-25»
    Глава Роскосмоса доложил Путину о причинах аварии «Луны-25»
    @ А. Белый/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину о причинах аварии станции «Луна-25», об этом глава государства сообщил в ходе встречи с молодыми учеными ракетно-космической отрасли в подмосковном Королеве.

    Отвечая одному из участников беседы на жалобы об излишней забюрокраченности в ракетно-космической отрасли, Путин отметил, что даже при избыточных требованиях происходят такие сбои, как с «Луной-25», передает ТАСС.

    «Поэтому, видимо, избыточность нормативного регулирования и забюрокраченность не избавляют нас от подобных инцидентов», – сказал президент.

    Путин добавил, что глава Роскосмоса уже доложил ему о причинах ЧП с «Луной-25». «Это все произошло, несмотря на это регулирование», – заключил российский лидер.

    В августе Роскосмос сообщил о прекращении существования станции «Луна-25» после столкновения с поверхностью Луны. НАСА показало кратер в месте падения станции. В сентябре глава Роскосмоса рассказал, что стало причиной происшествия.

    Коментарии (10)
    28 октября 2023, 17:18
    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»

    Эрдоган: Турция объявит государство Израиль военным преступником

    Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на массовом митинге в поддержку Палестины.

    По его словам, уже ведется соответствующая работа. Также президент Турции назвал Израиль оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган обвинил Запад за отсутствие реакции на гибель тысяч детей в секторе Газа. Он заявил, что те, кто «проливал крокодиловы слезы» по мирным жителям, погибшим в конфликте на Украине, молчит по погибшим в Газе, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган прибыл на вертолете на место проведения митинга по Палестине в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, на нем был шарф в цветах палестинского флага.

    До этого Эрдоган в соцсетях призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа.

    Коментарии (42)
    26 октября 2023, 22:23
    Путин рассказал, как появился космодром Восточный

    Владимир Путин: Это же я придумал космодром Восточный

    Путин рассказал, как появился космодром Восточный
    @ Роскосмос Медиa/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли рассказал, что в начале 2000-х годов настоял на том, что у России должен быть свой гражданский космодром и впоследствии лично выбирал место для строительства Восточного.

    «Это же я придумал космодром Восточный. И, соответственно, город [там] возник тоже. Я без всякого преувеличения говорю», – сказал российский лидер в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

    «Потому что вот в какой-то момент времени не было денег у страны вообще, это начало 2000-х годов, когда я сказал, что у России должен быть свой космодром, настоящий гражданский космодром, все посчитали, что это шутка, но потом мы все-таки начали этим заниматься», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент отметил, что изначально Роскосмос предложил для строительства космодрома площадку на берегу Тихого океана, где-то в районе Владивостока, передает ТАСС.

    «Уже там проектные работы начались, потом все-таки опять пришли коллеги, сказали, что посмотрели, как на мысе Канаверал (штат Флорида, США) пуски идут – погодные условия на берегу океана очень плохие, надо смещаться на территорию. Поехали на территорию, – рассказал президент. – Вот чтобы было понятно, я лично выбирал это место, просто в поле пришли и смотрели это поле, где сейчас космодром».

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    27 октября 2023, 14:13
    В Стамбуле прогремел взрыв

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу в здании в Стамбуле произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщают местные СМИ.

    Взрыв прогремел в подвале здания на западе города, согласно предварительным данным, пострадали пять человек, утверждает агентство DHA, передает РИА «Новости».

    Происшествие случилось в районе Багджылар, в помещении, где работает предприятие. Причина взрыва не сообщается. После этого в подвале началось возгорание.

    В начале октября у здания МВД в Анкаре два террориста устроили взрыв, один из нападавших подорвал себя.

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    27 октября 2023, 19:29
    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе

    Космонавт Романенко: Молодежь должна «заболеть» мечтой о космосе

    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перед Россией в космической сфере стоят фундаментальные вызовы: привлекать молодежь к делу освоения космоса, создать новую орбитальную станцию и внедрять «космические» наработки в разные отрасли народного хозяйства, сказал газете ВЗГЛЯД космонавт Роман Романенко. Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли.

    «На мой взгляд, принципиально важно привлекать молодежь к делу освоения космоса», – пояснил Роман Романенко, космонавт, Герой РФ, депутат Госдумы. Собеседник напомнил, что Путин перед совещанием по развитию космической отрасли встретился с молодыми учеными, а на самом совещании отмечал важность создания условий для участия школьников, студентов в реализации прикладных космических проектах.

    «Я бы назвал эту задачу одной из ключевых. Дело в том, что до определенного момента новейшей истории было непрестижно и просто финансово невыгодно работать на производстве, пусть и космическом. Тогда нарушилась «преемственность поколений», поэтому сейчас особенно важно привлекать молодые кадры, которые смогут перенять опыт старшего поколения, преумножив его своим талантом и трудолюбием», – указал спикер.

    «К слову, параллельно с основной деятельностью я всегда работал с молодежью в части популяризации космонавтики и в целом технических наук. Согласитесь: прежде чем добиться успеха в ракетно-космической отрасли, нужно «заболеть» мечтой о космосе, всерьез увлечься идеей исследования космоса. Поэтому полностью поддерживаю предложение президента о привлечении школьников и студентов. Уверен, методичная реализация этой задачи уже в среднесрочной перспективе даст отличные результаты!» – подчеркнул парламентарий.

    Кроме того, космонавт указал, что создание Российской орбитальной станции (РОС) – значимый шаг, необходимый стране для освоения космического пространства. «Как было отмечено, ресурс МКС уже практически исчерпан, нужно двигаться дальше. К тому же орбита МКС проходит не совсем удачно для нас – не захватывает большую часть территории России, поэтому идея высокоширотной национальной станции витает давно, прошла множество экспертных и оценочных комиссий», – детализировал Романенко.

    «Полагаю, что опыт наших советских космических станций станет отличным подспорьем в этой работе. Наука шагнула далеко вперед, и сегодня существует огромное количество абсолютно прикладных научных задач, которые можно решить только на орбите, за пределами гравитации. Не сомневаюсь, что новая станция поможет вывести отдельные научные направления в мировые лидеры, кроме того, как известно, все «космические» наработки находят прикладное применение в самых разных отраслях народного хозяйства», – резюмировал Герой России.

    Ранее президент Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве. По словам Путина, нужно «на основе собственных, суверенных заделов и совместных международных разработок раскрыть потенциал использования ближнего космоса, околоземной орбиты, эффективнее задействовать ракетно-космическую отрасль как ресурс для развития экономики», сообщает пресс-служба Кремля.

    «В короткие сроки нам нужно расширить для граждан, бизнеса, органов власти доступность ключевых космических сервисов – покрытие качественной связью всей территории страны, а также геоинформационные продукты и технологии в области дистанционного зондирования Земли. Такие сервисы открывают путь для более эффективного решения задач в области экологии и климата, для развития наших территорий и расширения транспортно-логистических коридоров, в том числе Северного морского пути», – указал он.


    Кроме того, по его словам, нужно создать условия, чтобы школьники, студенты, вообще молодежь могли участвовать в реальных проектах, решать прикладные задачи. «Нужно расширить уже действующую у нас программу по сборке так называемых школьных спутников и запустить соответствующую программу в колледжах и университетах», – отметил Путин.

    «Хорошая идея – создавать студенческие конструкторские бюро, дать возможность вузам осуществлять НИОКРы в области космоса. И конечно, нужно наращивать просветительскую деятельность, чтобы наше новое, юное, молодое поколение мечтало связать свою жизнь с космонавтикой, с работой в этой сфере будущего», – заметил глава государства. Также он поручил главе Роскосмоса Юрию Борисову проработать идею о проведении ежегодных конкурсов в сфере инноваций в космической области.

    Коментарии (22)
    26 октября 2023, 21:54
    Путин рассказал, как из-за его оговорки переименовали космический проект
    Путин рассказал, как из-за его оговорки переименовали космический проект
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли рассказал, как из-за его оговорки переименовали космический проект.

    По словам Путина, он, выступая на одном из публичных выступлений, оговорился и назвал проект «Эфир» «Сферой», передает ТАСС.

    «Приехал в Кремль, бывшему руководителю Роскосмоса позвонил и говорю: «Слушай, Дим (экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин), извини, я оговорился, сказал проект «Сфера». Он говорит: «А есть проект «Сфера». Я говорю: «Как? Я же оговорился». Он говорит: «Нет, мы уже все переписали», – рассказал российский лидер.

    Путин в четверг посетил ракетно-космическую корпорацию «Энергия» в подмосковном Королеве.

    Коментарии (4)
    26 октября 2023, 22:59
    Путин поставил задачу кратно увеличить число российских спутников на орбите

    Владимир Путин: Необходимо кратно увеличить численность действующей российской орбитальной группировки

    Путин поставил задачу кратно увеличить число российских спутников на орбите
    @ EPA/SERGEI CHIRIKOV/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить численность действующей российской орбитальной группировки, наладить серийное производство спутников, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.

    «В таком тесном сотрудничестве государства и бизнеса необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки, обеспечить создание и эксплуатацию наших собственных, как это называют специалисты, многоспутниковых группировок», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что необходимо также наладить именно серийное производство космических аппаратов, перейти к конвейерной сборке.

    «Я прошу правительство подумать, как максимально ускорить развитие наших производственных возможностей в этой сфере. И в целом важно максимально полно использовать потенциал частного бизнеса, расширять его доступ к испытательным полигонам и другой инфраструктуре, необходимой для выпуска и тестирования спутников и их компонентов, что позволит, безусловно, ускорить путь от инноваций до массового продукта», – добавил Путин.

    Президент подчеркнул, что новый национальный проект должен быть построен на основе современных финансовых и организационных механизмов, включая диверсификацию источников финансирования и привлечение внебюджетных средств в космическую сферу. Для этого обязательно нужно предложить действенные стимулы для расширения участия частных компаний в развитии отечественной космической индустрии.

    Ранее в ракетно-космической корпорации «Энергия» рассказали о планах по выводу на орбиту к 2036 году более 2 тыс. новых российских спутников.

    Коментарии (3)
    26 октября 2023, 21:56
    Путин заявил о заинтересованности в привлечении частных компаний в космическую сферу
    Путин заявил о заинтересованности в привлечении частных компаний в космическую сферу
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Государство заинтересовано в привлечении частных компаний к совместной работе в космической сфере, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

    «Вот мы сейчас только с руководителями этих компаний – сколько их, шесть человек было – сейчас они (представители частных космических компаний) мне об этих проблемах подробно рассказывали, поэтому я полностью разделяю вашу озабоченность, озабоченность ваших коллег. Самое главное заключается в том, что государство в этом заинтересовано. Заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также добавил, что сотрудничество России с другими странами в космической сфере продолжается. «Сегодня в космосе сотрудничество идет, несмотря ни на какие проблемы. МКС работает», – сказал он.

    Ранее Путин посетил ракетно-космическую корпорацию «Энергия» в подмосковном Королеве.

    Коментарии (8)
    29 октября 2023, 01:29
    В Турции не поняли, каких дипломатов решил отозвать Израиль

    На фоне планов Израиля отозвать дипломатов из Турции в Анкаре сообщили об их отсутствии в стране

    В Турции не поняли, каких дипломатов решил отозвать Израиль
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Израиля Эли Коэн объявил о намерении отозвать израильских дипломатов из Турции, но они покинули страну еще на прошлой неделе, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Источник РИА «Новости» заявил, что сейчас в Турции израильских дипломатов нет. Все представляющие Израиль дипломаты, в том числе посол, покинули страну 19 октября, сообщил источник, пояснив, что соответствующую ноту о планах дипломатов МИД Турции получил 18 октября.

    Отмечается, что причиной такого шага стали соображения безопасности, а не дипломатический конфликт. «Кому Коэн отдал указания вернуться из Турции, сложно понять, так как упомянутые им дипломаты уже покинули страну», – сказал источник.

    Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником». Глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов Эрдогана. О том, что израильские дипломаты покинут Турцию сообщалось на прошлой неделе на фоне акций в поддержку Палестины, которые проходили в турецких городах.

    Коментарии (2)
    26 октября 2023, 23:26
    Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными

    Путин предложил сделать услуги Роскосмоса платными, а полученные средства направлять на развитие спутниковых группировок

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин предложил сделать услуги Роскосмоса для компаний платными, а полученные средства направлять на развитие спутниковых группировок.

    «В космической сфере нужно стремиться к развитию конкуренции, настраивать именно рыночные механизмы, создавать реальные возможности для частных компаний в космической сфере бороться за государственный заказ. Сейчас пробиться им туда достаточно сложно, во многом потому что госструктуры, как правило, получают услуги, продукты Роскосмоса безвозмездно, даром», – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам главы государства, «такая практика искажает конкуренцию, лишает сам Роскосмос мотивации работать над повышением качества продуктов». «Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы услуги Роскосмоса оказывались на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок», – сказал Путин на совещании по развитию космической сферы.

    Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу в предельно сжатые сроки кратно увеличить численность действующей российской орбитальной группировки.

    Коментарии (2)
    26 октября 2023, 22:38
    Путин признался, что его расстроил инцидент с «Луной-25»

    Президент Путин признался, что его расстроил инцидент с «Луной-25»

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин признался, что его расстроил инцидент с «Луной-25», но отметил, что это опыт, хоть и отрицательный.

    На встрече главы государства с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников Денис Демин сообщил, что команду, занимавшуюся проектом «Луна-25», расстроил инцидент. «Меня тоже», – приводит РИА «Новости» ответ Путина на реплику.

    «Ошибки есть ошибки, здесь такая сложная сфера деятельности. Ну обидно, всем обидно, я вас уверяю. Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все всё понимают. Тем более, что, как Юрий Иванович (Борисов – глава Роскосмоса) сказал, в целом все понятно, что произошло, из-за чего произошло. Зато это отрицательный, но все-таки опыт, который будет использован в будущем, чтобы ошибок не было», – сказал Путин.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов доложил о причинах аварии станции «Луна-25».

    Напомним, в августе Роскосмос сообщил о прекращении существования станции «Луна-25» после столкновения с поверхностью Луны. НАСА показало кратер в месте падения станции. В сентябре глава Роскосмоса рассказал, что стало причиной происшествия.

    Коментарии (4)
    26 октября 2023, 21:10
    Песков отказался комментировать встречу Путина с Явлинским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать встречу главы государства с основателем партии «Яблоко» Григорием Явлинским.

    «Это я никак не комментирую», – ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать встречу Путина с Явлинским, передает РИА «Новости».

    В четверг на сайте «Яблока» появилась информация о встрече Путина и Явлинского. По информации пресс-службы партии, они обсудили спецоперацию и проблемы российской экономики.

    Ранее в «Яблоке» назвали условие для выдвижения Явлинского на выборах президента России.

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    26 октября 2023, 17:21
    Соглашение о создании военно-учебных центров РФ и Белоруссии внесено на ратификацию

    Путин внес в Госдуму проект ратификации военно-учебных центров России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект о ратификации соглашения о создании совместных учебных центров Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии.

    В тексте законопроекта предлагается ратифицировать соглашение между Россией и Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС этих стран, передает РИА «Новости».

    Соглашение было подписано в Минске в марте этого года.

    В июле Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров.

    Коментарии (0)
    28 октября 2023, 21:04
    Эрдоган пригрозил войной «креста с полумесяцем»

    Эрдоган предрек Израилю одиночество и обвинил Запад в разжигании войны «креста с полумесяцем»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на масштабном пропалестинском митинге в Стамбуле задался вопросом, хочет ли Запад войны «креста с полумесяцем», а также заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по резолюции о секторе Газа.

    «Запад, к вам обращаюсь! Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте – этот народ не умер, он крепко стоит на ногах», – цитирует РИА «Новости» президента Турции.

    Комментируя голосование в ООН, Эрдоган отметил, что лишь «13-14» стран поддержали позицию Израиля, отметив, что таким образом Израиль обрек себя на одиночество.

    Кроме того, он подчеркнул, что, именно Израиль ведет себя как группировка, а ХАМАС не являются террористами, а за резню в секторе Газа несет ответственность Запад, это также его наследие западных стран.

    Также Эрдоган обвинил Израиль в военных преступлениях, а премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвал «истинным террористом», отметив, что Запад мобилизовал все силы  для их легитимации.

    На митинге присутствовали президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, руководители ряда партий Турции, посол Палестины в Турции и спикер парламента ОАЭ Сакр Гобаш.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества.

    Между тем, глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов Эрдогана.

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

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