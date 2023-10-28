Израиль обстрелял территории сектора Газа и Ливана

Израильские войска нанесли удары по северу сектора Газа и объектам «Хезболлы» в Ливане

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает Al Jazeera, в северной части сектора Газа Израиль наносит удары по районам, которые находятся рядом с контрольно-пропускным пунктом «Бейт-Ханун», передает ТАСС.

Армия обороны Израиля сообщила, что израильские ВВС атаковали объекты в Ливане «в ответ на ракетные обстрелы и запуски снарядов». В частности, Израиль атаковал наблюдательные посты и один из военных комплексов «Хезболлы».

Напомним, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны и сообщил, что израильские военные вошли в сектор Газа с целью уничтожения палестинской радикальной организации ХАМАС.