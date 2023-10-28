Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.18 комментариев
Израиль обстрелял территории сектора Газа и Ливана
Израильские войска нанесли удары по северу сектора Газа и объектам «Хезболлы» в Ливане
СМИ сообщают об интенсивных обстрелах северной части сектора Газа Израилем. Тем временем израильская армейская пресс-служба сообщила об авиаударах по объектам «Хезболлы» на территории Ливана.
Как сообщает Al Jazeera, в северной части сектора Газа Израиль наносит удары по районам, которые находятся рядом с контрольно-пропускным пунктом «Бейт-Ханун», передает ТАСС.
Армия обороны Израиля сообщила, что израильские ВВС атаковали объекты в Ливане «в ответ на ракетные обстрелы и запуски снарядов». В частности, Израиль атаковал наблюдательные посты и один из военных комплексов «Хезболлы».
Напомним, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны и сообщил, что израильские военные вошли в сектор Газа с целью уничтожения палестинской радикальной организации ХАМАС.