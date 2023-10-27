Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.9 комментариев
Захарова назвала Британию «человеконенавистническим» государством
Захарова назвала Британию «человеконенавистническим высокомерным» государством
Нынешняя Британия представляет собой «глубоко человеконенавистническое высокомерное островное государство», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова опубликовала выдержки из доклада ООН о положении лиц африканского происхождения, в котором приводятся примеры притеснений, с которыми им приходится сталкиваться.
В публикации отмечается обеспокоенность ООН ситуацией с правами человека лиц африканского происхождения в Британии. «В основе резкого и неустойчивого неравенства лежат системный расизм, предвзятость, расово-дискриминационная и дискриминационная работа полиции, а также наблюдение и контроль над людьми африканского происхождения», – публикует Захарова фрагменты доклада в переводе на русский.
Дипломат отметила, что лица африканского происхождения в Британии сталкиваются с дискриминацией в сферах правосудия, образования, здравоохранения, юриспруденции, трудовой практике, экономике и шоу-бизнесе.
«Описываются леденящие кровь случаи. Так, британка Рианна Клири была брошена в тюрьму, несмотря на беременность, и сидела в камере-одиночке, пока не родила младенца Айшу. Ребёнок не выжил. Криса Кабу полицейские в гражданском просто застрелили и никому об этом не сказали, Шону Риггу перекрыли кислород на несколько минут, в результате чего он скончался, в Оладеджу Омишора выстрелили из «тайзера» (электрошокера) на берегу Темзы, и в результате он утонул», – написала Захарова.
«Глубоко человеконенавистническое высокомерное островное государство, которое так и не осудило собственный колониализм, которым правит семья, известная давней симпатией к различным шовинистическим движениям вплоть до нацизма. Вот, что представляет из себя нынешняя Британия», – заключила она.
Ранее в ООН рассказали о расизме в полиции США.