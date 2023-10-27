«Ахмат» показал подготовку операторов дронов в зоне СВО

Инструктор «Ахмата» рассказал, как готовит операторов всех видов БПЛА в зоне СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, проводятся занятия, как и в классе, так и на полигоне, на полигонах уже летают с полезной нагрузкой в условиях, максимально приближенных к боевым, передает РИА «Новости».

Помимо занятий по пилотированию, все ученики проходят обязательную подготовку по тактической медицине и инженерному делу, где бойцы учатся собирать боеприпасы для дронов.

«У нас также проводятся занятия по тактической медицине. После всех тактических занятий, у нас проходит «инженерка». Мы подготавливаем боеприпасы, после чего ребята выходят полностью готовыми к выполнению боевых задач», – сказал «Куратор».

После прохождения курса обучения бойцы получают сертификаты школы БПЛА и убывают на выполнение боевых задач в подразделения ВС РФ или же непосредственно в «Ахмат».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов призвал украинцев «проснуться» и восстать против властей Киева и его западных партнеров.