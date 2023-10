Зампред СБ России Медведев: США предпочитают дипломатии делить бабло на чужую войну

Tекст: Вера Басилая

По его словам, не стоит обольщаться, что отложенная под давлением США якобы из-за мирового гнева операция в секторе Газа будет отменена.

«Молох всегда требует все новых и новых жертв, а машина взаимного насилия теперь будет работать годы. К тому же Запад сильно устал от Украины. И с упоением взялся за поддержку Израиля», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза России предложил возобновить процесс ближневосточного урегулирования и попытаться выполнить резолюцию Совбеза ООН 1967 года или хотя бы рассмотреть первоначальный план по разделу Палестины, принятый 29 ноября 1947 года.

Но, по словам Медведева, «делить бабло на чужую войну вдали от США куда интереснее». «The war must go on («Война должна продолжаться» – прим. ВЗГЛЯД)…» – заключил он.

Ранее СМИ писали, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа после получения систем ПРО от США.

Израильский посол в Москве Александр Бен Цви считает, что наземная операция в секторе Газа начнется неожиданно.