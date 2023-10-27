Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.10 комментариев
В Совфеде назвали позорным решение мэра Киркенеса убрать венок с памятника советским воинам
Сенатор Долгов: Позорный поступок мэра Киркенеса говорит об утрате норвежцами исторической памяти
Мэр Сер-Варангера совершил позорный поступок, который требует осуждения со стороны России. Норвегия либо окончательно потеряла историческую память, либо вспомнила о деяниях предков-коллаборационистов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее мэр Сер-Варангера Магнус Меланд убрал российский венок с памятника советским воинам-освободителям в Киркенесе.
«Поступок мэра Сер-Варангера – это позор, который свидетельствует об утрате норвежцами исторической памяти. И данная акция не единична, подобные ситуации возникают во многих странах Европы. А ведь именно наши солдаты в свое время освободили большую часть этих земель от нацизма», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Однако история жестоко наказывает за невыученные уроки. Это случится и с теми, кто сейчас совершает такие позорные вещи. России же в данном контексте стоит активно осуждать подобные инциденты, в том числе на международных площадках», – подчеркивает собеседник.
«С другой стороны, не исключаю, что в части норвежской элиты, напротив, проснулась память об их предках-коллаборационистах. Ряд жителей этой страны сотрудничали с нацистами. Плохо только одно – этой «бациллой» сегодня пытаются заразить молодежь, которой показывают очень дурной пример», – отмечает он.
«Вместе с тем стоит обратить внимание на россиянку, которая потом все же вернула венок на его законное место. Это сигнал к тому, что в Норвегии есть люди с исторической памятью, и их, я уверен, немало. Таких граждан надо поддерживать. Ведь правящие элиты западных стран подвержены антироссийской истерии, а голос неравнодушных пока не слышен», – резюмировал Долгов.
Ранее мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд убрал венок, который российский консул Николай Коныгин возложил к памятнику советским воинам-освободителям в Киркенесе. Отмечается, что руководитель коммуны «был в ярости».
Напомним, власти Норвегии призвали воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с празднованием освобождения норвежского города Киркенес Красной армией 25 октября 1944 года, однако российский дипломат проигнорировал их мнение и принял участие в церемонии, передает NRK.
Примечательно, что после того, как норвежский чиновник убрал венок, возложенный консулом России к памятнику советским воинам-освободителям, одна россиянка вернула его на место.
Однако в Норвегии есть и другие мнения по поводу участия дипломатов в торжествах. Бывший мэр муниципалитета Сер-Варангер Сесилия Хансен отметила, что российские представители должны иметь возможность отмечать день освобождения города у памятника советским солдатам.