Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Песков поддержал призыв Рошаля о вывозе раненых детей из сектора Газа
Призыв доктора Леонида Рошаля о необходимости вывезти всех раненых детей из сектора Газа можно оценивать только позитивно и только присоединяться к нему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также заявил, что ситуация в секторе Газа катастрофическая и может ухудшиться в случае начала наземной операции Израиля, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Пескова, в секторе Газа происходит гуманитарная катастрофа, через КПП Рафах грузовики с гумпомощью не допускаются, проехали только два десятка машин, людей не выпускают.
Ранее доктор Леонид Рошаль заявил «Комсомольской правде» о необходимости вывезти из сектора Газа детей. «Дети не должны погибать, дети не должны отвечать за безумную глупость взрослых. Мы в свое время помогали, когда было тяжело, и Израилю, и Газе, я сам лично был в Газе и видел все это. Я сейчас обращаюсь ко всем здравомыслящим людям нашей планеты: дети не виноваты в преступлениях взрослых, они не должны страдать, им необходимо оказать помощь», – сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гибель тысяч детей в секторе Газа не может заставить определенные политические силы на Западе прийти в сознание и понять, что происходит.