Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Армия Израиля построила «Маленькую Газу» для тренировки солдат
WSJ: Армия Израиля построила «Маленькую Газу» для тренировки солдат
Солдаты Армии обороны Израиля на базе в пустыне Негев на юго-востоке страны построили точную копию типичной палестинской деревни, назвав ее «Маленькой Газой». Там на узких улочках и в лабиринте туннелей они готовятся к проведению наземной операции, сообщили американские СМИ.
По данным газеты The Wall Street Journal, в городе, построенном ЦАХАЛ, возведены малоэтажные дома, некоторые из которых расписаны граффити с изображением покойного Ясира Арафата. Также там есть восьмиэтажные здания, копии мечетей и другие строения, «стандартные» для сектора Газа. В общей сложности, по данным издания, в «Маленькой Газе» около 600 сооружений.
Солдаты Армии Израиля в том числе отрабатывают вторжение в населенный пункт из пустыни, учатся реагировать на угрозы и выслеживать противника в окнах зданий, эвакуировать раненых.
WSJ пишет, что в ходе учений израильские военные столкнулись с мужчинами в черных футболках, выдававших себя за боевиков группировки ХАМАС и кричавших «эш, эш, эш», то есть «огонь».
Американские эксперты предупреждали ранее, что ХАМАС некуда отступать из сектора Газа, поэтому Израиль встретит ожесточенное сопротивление в случае начала наземной операции в секторе Газа.