Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Путин отметил огромное влияние МХТ на развитие общественной мысли
Президент России Владимир Путин поздравил коллективы Московского Художественного театра имени А. П. Чехова и Московского Художественного академического театра имени М. Горького с 125-летием, отметив влияние МХТ на развитие общественной мысли.
«Основанный В. И. Немировичем-Данченко и К. С. Станиславским, МХТ во многом предопределил пути развития отечественного и мирового театрального искусства и кинематографа, оказал огромное влияние на развитие общественной мысли. Великая история Московского Художественного театра насыщена яркими, незабываемыми событиями, громкими премьерами, блистательным созвездием имен выдающихся драматургов и писателей, художников, режиссеров и актеров», – говорится в послании главы государства, текст которого опубликован на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что своим творчеством писатели, художники, режиссеры и актеры МХТ задали высочайшую планку мастерства, заложили традиции созидания, смелого творческого поиска и беззаветного служения сцене, передающиеся из поколения в поколение.
«Шли годы, сменялись эпохи, но Московский Художественный театр всегда оставался в гуще общественной и культурной жизни страны, формировал у зрителей тонкий художественный вкус и благодаря царящей здесь особой, вдохновляющей атмосфере неизменно пользовался искренней любовью публики», – добавил президент.
Путин выразил уверенность, что мхатовцы и впредь будут бережно хранить бесценное творческое, идейное наследие своих предшественников, приумножать славу легендарного театра. Он также пожелал коллективам успехов и всего самого доброго.
Художественный театр открылся 26 октября 1898 года спектаклем «Царь Федор Иоаннович». Тогда он назывался Художественно-общедоступный театр, с 1901 года – Московский Художественный театр, с 1919 года – Московский Художественный академический театр, с 1932 года – Московский Художественный академический театр СССР им. М. Горького. В 1987 году коллектив разделился на два театра: Московский Художественный академический театр (МХАТ) им. М. Горького и Московский Художественный академический театр им. А. П. Чехова (потом МХТ им. А. П. Чехова).