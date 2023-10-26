Путин отметил огромное влияние МХТ на развитие общественной мысли

Tекст: Ольга Никитина

«Основанный В. И. Немировичем-Данченко и К. С. Станиславским, МХТ во многом предопределил пути развития отечественного и мирового театрального искусства и кинематографа, оказал огромное влияние на развитие общественной мысли. Великая история Московского Художественного театра насыщена яркими, незабываемыми событиями, громкими премьерами, блистательным созвездием имен выдающихся драматургов и писателей, художников, режиссеров и актеров», – говорится в послании главы государства, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что своим творчеством писатели, художники, режиссеры и актеры МХТ задали высочайшую планку мастерства, заложили традиции созидания, смелого творческого поиска и беззаветного служения сцене, передающиеся из поколения в поколение.

«Шли годы, сменялись эпохи, но Московский Художественный театр всегда оставался в гуще общественной и культурной жизни страны, формировал у зрителей тонкий художественный вкус и благодаря царящей здесь особой, вдохновляющей атмосфере неизменно пользовался искренней любовью публики», – добавил президент.

Путин выразил уверенность, что мхатовцы и впредь будут бережно хранить бесценное творческое, идейное наследие своих предшественников, приумножать славу легендарного театра. Он также пожелал коллективам успехов и всего самого доброго.

Художественный театр открылся 26 октября 1898 года спектаклем «Царь Федор Иоаннович». Тогда он назывался Художественно-общедоступный театр, с 1901 года – Московский Художественный театр, с 1919 года – Московский Художественный академический театр, с 1932 года – Московский Художественный академический театр СССР им. М. Горького. В 1987 году коллектив разделился на два театра: Московский Художественный академический театр (МХАТ) им. М. Горького и Московский Художественный академический театр им. А. П. Чехова (потом МХТ им. А. П. Чехова).