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В России заместили импортные детали для нефтепереработки
Первая партия высококачественных российских деталей для нефтепереработки изготовлена специалистами в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ), сообщили в пресс-службе вуза.
Уточняется, что специалисты вуза создали изделие «Форсунка», которое используется в качестве основного расходного материала для оптимального процесса получения катализаторов в нефтяной промышленности, передает РИА «Новости».
Как рассказал заведующий кафедрой металлорежущих станков и инструментов ОмГТУ Евгений Васильев, в специальной камере оно распыляет сжатый воздух под давлением и при высокой температуре, таким решением удалось заместить в этих изделиях все компоненты, которые приобретались за рубежом.
Ученый заверил, что отечественное производство деталей станет гораздо дешевле и быстрее, чем их приобретение за границей. Кроме того, такой подход обеспечит рациональный подбор производственных технологий, а также позволит исключить издержки на логистику.
«Когда производство будет масштабироваться, мы станем использовать другую, менее ресурсоемкую технологию – спекание металлокерамических твердых сплавов, что позволит создавать элементы для «Форсунки» тиражом от тысячи экземпляров намного производительнее и экономичнее», – подчеркнул Васильев, добавив, что качество при этом не будет уступать импортным аналогам.
Также омский вуз решил заняться подготовкой кадров для импортозамещения – со следующего учебного года открывается передовая инженерная школа, в которой будет готовить кадры для разработки импортозамещающих металлообрабатывающих станков.