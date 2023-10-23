  • Новость часаШойгу назвал ежедневные объемы поставок боеприпасов и топлива в зону СВО
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    Практика «точечных ликвидаций» плохо поможет Израилю против ХАМАСа
    Washington Post заявила о вине СБУ в убийстве Дарьи Дугиной
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    Сенатор назвал «криком бессилия и глупости» призыв Риги перекрыть Балтику для судов РФ
    Китай стал наращивать запасы кобальта
    В Кремле согласились со словами Байдена о новом миропорядке
    Экс-послу Израиля предложили закрыть въезд в РФ после слов о бурятах
    ХАМАС: Во всех больницах Газы закончилось топливо
    Названы подробности гибели в Газе русскоязычных жителей
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как ближневосточный конфликт ударит по Киеву

    У этого конфликта есть лишь два опасных для России сценария. Первый – сирийский. Если война разрастется вширь, то Дамаск вряд ли останется в стороне. Второй – если будут летать ядерные снаряды.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Грета Тунберг и нацистский осьминог

    Только тогда, когда Грета написала «Поддержите Газу», ее игрушки для аутистов и детская подушка с грибочками стали невыносимыми антисемитскими символами. Так работает сегодня отмена несогласных к перемене повестки по первому требованию из Вашингтона.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Майнинг в России пора легализовать

    В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.

    8 комментариев
    23 октября 2023, 19:16

    Умер актер сериалов «Дальнобойщики» и «Интерны» Михаил Тощев

    Tекст: Ольга Иванова

    Умер российский актер театра, кино и сериалов, певец и автор песен Михаил Тощев.

    Информация о смерти актера появилась на странице его профиля в агрегаторе Kino-teatr.ru, сообщает «Российская газета». Причина смерти не называется.

    Актер родился в 1962 году в подмосковном городе Орехово-Зуево.

    Тощев снялся в 50 кинопроектах. Среди которых сериалы «Побег», «Висяки» (майор Городецкий), «Доктор Тырса», «Зверобой», «Час Волкова», «Дальнобойщики», «Интерны», «След» и «Универ. Новая общага».

    22 октября 2023, 23:59
    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков

    Fighterbomber: Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков огромным тортом с сильнодействующим ядом

    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) попытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае огромным тортом с сильнодействующим ядом, сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

    По его данным, в субботу 77 летчиков собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае. На мероприятие кто-то прислал торт весом 20 килограммов и несколько ящиков виски, при этом выяснить имя отправителя никто не мог, сообщает Life.

    В материале сообщается, в результате один из офицеров отправил своим товарищам снимок курьера с камер видеонаблюдения, а те выяснили, что доставщик оказался уроженцем города Мелитополя Запорожской области. Курьера, которым оказался агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), удалось задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете. Задержанный признался, что доставленный им торт отравлен сильнодействующим ядом. Как удалось выяснить, торт был изготовлен в Армавире. Создателей кондитерского изделия уже ищут. В материале отмечается, что торт никто не успел попробовать, хотя он уже был порезан, подозрительный алкоголь тоже никто не пил.

    Напомним, 3 октября Следственный комитет заочно предъявил обвинение начальнику главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллу Буданову в совершении террористических актов на территории России.

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    23 октября 2023, 12:58
    Заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное» подали более 400 тыс. человек

    С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» заявки на участие в нем подали более 70 тыс. семей – это свыше 400 тыс. человек. В самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» участвуют семейные команды из всех 89 регионов Российской Федерации вместе с родственниками, проживающими более чем в 60 зарубежных государствах.

    Прием заявок проходит на сайте этосемейное.рф до 4 ноября 2023 года.

    Семейные команды сформированы во всех 89 регионах Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (28%), Приволжского (20%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Южный федеральный округ и новые регионы заявили 13% участников. В Уральском федеральном округе – 10%, а в Северо-Западном ¬– 9% участников от общего числа. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО – 3%.

    Рейтинг субъектов России по количеству участников возглавляют Москва (9,8%), Московская область (6,2%), Краснодарский край (4,6%), Санкт-Петербург (3,7%), Свердловская область (3,5%), Республика Татарстан (2,3%), Республика Башкортостан (2,3%), Нижегородская область (2,3%), Иркутская область (почти 2,3%) и Челябинская область (почти 2,3%).

    В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. Таким образом, в новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» будут участвовать представители более чем 60 стран, в том числе государства Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (175 человек), Беларуси (111), Молдовы (83), Киргизии (81) и Таджикистана (72).

    61% участников конкурса «Это у нас семейное» женского пола, 39% – мужского. 38% от общего числа участников составляют родители и законные представители, 36% – дети, 21% – бабушки и дедушки, 4% – другие близкие родственники, 1% – это прабабушки и прадедушки.

    Совсем скоро участники конкурса смогут всей семьей приступить к выполнению заданий дистанционного этапа. Условия и сроки проведения испытаний можно будет узнать в личных кабинетах на сайте этосемейное.рф.

    «Совсем скоро командам откроются первые восемь заданий дистанционного этапа. Они будут включать в себя задания по различным тематическим направлениям и разных уровней сложности. Например, участникам будет предложено всей семьей исполнить песню, приготовить блюдо по семейному рецепту и даже создать виртуальную летопись своей семьи. Задания будут совсем не сложными, но очень увлекательными и полезными как для самой семьи, так и для окружающих, а их главная цель – создать общее увлекательное и полезное дело для семьи, где каждый найдет для себя интересную роль. Сам конкурс уже доказал свою востребованность и своевременность, но регистрация еще продолжается, к тому же на Наблюдательном совете конкурса было принято решение об уменьшении возраста младших участников семейных команд с 6 до 5 лет», – отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

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    23 октября 2023, 01:56
    Эксперт: У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по Приднестровью

    Эксперт: У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по решению вопроса с Приднестровьем

    Tекст: Антон Никитин

    У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по решению вопроса с Приднестровьем, выразил мнение политолог, главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович.

    Эксперт в своем Telegram-канале выразил уверенность, что мы вступили в период, когда самые застарелые ситуации, статус-кво по которым сохранялся со времен распада СССР, начинают разрешаться быстро и окончательно.

    Как считает Носович, у Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по решению приднестровского вопроса и после Нагорного Карабаха следующим должно стать Приднестровье.

    По словам политолога, в правительстве ПМР признали, что в словах президента Молдавии Майи Санду есть логика и здравый смысл, когда она допускает отказ от Приднестровья ради вступления республики в ЕС.

    «Два берега Днестра давно разошлись, на левом берегу сложилась своя гражданская нация, которой не по пути с правобережной Молдавией. Так зачем пытаться склеить разбитую чашку: Молдавию в границах Молдавской ССР?» – пишет Носович.

    Как считает эксперт, мотивация Тирасполя также понятна – это выход из серой зоны, международное признание и подтверждение суверенитета. «От этого сигналы симпатии в адрес Санду. Политика может укладывать в одну постель очень разных людей», – резюмировал Носович.

    Между тем политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале отмечает, что согласие Кишинева на отказ от Приднестровья в обмен на членство в ЕС, если такое, действительно, рассматривается, совсем не обязательно предполагает согласие «старших европейских товарищей» на признание ПМР. «Это же подарок Путину! Ну и вообще создает ненадлежащий прецедент», – пишет Лукьянов.

    Более того, по его словам, неясно, как подобное вообще может произойти, учитывая, что Евросоюз как таковой – не государство с геополитическими интересами и амбициями, а прежде всего юридическое объединение, и ему для всего нужно правовое или псевдоправовое обоснование.

    Как считает Лукьянов, теоретически можно представить себе запуск процедуры самоопределения с изменением молдавских законов и проведением референдума в Приднестровье под международным (европейским) наблюдением. В то же время эксперт уверен, что в ситуации острого военно-политического кризиса прямо под боком и непримиримого противостояния с Россией затевать такое никто не возьмется, так как это слишком сложно и рискованно.

    «Так что изменение границ в сфере интересов ЕС может происходить только обвально-силовым методом, если появится кто-то, способный его задействовать. В случае с Приднестровьем кандидатов пока не видно», – считает Лукьянов.

    Ранее в Европарламенте указали на невозможность Молдавии вступить в ЕС без Украины.

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    22 октября 2023, 22:56
    В Иране заявили о провале плана США застать Россию врасплох

    Farda: Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох

    Tекст: Антон Никитин

    Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох, как на то рассчитывали Соединенные Штаты, говорится в публикации иранского издания Farda.

    Издание, ссылаясь на «одного из американских чиновников», сообщает, что ракеты были тайно отправлены в распоряжение Украины с целью «застать врасплох Россию», но «США косвенно признают, что целей своих они не достигли», передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник Белый дом подтвердил факт передачи Украине ракет ATACMS. Позже в Британии констатировали, что ракеты ATACMS оказались неэффективны в зоне СВО. При этом в США признали опасность кассетной боевой части ATACMS для мирного населения.

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    23 октября 2023, 12:32
    Политолог: За попыткой отравить военных летчиков в Армавире «торчат уши» британской разведки

    Политолог Шеслер указала на «уши» британской разведки в попытке отравления летчиков в Армавире

    Политолог: За попыткой отравить военных летчиков в Армавире «торчат уши» британской разведки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Отравленный торт в Армавире, убийство Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина говорят о том, что украинский терроризм стал основным инструментом борьбы с российскими патриотами. В этих условиях все граждане страны должны быть бдительными. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее агент ГУР МО Украины попытался отравить 77 российских летчиков в Армавире.

    «Сегодня летчики, управляющие военными самолетами, являются ценнейшим ресурсом для российской армии. Потеря такого количества выпускников авиационного училища имела бы довольно тяжелые последствия для наших ВКС», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Эта диверсия, скорее всего, готовилась долго и тщательно. Наш противник очень искушен и коварен. И здесь речь идет не только о ГУР и СБУ. На мой взгляд, за неудавшимся терактом «торчат уши» британской разведки. Подобные методы являются их «фишкой», – убеждена эксперт.

    «Большую роль в предотвращении диверсии сыграл профессионализм и опыт офицеров, которые понимали, что в текущих условиях любой предмет может представлять потенциальную опасность. Это позволило вовремя обнаружить угрозу. Поэтому причастных к предотвращению теракта следует наградить», – подчеркивает она.

    «Такая бдительность должна проявляться на всех уровнях. Убийство Владлена Татарского и покушение на Захара Прилепина, а также трагедия с Дарьей Дугиной говорят о том, что терроризм становится одним из главных инструментов борьбы с патриотами России. Результативность диверсий будет зависеть от каждого отдельного человека. Сегодня крайне важно с подозрением относиться ко всякого рода предметам и подаркам, которые кто-то пытается вручить, в частности на встречах с лидерами общественного мнения и прочими известными людьми», – резюмировала Шеслер.

    Ранее агент Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО) попытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае огромным тортом с сильнодействующим ядом. Об этом сообщили авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber.

    В субботу 77 летчиков собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае. На мероприятие кто-то прислал торт весом 20 кг и несколько ящиков виски, при этом выяснить имя отправителя никто не мог, пишет Life.

    В результате один из офицеров отправил своим товарищам снимок курьера с камер видеонаблюдения, а те выяснили, что доставщик оказался уроженцем города Мелитополя Запорожской области и агентом ГУР МО Украины. Диверсанта удалось задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете.

    Злоумышленник признался, что доставленный им торт отравлен сильнодействующим ядом. Как удалось выяснить, продукт был изготовлен в Армавире. Создателей кондитерского изделия уже ищут. Подарок никто не успел попробовать, хотя он уже был порезан, подозрительный алкоголь тоже никто не пил.

    Напомним, в августе прошлого года в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась Дарья Дугина, она погибла. Убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы, исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.

    В апреле в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Убийство было совершено с помощью статуэтки с бомбой, принесенной на мероприятие завербованной украинскими спецслужбами Дарьей Треповой.

    В мае автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения, его личный охранник погиб. Задержанный за этот террористический акт Александр Пермяков признался в работе на спецслужбы Украины. Также он рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования Прилепина.

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    22 октября 2023, 20:59
    Минобороны Израиля: Операция в Газе станет последней

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что нынешняя военная операция в секторе Газа должна стать последней.

    По его словам, у операции есть две составляющие: способности ВВС и наземный маневр. Маневр, по мнению министра, должен привести к тому, что ХАМАС исчезнет, передает РИА «Новости».

    Галант добавил, прежде чем встретить пехотные и танковые войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), противник еще увидит более точные и разрушительные удары с воздуха.

    Ранее стало известно, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа в выбранное им время. Она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели.

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    23 октября 2023, 10:33
    Глава Бурятии жестко ответил на слова экс-посла Израиля о бурятах

    Глава Бурятии Цыденов призвал Израиль отправить своего бывшего посла Мильмана на принудительное лечение

    Глава Бурятии жестко ответил на слова экс-посла Израиля о бурятах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Высказывания бывшего посла Израиля в Москве Аркадия Мильмана о бурятах свидетельствуют о том, что у экс-дипломата плохо со знаниями о России, а с воспитанием и человеческими ценностями – еще хуже, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

    Цыденов в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент комментария Мильмана, в котором бывший израильский посол назвал бурят «не людьми, а животными с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг».

    От слов дипломата, по словам губернатора, «впрямую несет нацизмом и расизмом». Такой настрой, по его мнению, не поможет решить проблемы Израиля.

    Глава Бурятии добавил, что слышать подобное от евреев, которые сами больше других пострадали от расизма и нацизма, странно.

    «Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем. В Израиле вроде одна из лучших медицин в мире. Предлагаю им этого пациента принять на принудительное лечение», – предложил губернатор.

    Цыденов добавил, что мужчины из Бурятии вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают Родину. «И если каких-то болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи, то значит наши воины все делают правильно», – подчеркнул он.

    По поводу бывшего посла Израиля губернатор добавил: «Палата номер шесть заждалась».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о мужестве и героизме подразделения из пяти человек из Бурятии во главе с Иваном Калашниковым, которые смогли отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным.

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    23 октября 2023, 12:51
    Сара Вагенкнехт анонсировала создание новой партии в Германии
    Сара Вагенкнехт анонсировала создание новой партии в Германии
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Известный германский политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт на телеканале N-TV официально объявила о том, что покидает Левую партию и начинает создавать свое политическое движение BSW – Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»), которое ляжет в основу новой партии.

    Аббревиатура BSW расшифровывается как «Альянс Сары Вагенкнехт», объединение будет вести подготовку перед непосредственным формированием партии и собирать пожертвования. Руководить BSW будет бывшая глава фракции «левых» в Бундестаге Амира Мохамед Али, передает ТАСС.

    Вагенкнехт пока не представила пункты программы будущей партии. По словам представителя «левых» Грегора Гизи, она намерена смешать социальную политику левых и миграционную политику правых. По данным последних опросов, проголосовать за новую партию готовы 27% жителей ФРГ.

    Вагенкнехт является депутатом Бундестага от Левой партии с 2009 года, с 2015 по 2019 год она была сопредседателем фракции. Ее мандат действует до 2025 года. Политик неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Также она выступает против экономической и энергетической политики канцлера Германии Олафа Шольца.

    Ранее Bild сообщила о намерении депутата Бундестага Вагенкнехт создать собственную партию в Германии.

    Напомним, данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa, свидетельствуют, что Вагенкнехт, которая была главой фракции Левой партии в немецком парламенте и у которой возникали серьезные разногласия с руководством Левой партии, поднялась на третье место в рейтинге популярности политиков Германии.

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    23 октября 2023, 12:01
    Москва пообещала не позволить НАТО превратить Балтийское море в «свое озеро»

    Замглавы МИД Грушко: НАТО мечтает превратить Балтийское море в свое озеро, этому не бывать

    Москва пообещала не позволить НАТО превратить Балтийское море в «свое озеро»
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые политики и стратеги Североатлантического альянса уже давно мечтают превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО, этого никогда не будет, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Дипломат подчеркнул, что в случае закрытия прохода российских судов по Балтийскому морю, НАТО грубо нарушат международное право транспорта и мореходства, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что последствия такого шага должны понимать и в Вашингтоне, и в Брюсселе.

    Ранее депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов, но только на словах или на бумаге.

    Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Североатлантический альянс должен закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю в случае, если причастность Москвы к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имела, и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

    Коментарии (25)
    23 октября 2023, 08:40
    Стало известно об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS

    Советник Пушилина: У ПВО России есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У российской системы ПВО уже есть опыт взаимодействия с поставленными Киеву ракетами ATACMS, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, у наших ПВО появился опыт взаимодействия с ракетами ATACMS, передает РИА «Новости». Гагин назвал атаки ВСУ этими ракетами опытом, из которого нужно извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей.

    Он напомнил, что у российской противовоздушной обороны уже есть опыт работы и с такими ракетами как Storm Shadow и HIMARS.

    Гагин добавил, что ВС России смогут противостоять любой угрозе, потому что «наша ПВО на данный момент достаточно хорошо закрывает».

    В пример он привел перехваты украинских ракет и беспилотников, регулярно пытающихся атаковать территорию Крыма.

    Ранее Гагин заявил, что Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву американские ракеты ATACMS для ударов по территории России.

    Коментарии (13)
    23 октября 2023, 14:52
    Washington Post заявила о вине СБУ в убийстве Дарьи Дугиной
    Washington Post заявила о вине СБУ в убийстве Дарьи Дугиной
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной организовано украинской Службой безопасности, бомбу провозили через российскую границу в клетке для переноски кошки, сообщили источники Washington Post.

    Операцию по убийству журналистки организовали именно в СБУ. За рулем автомобиля находилась женщина, в машине также была ее 12-летняя дочь, сообщают собеседники Washington Post.

    В переноске для кошек, которая тоже была в машине, было потайное отделение, где провозились компоненты для создания самодельной бомбы.

    При этом источники издания утверждают, что целью покушения был отец Дугиной – российский философ Александр Дугин.

    Отмечается, что с 2015 года ЦРУ истратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника в борьбе с Россией. Киевский режим получал современные системы слежения, украинские спецслужбы тренировались в США, Вашингтон делился разведданными.

    Напомним, в августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле.

    Коментарии (11)
    23 октября 2023, 14:04
    В Париже обвинили Россию в «психозе» из-за нашествия клопов

    RMC: Разведка Франции обвинила российские СМИ в «психозе» из-за нашествия клопов

    В Париже обвинили Россию в «психозе» из-за нашествия клопов
    @ Magali Cohen/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведслужбы Франции, не приведя доказательств, обвинили российские СМИ в том, что они якобы способствовали «психозу» французских граждан из-за нашествия клопов, но не указали на роль других мировых СМИ, представивших Францию как зараженное государство, пишут французские медиа, добавляя, что сама Россия «тем не менее» не виновата в наплыве насекомых, и признавая, что проблеме более 20 лет.

    По информации радиостанции RMC, «службы французской разведки очень серьезно рассматривают гипотезу, согласно которой Россия могла сыграть роль в беспокойстве французов по поводу постельных клопов», передает РИА «Новости».

    Ранее Минобразования Франции приняло решение закрыть пять школ на юге, юго-востоке и востоке страны из-за нашествия клопов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Париж переживает крупнейшее за десятилетия нашествие насекомых.

    Коментарии (23)
    23 октября 2023, 13:10
    Кремль ответил на угрозы Латвии в адрес России

    Песков назвал угрозы Латвии в адрес России неприемлемыми

    Кремль ответил на угрозы Латвии в адрес России
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Угрозы со стороны других стран в отношении России неприемлемы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о заявлении латвийского лидера Эдгарса Ринкевичса о «закрытии Балтики для российских судов».

    Любые угрозы необходимо воспринимать серьезно, кто бы их ни озвучивал, от кого бы они ни исходили, угрозы для Российской Федерации являются неприемлемыми, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия не имеет отношения к повреждению газопровода Balticconnector. Он напомнил, что Ринкевичс высказался о «закрытии Балтики» в контексте ситуации с газопроводом.

    Представитель Кремля отметил, что президента Латвии надо спросить о том, что сделать с Балтийским морем после завершения расследования подрыва «Северных потоков».

    «На этот счет господин президент [Латвии] предпочел умолчать и ничего не говорить», – заключил Песков.

    Ринкевичс ранее заявил, что НАТО должно закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю, если причастность Москвы к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.

    МИД России отметил, что НАТО давно мечтает превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» альянса, но этого никогда не случится.

    Коментарии (21)
    23 октября 2023, 13:07
    В Британии заметили раздражение Байдена из-за растущего влияния Путина

    The Telegraph: Глобальное влияние Путина раздражает Байдена

    В Британии заметили раздражение Байдена из-за растущего влияния Путина
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Влияние президента России Владимира Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию, пишет британская газета The Telegraph.

    Авторы публикации отметили, что президент США Джо Байден был раздражен во время обращения к нации, и объяснили это проходившим в то время в Китае саммитом друзей и партнеров, передает РИА «Новости».

    Газета пишет, что Байден поздно обратился к американцам с просьбой бороться за лидерство нации в мире, поскольку Глобальный Юг устал слушать указания Запада, а антиколониальные настроения во всем мире становятся сильнее.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works заявил, что старый мировой порядок разрушен в результате конфликтов на Украине и в Израиле, все больше стран открыто игнорируют Соединенные Штаты, американская гегемония устранена.

    До этого Байден на предвыборном мероприятии заявил, что человечеству нужен новый миропорядок, который смогут построить американцы при наличии достаточной дерзости. Кроме того, он выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает подобные выпады с американской стороны неприемлемыми и неуместными.

    Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Запад любыми средствами пытается сохранить мировое господство.

    Коментарии (6)
    23 октября 2023, 02:22
    Умер российский блогер Дядя Слава

    Сын российского блогера Станислава Андреева сообщил о смерти отца

    Умер российский блогер Дядя Слава
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Российский блогер Станислав Андреев, известный как Дядя Слава, умер в 56 лет, об этом в социальных сетях сообщил его сын Денис.

    По словам сына блогера, Станислав Андреев, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир с улыбкой на лице вечером 22 октября. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

    «Прожил он свою жизнь ни о чем не жалея и без ощущения, что он что-то не успел. Не боялся смерти, говорил, что уже видел ее и то, что «там», его не пугает. По итогу он пережил за всю свою жизнь три клинические смерти и одну, четвертую, заключительную. Он улыбался смерти, улыбался в буквальном смысле, это я увидел на его лице сегодня. Улыбался не как врагу, а как другу», – рассказал Денис в Telegram-канале Дяди Славы.

    «Он любящий отец, муж и патриот своей страны. И он искренне любит вас и гордится вами. Настаивал, чтобы никто не расстраивался и не печалился по такому поводу, чтобы воспринимали это событие как что-то позитивное, так что не грустите сами. Он сильным был, очень, это завещал и всем нам», – отметили в канале «Дяди Славы».

    На Telegram-канал блогера подписано свыше 500 тыс. человек. Дядя Слава называл себя патриотом своей страны, активно поддерживал проведение специальной военной операции на Украине. В своих стримах он, в частности, критиковал киевский режим и НАТО.

    Коментарии (11)
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