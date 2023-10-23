Задержан подозреваемый в убийстве четырех человек в Якутии

Заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное» подали более 400 тыс. человек

Прием заявок проходит на сайте этосемейное.рф до 4 ноября 2023 года.

Семейные команды сформированы во всех 89 регионах Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (28%), Приволжского (20%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Южный федеральный округ и новые регионы заявили 13% участников. В Уральском федеральном округе – 10%, а в Северо-Западном ¬– 9% участников от общего числа. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО – 3%.

Рейтинг субъектов России по количеству участников возглавляют Москва (9,8%), Московская область (6,2%), Краснодарский край (4,6%), Санкт-Петербург (3,7%), Свердловская область (3,5%), Республика Татарстан (2,3%), Республика Башкортостан (2,3%), Нижегородская область (2,3%), Иркутская область (почти 2,3%) и Челябинская область (почти 2,3%).

В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. Таким образом, в новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» будут участвовать представители более чем 60 стран, в том числе государства Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (175 человек), Беларуси (111), Молдовы (83), Киргизии (81) и Таджикистана (72).

61% участников конкурса «Это у нас семейное» женского пола, 39% – мужского. 38% от общего числа участников составляют родители и законные представители, 36% – дети, 21% – бабушки и дедушки, 4% – другие близкие родственники, 1% – это прабабушки и прадедушки.

Совсем скоро участники конкурса смогут всей семьей приступить к выполнению заданий дистанционного этапа. Условия и сроки проведения испытаний можно будет узнать в личных кабинетах на сайте этосемейное.рф.

«Совсем скоро командам откроются первые восемь заданий дистанционного этапа. Они будут включать в себя задания по различным тематическим направлениям и разных уровней сложности. Например, участникам будет предложено всей семьей исполнить песню, приготовить блюдо по семейному рецепту и даже создать виртуальную летопись своей семьи. Задания будут совсем не сложными, но очень увлекательными и полезными как для самой семьи, так и для окружающих, а их главная цель – создать общее увлекательное и полезное дело для семьи, где каждый найдет для себя интересную роль. Сам конкурс уже доказал свою востребованность и своевременность, но регистрация еще продолжается, к тому же на Наблюдательном совете конкурса было принято решение об уменьшении возраста младших участников семейных команд с 6 до 5 лет», – отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.