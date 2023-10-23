Масштабная экоакция #Неделябезбумаги стартовала в регионах России

Эксперт: У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по Приднестровью

Эксперт: У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по решению вопроса с Приднестровьем

Tекст: Антон Никитин

Эксперт в своем Telegram-канале выразил уверенность, что мы вступили в период, когда самые застарелые ситуации, статус-кво по которым сохранялся со времен распада СССР, начинают разрешаться быстро и окончательно.

Как считает Носович, у Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по решению приднестровского вопроса и после Нагорного Карабаха следующим должно стать Приднестровье.

По словам политолога, в правительстве ПМР признали, что в словах президента Молдавии Майи Санду есть логика и здравый смысл, когда она допускает отказ от Приднестровья ради вступления республики в ЕС.

«Два берега Днестра давно разошлись, на левом берегу сложилась своя гражданская нация, которой не по пути с правобережной Молдавией. Так зачем пытаться склеить разбитую чашку: Молдавию в границах Молдавской ССР?» – пишет Носович.

Как считает эксперт, мотивация Тирасполя также понятна – это выход из серой зоны, международное признание и подтверждение суверенитета. «От этого сигналы симпатии в адрес Санду. Политика может укладывать в одну постель очень разных людей», – резюмировал Носович.

Между тем политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале отмечает, что согласие Кишинева на отказ от Приднестровья в обмен на членство в ЕС, если такое, действительно, рассматривается, совсем не обязательно предполагает согласие «старших европейских товарищей» на признание ПМР. «Это же подарок Путину! Ну и вообще создает ненадлежащий прецедент», – пишет Лукьянов.

Более того, по его словам, неясно, как подобное вообще может произойти, учитывая, что Евросоюз как таковой – не государство с геополитическими интересами и амбициями, а прежде всего юридическое объединение, и ему для всего нужно правовое или псевдоправовое обоснование.

Как считает Лукьянов, теоретически можно представить себе запуск процедуры самоопределения с изменением молдавских законов и проведением референдума в Приднестровье под международным (европейским) наблюдением. В то же время эксперт уверен, что в ситуации острого военно-политического кризиса прямо под боком и непримиримого противостояния с Россией затевать такое никто не возьмется, так как это слишком сложно и рискованно.

«Так что изменение границ в сфере интересов ЕС может происходить только обвально-силовым методом, если появится кто-то, способный его задействовать. В случае с Приднестровьем кандидатов пока не видно», – считает Лукьянов.

Ранее в Европарламенте указали на невозможность Молдавии вступить в ЕС без Украины.