У этого конфликта есть лишь два опасных для России сценария. Первый – сирийский. Если война разрастется вширь, то Дамаск вряд ли останется в стороне. Второй – если будут летать ядерные снаряды.0 комментариев
В МЧС назвали число спасенных за неделю россиян при различных ЧП
В течение прошедшей недели сотрудники МЧС спасли более 800 человек при различных ЧП – от пожаров до ДТП, об этом сообщили в рамках еженедельного селекторного совещания под руководством заместителя министра Ильи Денисова в МЧС России.
В течение недели обстановка осложнялась прохождением комплексов опасных и неблагоприятных метеоявлений. В результате сильного ветра порывами до 28 м/с в 15 субъектах Приволжского и Северо-Западного федеральных округов произошли нарушения энергоснабжения, падения деревьев, повреждения кровель и автомобилей. Пострадали девять человек, из них один погиб.
На сегодняшний день аварийно-восстановительные работы завершены в полном объеме. В превентивных целях вводились ограничения движения на дороге регионального значения в Магаданской области и Военно-Грузинской автомобильной дороге. В настоящее время движение осуществляется без ограничений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Кроме того, за неделю пожарно-спасательные подразделения ликвидировали более 5,6 тыс. техногенных пожаров, на которых спасен 451 человек, эвакуировано свыше 3,4 тыс. человек. Количество пожаров на прошедшей неделе увеличилось на 5%, в то же время гибель людей уменьшилась на 16%. Наибольший рост пожаров наблюдается в Республике Крым, Краснодарском крае и Саратовской области.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели МЧС России реагировали порядка 2 тыс. раз и спасли 371 человека. При этом наводных объектах количество происшествий за неделю уменьшилось на 16%, гибель людей – на 24%. Всего за прошедшую неделю произошло 47 происшествий, спасены шесть человек. На туристических маршрутах зарегистрирована 141 группа общей численностью свыше 2 тыс. человек.