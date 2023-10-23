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Автомобильный союз призвал ограничить комиссии дилеров за оформление кредита
Автомобильный союз обратился в Минпромторг, ФАС и ЦБ с просьбой ограничить комиссию дилеров за оформление кредитов
Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Минпромторг, ФАС и ЦБ с просьбой ограничить комиссию дилеров за оформление кредитов.
Национальный автомобильный союз (НАС) отметил в своем Telegram-канале, что комиссия за оформление кредита у крупных автомобильных дилеров достигает 9% от размера кредита. В НАС подчеркнули, что в конечном итоге эти расходы банка на продвижение кредитного продукта перекладываются на покупателя автомобиля.
В организации также заявили о «необходимости ограничить размер комиссии за оформление кредита на уровне других каналов продаж, где размер комиссии не превышает 4%».
В ассоциации отметили, что кредит рассчитывается с учетом стоимости целого ряда навязанных продуктов и услуг: страховых продуктов, карт «помощи на дороге», аксессуаров, оборудования, что ведет к дополнительному росту размера кредита на сотни тысяч рублей и, соответственно, к росту комиссии дилера за его оформление. В НАС подчеркнули, что навязывание дополнительных услуг должно жестко пресекаться на законодательном уровне.
По данным ассоциации, доходы автомобильных дилеров сейчас составляют 9% от суммы автокредита в виде комиссии, 10% от стоимости реализованных страховых продуктов, 5% от стоимости автомобиля от официального дистрибьютора, до 50% от стоимости любых дополнительных товаров и услуг, что приводит к резкому росту стоимости автомобилей и их недоступности для населения.
В ассоциации считают, что для решения вышеупомянутых проблем государству необходимо рассмотреть вопрос о корректировке законодательства, связанного с процессом реализации транспортных средств юридическими лицами. В НАС призвали Минпромторг, ФАС и ЦБ остановить беспредел автодилеров.
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