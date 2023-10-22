Израиль ликвидировал замначальника артиллерийских сил ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ: Истребители ликвидировали замначальника артиллерийских сил ХАМАС в Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, истребители ЦАХАЛа ликвидировали заместителя начальника артиллерийского комплекса ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Катмаша, который отвечал за артиллерийские операции в Центральной бригаде ХАМАС передает ТАСС.

Там добавили, что Катмаш сыграл значительную роль в планировании и проведении обстрелов Израиля из сектора Газа в предыдущих раундах боевых действий.

В пресс-службе отметили, что «с утра 22 октября ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа», в том числе «по командиру ячейки ракетчиков» и «ряду вооруженных террористов».

Также ударам подверглись завод по производству оружия и военный командный центр ХАМАС.

Ранее издание The Times of Israel сообщило, что Израиль создал центр спецопераций для ликвидации командиров ХАМАС.