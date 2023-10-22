«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
Израиль ликвидировал замначальника артиллерийских сил ХАМАС в Газе
ЦАХАЛ: Истребители ликвидировали замначальника артиллерийских сил ХАМАС в Газе
Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по заместителю начальника артиллерийских сил ХАМАС в секторе Газа Мухаммеду Катмашу, сообщила армейская пресс-служба.
По сообщению пресс-службы, истребители ЦАХАЛа ликвидировали заместителя начальника артиллерийского комплекса ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Катмаша, который отвечал за артиллерийские операции в Центральной бригаде ХАМАС передает ТАСС.
Там добавили, что Катмаш сыграл значительную роль в планировании и проведении обстрелов Израиля из сектора Газа в предыдущих раундах боевых действий.
В пресс-службе отметили, что «с утра 22 октября ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа», в том числе «по командиру ячейки ракетчиков» и «ряду вооруженных террористов».
Также ударам подверглись завод по производству оружия и военный командный центр ХАМАС.
Ранее издание The Times of Israel сообщило, что Израиль создал центр спецопераций для ликвидации командиров ХАМАС.