В МИД рассказали об усилиях России по деэскалации конфликта в Израиле

Замглавы МИД Богданов: Россия призывает согласовать усилия по остановке конфликта в Израиле

Tекст: Вера Басилая

Дипломат отметил, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами государств арабских стран, Ирана и Израиля, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил срочные послания своим региональным коллегам, следует из сообщения на сайте МИД России.

Богданов уточнил, что Россия довела до всех вовлеченных сторон о необходимости безотлагательно прекратить огонь и обеспечить гуманитарные коридоры. Кроме того, по словам дипломата, в Совбезе ООН был инициирован проект резолюции с требованиями прекратить насилие, освободить заложников, предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе и не допустить разрастания конфликта в регионе.

Дипломат отметил, что из-за негативной позиции США резолюция была отклонена, а Совбез ООН не выполнил свое главное уставное предназначение – поддержать международный мир и безопасность. В результате, как указала Богданов, растет число погибших среди мирного населения.

Он отметил, что необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию конфликта, а также указал, что без одобренной международными решениями формулы «двух государств» региональная стабилизация будет оставаться недостижимой целью.

Богданов подчеркнул, что невозможно заморозить конфликт в режиме низкой интенсивности. Необходимо разорвать порочный круг насилия, отказаться от односторонних шагов, поглощение палестинских территорий, а также подрыв статуса иерусалимских святынь.



Замглавы МИД считает, что формирование коллективного посреднического механизма с активной ролью региональных государств поможет достичь стабилизации на Ближнем Востоке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лидеры стран Ближнего Востока не хотят продолжения и превращения палестино-израильской эскалации в полномасштабную войну.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке.