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Путин рассказал о переговорах с пятью лидерами стран Ближнего Востока
Лидеры стран Ближнего Востока не хотят продолжения и превращения палестино-израильской эскалации в полномасштабную войну, заявил российский президент Владимир Путин.
«Что касается моего впечатления после разговоров с пятью лидерами региона. Это были важные, своевременные разговоры. Я вам скажу главное, без деталей – у меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации», – цитирует ТАСС слова президента.
Путин отметил, что «кто-то по определению не хочет, кто-то чего-то опасается».
«Но готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну, у меня сложилось впечатление, таких практически нет», – подчеркнул он.
Как сообщали ранее в Кремле, в преддверии визита с Китай Путин провел телефонный марафон с ближневосточными лидерами.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке.