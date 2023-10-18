Путин рассказал о переговорах с пятью лидерами стран Ближнего Востока

Tекст: Александра Юдина

«Что касается моего впечатления после разговоров с пятью лидерами региона. Это были важные, своевременные разговоры. Я вам скажу главное, без деталей – у меня создалось впечатление, что никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации», – цитирует ТАСС слова президента.

Путин отметил, что «кто-то по определению не хочет, кто-то чего-то опасается».

«Но готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну, у меня сложилось впечатление, таких практически нет», – подчеркнул он.

Как сообщали ранее в Кремле, в преддверии визита с Китай Путин провел телефонный марафон с ближневосточными лидерами.



Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке.

