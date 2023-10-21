  • Новость часаЧисло пострадавших во время эскалации граждан Израиля превысило 5 тыс. человек
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    Сближение России и КНДР идет в трех направлениях
    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной
    На Украине рассказали о потраченных российских деньгах
    Депутат озвучил санкции против чиновников за отказ от российских авто
    США и Израиль задумались о создании временных властей в Газе
    Переговоры США, Израиля и Катара с ХАМАС провалились
    Захарова высмеяла решение Литвы запретить экспорт игл в Россию
    В Германии оценили переплату за газ
    Modern Diplomacy: Потери западной бронетехники толкают ВСУ на «мясные штурмы»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    16 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    17 комментариев
    21 октября 2023, 11:16

    Правительство России утвердило обновленное положение о присвоении ученых званий

    Tекст: Кристина Цыцура

    В России утвердили обновленное положение о присвоении ученых званий доцента и профессора, которое начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

    Распоряжение подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

    Одним из главных изменений является сокращение сроков рассмотрения необходимых для присвоения ученого звания документов – со 125 до 100 дней. Теперь будущим ученным разрешается в качестве написанных учебников или учебных пособий заявлять разработанные ими онлайн-курсы.

    На звание доцента доцента необходимо предоставить не менее 20 написанных учебных изданий, на звание профессора – 50.

    20 октября 2023, 18:54
    Сальдо рассказал о масштабной ракетной атаке по Крыму и Приазовью

    Сальдо: Украинские военные запустили более 10 ракет по Крыму и Приазовью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия провела пуск нескольких ракет в сторону Крымского полуострова и Приазовья, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВСУ запустили не менее 10-15 ракет, в том числе переделанных из С-200, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Над территорией Херсонской области сбито пять ракет, три – в Каховском муниципальном округе, две – в Геническом округе. ПВО «отработала на отлично», заключил он.

    До этого в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ПВО сбила ракету около микрорайона Любимовка.

    Коментарии (20)
    20 октября 2023, 17:04
    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о способности ВС России взять Харьков и Одессу

    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия способна взять под контроль Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по украинскому вопросу, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

    ВС России могут взять Харьков и Одессу, исторически это русские города, которые никогда не были частью Украины, сказал Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент России Владимир Путин не был заинтересован в территориальных приобретениях в ходе СВО и не намеревался двигаться «до польской границы». США и их союзники в Европе отказываются от переговоров, это и вынуждает Москву принимать решения о продвижении войск, заключил полковник.

    До этого Макгрегор советовал американскому руководству снизить траты на нужды Украины для поддержания собственной экономики. Также он ранее указывал на способность ВС России освободить Харьков и отмечал, что остается загадкой, почему они этого не делают.

    Коментарии (33)
    20 октября 2023, 15:48
    ПВО России уничтожили семь украинских МиГ-29 за сутки
    ПВО России уничтожили семь украинских МиГ-29 за сутки
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки уничтожили семь самолетов украинских воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.

    ПВО сбили за сутки семь Миг-29, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    За прошедшую неделю истребительная авиация ВКС России и ПВО России уничтожили 12 самолетов, из них 10 – Миг-29, два – штурмовики Су-25. Также уничтожено два вертолета Ми-8.

    Также за неделю уничтожено 314 украинских беспилотников, перехвачено 35 снарядов РСЗО HIMARS, пять оперативно-тактических ракет, две переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200, шесть управляемых авиабомб JDAM.

    С начала СВО уничтожено 500 самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотника, 441 ЗРК, 12 778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 машин РСЗО, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (67)
    20 октября 2023, 18:30
    В Польше назвали использование «Тосочки» в зоне СВО плохой новостью для ВСУ

    Interia: Использование «Тосочки» в зоне СВО стало плохой новостью для ВСУ

    В Польше назвали использование «Тосочки» в зоне СВО плохой новостью для ВСУ
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Использование российской тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» – плохая новость для украинской армии, оружие способно наносить чудовищные удары за считаные секунды, указало польское издание Interia.

    Залп из этого огнемета может уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия, пишет Interia, передает РИА «Новости».

    Термобарические снаряды, которые выпускает «Тосочка», способны разрушать серьезные укрепления за счет очень высокой температуры и избыточного давления, ударная волна от них может проходить сквозь стены строений, это очень опасно для всех укрывающихся там.

    ТОС-2 опаснее своего предшественника ТОС-1, машина теперь имеет бронированную кабину, мощный двигатель способен развить скорость до 100 км/ч. В задней части есть пусковая установка, а ракеты могут поражать цели в радиусе до 15 км.

    «Тосочка» имеет улучшенные тактико-технические характеристики по сравнению с ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». Комплекс базируется на шасси «Урала» с повышенной проходимостью, на борту есть автоматизированные системы стрельбы.

    Ранее Министерство обороны России сообщало о боевой работе расчета ТОС-2 в зоне СВО, комплекс уничтожил скопление пехоты ВСУ в укрепрайоне.

    Коментарии (27)
    20 октября 2023, 18:20
    Генерал авиации объяснил массовое уничтожение самолетов ВСУ

    Генерал авиации Попов указал на роль разведки при массовом уничтожении самолетов ВСУ

    Генерал авиации объяснил массовое уничтожение самолетов ВСУ
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Рост эффективности российской ПВО в ходе спецоперации может быть связан с успешной работой разведки по дезинформации ВСУ. Украина по наводке перебросила ударные самолеты на аэродромы «подскока» поближе к фронту, где они и были уничтожены либо на земле, либо на глиссаде при посадке, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении десяти украинских истребителей МиГ-29, двух штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8.

    «Не исключено, что ВСУ получили какую-то дезинформацию от нашей разведки и начали готовить атаку, для чего перебазировали ударную авиацию с основных мест расположения на аэродромы «подскока», находящиеся примерно в 100 км от линии боевого соприкосновения», – пояснил сказал Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

    «Наши «Герани» и ранее уничтожали украинские самолеты и вертолеты на стоянках, аэродромах. Сейчас же, судя по всему, ВСУ готовили какую-то масштабную операцию, поэтому начали перебрасывать сразу большое количество машин. Наша ПВО и истребители в большинстве случае работает как надо, а тут, скорее всего, мы увидели ее синергию с разведкой, выманившей самолеты ВСУ на удобную для нас дистанцию», – объяснил собеседник.

    «Вообще аэродромами подскока пользуются следующим образом: туда перебрасывается авиация и маскируется. В течение нескольких часов командиры получают уточненные данные о расположении целей, сразу взлетают, выполняют задачу и уходят на основные аэродромы базирования уже примерно за 300 км от фронта. В этом и заключается оперативность применения, например, штурмовой авиации», – рассказал спикер.

    «Я думаю, в данном случае большинство украинских самолетов мы сбили на глиссаде посадки. В это время летчик, как правило, не успевает или физически не может отреагировать на атаку – отстрелить тепловые ловушки, включить РЭБ, провести противоракетные маневры. В такие моменты вероятность поражения самолета одной ракетой – 0,85. Тогда как в остальных случаях – при комплексном противодействии атаке, вероятность поражения самолета составляет примерно 0,4», – детализировал эксперт.

    В пятницу Минобороны РФ сообщило, что в «результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов, из них: 10 – МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. «Только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны сбито семь украинских самолетов Миг-29», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, что фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию.

    Коментарии (29)
    20 октября 2023, 15:01
    Захарова пошутила над просьбой жены Зеленского к Google
    Захарова пошутила над просьбой жены Зеленского к Google
    @ president.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу жены президента Украины Елены Зеленской, попросившей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.

    «А бутики Cartier украинскими не попросила отображать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера Владимира Зеленского в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

    Кроме того, Захарова оценила фото Зеленского на саммите НАТО.

    Коментарии (18)
    20 октября 2023, 14:57
    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС

    Речь Байдена про ХАМАС вызвала недовольство в Конгрессе среди республиканцев

    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС
    @ Jonathan Ernst/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессмены-республиканцы назвали не достаточно сильной в отношении ХАМАС обращение президента США Джо Байдена к американскому народу, посвященное ситуации в Израиле и на Украине, а также сочли «позором» его предложение выделить деньги для палестинцев.

    Техасский конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон написал в соцсети Х (бывший Twitter, ограничен в России), что Байдену верить нельзя.

    «Когда он говорит, что «деньги для палестинцев» не идут тотчас же на терроризм. Там ноль подотчетности. При Байдене мы полностью финансируем наших врагов. Эта речь – позор», – считает Джексон, передает РИА «Новости».

    Другие республиканцы из Сената Марша Блэкберн от Теннесси и Джеймс Вэнс от Огайо оказались тоже разочарованы речью Байдена. Вэнс сделал перепостом саркастичного твита покойного комика Норма Макдональда с комментарием «одна из тем речи Байдена».

    «Что ужасает меня, так это то, что ИГИЛ* (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) взорвет ядерное устройство и убьет 50 млн американцев. Представляете ответную реакцию против мирных мусульман?» – написано в твите.

    Блэкберн в свою очередь отметила недостаточную жесткость и слабость речи Байдена в отношении ХАМАС и Ирана.

    «В очередной раз Байден не смог привлечь Иран к ответственности, пообещать заморозку шести миллиардов долларов для Ирана или пообещать удержать помощь ХАМАС», – написала в Х сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что направляет в американский Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он отметил, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» Штатов для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

    Заявление Байдена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что прежде Штаты говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    Свое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть.

    Коментарии (12)
    20 октября 2023, 20:57
    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной

    Кличко признал, что подконтрольные России территории не являются Украиной

    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов на Украине, заявил, что подконтрольные России области уже не относятся к территории страны.

    «О голосовании: те территории, которые оккупированы, – они уже не Украина, потому что представителей не будет», – заявил Кличко в интервью на телеканале «Киев 24», передает РИА «Новости». Он добавил, что неизвестно, каким образом будут учитываться эти территории.

    Киевский градоначальник также отметил сложности при проведении избирательной кампании в военное время. «Кто-то говорит: демократические принципы, нам нужно провести выборы. Нет! Выборы – это не демократично. Условия проведения выборов... Это условия, равные возможности для каждого принимать участие, равные возможности голосовать», – сказал он. Кличко указал, что военнослужащие и 9 млн уехавших украинцев не получат равной со всеми возможности принять участие в выборах.

    Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) призвал к смене власти на Украине.

    Коментарии (14)
    20 октября 2023, 12:40
    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией

    Секретарь Совбеза Украины Данилов: Не согласных с антироссийским курсом Киева украинцев ждет жесткий ответ

    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/ukrinform/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинцев, не согласных с антироссийским курсом Киева, ждет жесткий ответ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    По его словам, это является предупреждением для «всех ждунов», которые выражают надежду на скорое окончание конфликта, если Киев решит сдаться, передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «Рада».

    «Если вы и далее будете продолжать такие панические месседжи выпускать, будете рассказывать про внедрение русского языка, возвращение российских попов и так далее, имейте в виду, что ответ от народа Украины будет очень жесткий», – заявил Данилов.

    При этом ранее Данилов посетовал на то, что никто на Западе не объяснил Киеву, что означает понятие «победа Украины».

    Коментарии (16)
    20 октября 2023, 21:57
    На Украине рассказали о потраченных российских деньгах

    Украина направила арестованные деньги банков России на внутренние выплаты

    На Украине рассказали о потраченных российских деньгах
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина решила направить арестованные деньги из банков России на выплаты компенсаций жителям за утерянное жилье, заявила председатель украинской партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

    Как пишет Укринформ, из арестованных средств России на жилищные компенсации было направлено 4,4 млрд гривен (около 120 млн долларов), передает ТАСС.

    По словам Шуляк, сегодня для выплаты компенсаций использовались замороженные средства работавших на Украине российских банков. Она уточнила, что самая крупная сумма была от «дочки» Сбербанка.

    Ранее министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что украинские власти арестовали и конфисковали активы России и Белоруссии почти на 2 млрд долларов.

    Коментарии (17)
    20 октября 2023, 16:56
    Латвия призвала закрыть Балтику для российских судов

    Президент Латвии Ринкевичс призвал перекрыть Балтийское море, если Balticconnector повредила Россия

    Латвия призвала закрыть Балтику для российских судов
    @ DPA/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Североатлантический альянс должен закрыть проход для судов из РФ по Балтийскому морю в случае, если причастность России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

    Как указал Ринкевичс телекомпании LSM, данный вопрос затрагивает ряд международных норм в области морского права, однако если причастность России будет доказана, то необходимо будет обсудить защиту критической инфраструктуры НАТО. Также, по его словам, необходимо будет провести переговоры, касающиеся перекрытия Балтийского моря, передает ТАСС.

    Латвийский лидер уточнил, что перед выносом вопроса на уровень НАТО необходимо «иметь на столе ряд точных фактов». Он добавил, что страны альянса пока не обсуждали такие меры, а союзники НАТО договорились проводить патрули Балтийского моря. Ринкевичс подчеркнул, что после его беседы финским и эстонским президентами он уже догадывается, в каком направлении движется расследование.

    «Хотя Швеция еще не вступила в НАТО, чего мы ожидаем в ближайшем будущем, НАТО должна будет, если мы станем свидетелями подобных инцидентов, в моем представлении, просто закрыть проход судов в Балтийском море. Это можно сделать. Проход можно закрыть», – заявил он.

    Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш отметил в интервью латвийскому телеканалу, что трудно представить, как именно можно закрыть Балтийское море.

    В ночь на 8 октября подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт в связи с необычным падением давления в трубе. Власти Эстонии допустили повреждение газопровода в Финском заливе якорем судна. В ЧП на газопроводе заподозрили китайский контейнеровоз.

    В четверг Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила о завершении обследования места повреждения газопровода Balticconnector.

    Коментарии (72)
    20 октября 2023, 18:07
    Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Резцова
    Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Резцова
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    На 59-м году жизни умерла первая в истории страны олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова, сообщил ее бывший муж Леонид Резцов.

    По его словам, спортсменка умерла накануне в реанимации, не приходя в сознание, передает ТАСС. В больнице Резцова находилась с 15 октября.

    Резцов отметил, что пока не знает официальных причин смерти, но в середине марта Резцова была госпитализирована с сердечным приступом.

    Она стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете, также завоевывала золото в биатлоне 1992 и 1994 годах.

    Коментарии (13)
    20 октября 2023, 21:52
    Депутат озвучил санкции против чиновников за отказ от российских авто

    Депутат Леонов: Чиновникам могут урезать финансирование за отказ пересесть на российские авто

    Депутат озвучил санкции против чиновников за отказ от российских авто
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В случае неисполнения предписаний об использовании отечественных служебных машин чиновникам могут урезать финансирование, предположил член думского комитета по депутатской этике Сергей Леонов.

    Если чиновник не станет исполнять предписание об использовании российской служебной машины, то его, вероятно, может ждать дисциплинарное взыскание, ему могут урезать финансирование, сказал Леонов «Ленте.ру».

    Он пояснил, что закупки будут контролировать специализированные органы, несущие за это ответственность. Депутат предположил, что за соблюдением этого предписания также будут следить общественные организации и активисты.

    Депутаты Госдумы ездят на машинах, предоставляемых администрацией президента, уточнил собеседник. Парламентарии не выбирают, на какой машине ездить, указ президента по пересадке на отечественные машины будет выполняться по мере выхода из строя автомобилей, которые уже есть в наличии в гараже.

    Леонов выразил уверенность, что для депутатов будут закупаться новые автомобили российской или китайской сборки.

    Ранее Минпромторг сообщал, что для использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях рекомендованы автомобили российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайский Haval.

    Коментарии (22)
    20 октября 2023, 16:55
    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе

    Яков Кедми: Вашингтон одобрил решение Израиля уничтожить ХАМАС и не станет вмешиваться в ход военной операции

    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США не будут оказывать влияния на операцию ЦАХАЛ по уничтожению ХАМАС. Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее американские СМИ сообщили, что Израиль изменил планы операции в секторе Газа после вмешательства руководства США.

    «США не будут влиять на планы Израиля относительно наземной операции в секторе Газа и вмешиваться в военно-тактические решения руководства ЦАХАЛ. Главное и основное, что сделал для нас Вашингтон, – поддержал операцию по уничтожению ХАМАС. Наша же страна будет делать то, что необходимо для соблюдения ее национальных интересов», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Американцы также выразили пожелание, чтобы ЦАХАЛ после уничтожения ХАМАС ушел из сектора Газа, а сама территория была передана в другие руки, например, законным властям Палестины. По этому вопросу у Штатов с Израилем нет разногласий. Также со стороны Вашингтона прозвучала просьба сократить жертвы среди мирного населения. Мы будем стараться это делать и без запросов США», – отмечает собеседник.

    «Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Тогда ЦАХАЛ действительно будет совместно работать с американцами. Но если война будет вестись с ХАМАС или даже «Хезболлой», то настолько плотное сотрудничество не понадобится», – резюмировал Кедми.

    Ранее в американских СМИ появилась информация, что планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа изменились после визита президента США Джо Байдена. Вашингтон повлиял на Тель-Авив из-за необходимости ограничить потери среди мирных лиц.

    Bloomberg пишет, что Израиль собирался нанести «скоординированные удары с воздуха, моря и суши», но Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин якобы уговорили изменить планы ЦАХАЛ. Источники агентства рассказали, что Вашингтон указал на последствия такой операции, в связи с чем ее начало может начаться позже, а сама кампания продлится дольше.

    На ваш взгляд
    Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на поддержке Украины Западом?




    Результаты


    Также в статье отмечается, что США все больше обеспокоены тем, что наземная операция в Газе может вовлечь в конфликт «Хезболлу». Поэтому в Вашингтоне стараются снизить вероятность открытия второго фронта для Израиля.

    Ранее израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» заявил, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в секторе Газа, пишет газета The Times of Israel. Он заявил, что солдаты ЦАХАЛ, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории.

    Галант также сообщил, что план военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа против ХАМАС состоит из трех фаз. Конечной же целью кампании является создание нового режима безопасности в секторе Газа, передает The Times of Israel.

    На данный момент военная кампания находится на первом этапе, целью которого является уничтожение боевиков ХАМАС и нанесение ущерба их инфраструктуре. Сначала средствами огневого поражения, а потом наземной операцией. Вторая фаза будет предполагать продолжение боевых действий с меньшей интенсивностью для устранения очагов сопротивления.

    «Третьим этапом будет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за ситуацию в этом районе и создание новой реальности безопасности для жителей прилегающих территорий», – сообщил Галант.

    Коментарии (3)
    20 октября 2023, 14:22
    МОК отказался считать Олимпиаду правом человека

    МОК в ответ на критику со стороны Путина отказался считать Олимпиаду правом человека

    Tекст: Вера Басилая

    Выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) рекомендации о допуске россиян в нейтральном статусе являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии и не являются этнической дискриминацией, заявили в организации.

    В организации отметили, что «участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана», передает ТАСС.

    Отвергая обвинения президента России Владимира Путина об этнической дискриминации россиян со стороны МОК, комитет заявил, что строгие условия, которые организация определила в своих рекомендациях международным федерациям для участия российских или белорусских спортсменов, соответствуют Олимпийской хартии.

    Ранее Путин заявил, что отношение МОК к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку. Как подчеркнул российский президент, благодаря некоторым руководителям современного МОК стало известно, что приглашение на Олимпиаду – это не безусловное право лучших спортсменов, «а некая «привилегия» и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения».

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