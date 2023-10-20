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    «Разумные инвестиции» в войну не сделают США богаче и сильнее
    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде
    Названные марки автомобилей для российских чиновников
    Гиперзвуковой комплекс «Авангард» загрузили в пусковую установку
    Лавров: Украина многим надоела в Европе
    Сенатор: США разжигают пожары по всему миру ради собственной выгоды
    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией
    Пентагон велел использовать ракеты ATACMS «в пределах суверенной Украины»
    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    2 комментария
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    5 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    15 комментариев
    20 октября 2023, 14:49

    Песков: Отзыв ратификации ДВЗЯИ уровнял права России и США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ситуация между Россией и США после отзыва ратификации ДВЗЯИ де-юре выровнялась, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва очень внимательно следит за ситуацией, передает РИА «Новости».

    США уже провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие. Песков отметил, что это было не ядерное испытание.

    ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году.

    Ранее Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

    20 октября 2023, 07:47
    США провели «эксперимент» на ядерном полигоне

    США провели подземный химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде

    США провели «эксперимент» на ядерном полигоне
    @ Vegas PBS/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Невадский испытательный полигон, на котором прежде испытывали ядерное оружие, провел подземный химический взрыв для улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру, сообщило минэнерго США.

    Для «эксперимента» применялись «химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы». Утверждается, что проведение испытаний направлено на снижение глобальных ядерных угроз «в целях США по нераспространению ядерного оружия».

    Испытания прошли в среду – в этот день Госдума проголосовала за законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    Напомним, Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект закона, который отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

    Коментарии (12)
    20 октября 2023, 11:36
    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде

    Эксперт Анпилогов: Экспериментом в Неваде США демонстрируют готовность к новой ядерной гонке

    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде
    @ John Locher/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ядерная отрасль в США находится в плачевном состоянии. И несмотря на это, Вашингтон, судя по всему, пытается демонстрировать силу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее США на испытательном полигоне в Неваде провели подземный химический взрыв. Испытания прошли в день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

    «Не думаю, что США специально старались увязать проведение испытаний с решением российской Госдумы об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Однако совершенно точно, что этими действиями Вашингтон хотел показать силу и готовность к началу новой ядерной гонки», – сказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики

    «Однако Америка не сумеет достичь в ней лидерских позиций. В настоящее время данная сфера в Штатах находится в крайне плачевном состоянии. Многим научным и производственным центрам было сокращено финансирование. Кроме того, большая часть мощностей законсервирована», – отмечает собеседник.

    «Стоит обратить внимание и на то, что США провели эксперимент химического характера. Такие испытания на самом деле не способны дать качественные результаты для совершенствования ядерных вооружений. Скорее всего, реальная задача Вашингтона состояла в проверке сейсмической сети, способной фиксировать взрывы со стороны других государств», – подчеркивает эксперт.

    «Вместе с тем действия Штатов не должны остаться без ответа. И Россия уже предприняла меры по данному направлению, когда заявила об отмене ратификации ДВЗЯИ. Это решение можно назвать полностью оправданным. Мы четко обозначили, что считаем США главными инициаторами размывания ограничений в ядерной сфере», – акцентирует собеседник.

    «Вашингтон делал это умышленно, чтобы получить односторонние преимущества. Теперь же Россия в случае необходимости и при принятии такого решения властями страны сможет проводить аналогичные испытания. В частности, речь идет о подземных тестированиях ядерных вооружений. Это позволит нам достичь успехов не только в военной, но и в научной сфере», – резюмирует Анпилогов.

    Ранее США на испытательном полигоне в Неваде провели подземный химический взрыв. Об этом сообщает Минэнерго страны. Эксперимент был организован для улучшения возможности Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру. В рамках тестирования применялись «вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы».

    Утверждается, что испытания направлены на снижение глобальных угроз «в целях США по нераспространению ядерного оружия». Эксперимент прошел в тот же день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Впервые о необходимости пересмотра статуса данного документа высказался Владимир Путин в ходе участия в заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    Тогда он отметил, что США до сих пор не ратифицировали договоренности, в связи с чем «зеркально повести себя» с Вашингтоном вполне приемлемо. Президент подчеркнул, что в России проводятся успешные тестирования современных видов стратегического оружия, и специалисты отрасли говорят о необходимости проведения итоговых испытаний. Однако он усомнился в необходимости организации данных мероприятий.

    «Ситуация в мире изменилась. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», – отреагировал на слова Путина спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин  в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что отмена ратификации ДВЗЯИ «соответствует национальным интересам нашего государства».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что именно дает Москве пересмотр статуса Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Коментарии (6)
    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

    Коментарии (30)
    19 октября 2023, 16:59
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    Израиль получил первую партию бронетехники из США вместо поврежденной
    @ mod.gov.il

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Минобороны Израиля сообщили о получении первой партией бронетехники из США, предназначенной для армии государства взамен поврежденной в ходе боев.

    «Боевые машины передаются ЦАХАЛ взамен поврежденных во время военных действий», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что Израиль намерен провести в секторе Газа «Операцию «Железные мечи», которая будет невиданной по свирепости.

    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 04:59
    Пентагон велел использовать ракеты ATACMS «в пределах суверенной Украины»

    Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил о требовании использовать ракеты ATACMS только «в пределах суверенной Украины»

    Tекст: Антон Антонов

    Киев заверил США, что ракеты ATACMS будут применяться «в пределах суверенной Украины», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер не захотел озвучивать «подробности относительно количества переданных» ракет. Комментируя возможность новых поставок тактических ракет Киеву, он заявил, что Вашингтон будет обсуждать эту тему «с Украиной, а также союзниками и партнерами», передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о том, намерены ли США передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые собирались отдать Украине, Райдер сказал, что у него «нет информации на этот счет помимо того», что США «уверены» в своей способности «оказывать поддержку и Украине, и Израилю».

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России. Сообщалось об обстреле Бердянска ракетами ATACMS.



    Коментарии (6)
    20 октября 2023, 12:30
    Сенатор: США разжигают пожары по всему миру ради собственной выгоды

    Сенатор Климов: Словами о «разумных инвестициях» в Украину Байден прикрывает «распил» американского бюджета

    Сенатор: США разжигают пожары по всему миру ради собственной выгоды
    @ Jonathan Ernst/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Своим высказыванием о «разумных инвестициях» Байден пытается оправдаться перед американцами за трату денег на конфликты в других странах. Если бы на Марсе можно было начать боевые действия, Штаты вмешались бы и туда. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» в безопасность будущих поколений американцев.

    «В Вашингтоне разговорами о борьбе за демократию и «разумных инвестициях» прикрывают свой финансовый расчет. От тех денег, которые США выделяют на затягивание конфликта на Украине, американские корпорации получают огромные доходы. Во власти сидят лоббисты различных компаний, которые продвигают выгодные для себя политические решения», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Фактически речь идет о масштабном «распиле» американского бюджета. Из-за этой политики разгораются пожары по всему миру. Вашингтону все равно и на израильтян с палестинцами, и на украинцев. Для них нет разницы, где будет вестись война. Если была бы возможность начать боевые действия на Марсе, США вмешались бы и туда», – отмечает собеседник.

    «В данном контексте слова Байдена о «дивидендах» направлены исключительно на внутреннюю аудиторию. Американцы не понимают, зачем Белый дом выделяет огромные средства на внешние конфликты, когда внутри страны так много проблем. Вот президент и говорит, что якобы это инвестиция в безопасность граждан, хотя на деле жителям США ничего не угрожает», – резюмировал Климов.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что направляет в американский Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он отметил, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» Штатов для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который будет более безопасным, мирным и процветающим», – заявил Байден. При этом он заверил, что армия США не будет направлена «сражаться на Украину».

    Заявление Байдена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что прежде Штаты говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    По словам Захаровой, США всегда рассматривали войны как «разумную инвестицию», поскольку те велись «не на американской территории, а чужие издержки их не волновали». «Как говорится, ничего личного, просто бизнес», – сказала она.

    Оценивая слова Байдена о дивидендах, Захарова напомнила высказывание члена Верховного суда США Оливера Уэнделла Холмса – младшего: «Саморазвитие человека умирает вместе с ним, как и его добродетели исчезают из памяти, но дивиденды от акций, которые он завещает своим детям, живут и сохраняют его память зеленой». Как отметила дипломат, видимо, «все умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови».

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 21:52
    Госдеп: Международное расследование инцидента в больнице Газы неуместно

    Госдеп заявил, что международное расследование инцидента в больнице Газы неуместно

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американская администрация утверждает, что международное расследование удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа неуместно.

    Но неуместно оно именно в настоящее время, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

    Ранее разведка США в ходе оценки увидела только «легкие повреждения» в попавшей под ракетный удар больнице. По данным палестинского минздрава, в медицинском учреждении погибли более 470 человек.

    Коментарии (9)
    20 октября 2023, 10:42
    Взрыв на ядерном полигоне в США назвали сигналом России

    Исследователь Стефанович заявил, что взрыв на полигоне в Неваде мог быть сигналом России

    Взрыв на ядерном полигоне в США назвали сигналом России
    @ Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Подземный взрыв, который США устроили на ядерном полигоне в штате Невада, мог быть сигналом России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем, заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения Дмитрий Стефанович.

    Эксперт отметил, что пока нет уверенности в том, что ядерные испытания в России в принципе планируются. По его словам, если подобные «эксперименты» и будут осуществляться, то без информационной кампании по подчеркиванию их значения в интересах укрепления ядерного сдерживания, передает «Лента.ру».

    Ранее Минэнерго США сообщило, что испытательный полигон в Неваде, на котором прежде испытывали ядерное оружие, провел подземный химический взрыв для улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру.

    Напомним, Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект закона, который отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

    Коментарии (6)
    19 октября 2023, 18:06
    Медведев не исключил ядерный сценарий развития конфликта на Ближнем Востоке

    Медведев предрек ядерный сценарий в случае отказа от создания палестинского государства

    Медведев не исключил ядерный сценарий развития конфликта на Ближнем Востоке
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Война на Ближнем Востоке может растянуться на долгие десятилетия или даже закончиться применением ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье о перспективах развития ситуации.

    Война между Палестиной и Израилем может быть предотвращена после создания полноценного палестинского государства и исполнения всех фундаментальных политических решений, принятых с 1947 года, указал Медведев в своей статье для газеты «Известия».

    Однако в таком исходе событий мало кто заинтересован на Западе, потому надежда на успех призрачна. Альтернативой этого решения остается война, которая продлится еще 100 лет, или же короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав.

    Ведущаяся война в регионе основана на терроре и доктрине «непропорционального применения силы» против гражданского населения, с обеих сторон «включен режим берсерка». У конфликта есть все шансы перерасти в полноценную региональную войну, при плохом стечении обстоятельств это может обернуться глобальной войной. Последствия противостояния Палестины и Израиля видны каждый день – это многочисленные жертвы и разрушения.

    С 40-х годов XX века в конфликте наблюдается «отчетливый американский след», добавил Медведев. Все арабо-израильские войны с 60-х Вашингтон «поддерживал и накачивал оружием лишь одну сторону». США, по словам зампреда СБ России, пытались сделать все, чтобы противники не разошлись миром. Поставки оружия на Ближний Восток обеспечили американским компаниям огромную и постоянную прибыль, позволили сохранять влияние в регионе.

    Во второй половине XX века для США эта стратегия стала привычной, цинизм американской администрации переходит «все мыслимые границы». Никого не удивляли огромные объемы смертоносного оружия США и их союзников по НАТО, отправляемых киевскому режиму, объемы брошенного вооружения при бегстве из Афганистана. При этом никто не был озабочен тем, что военная техника разворовывалась и по контрабандным каналам уходила в руки экстремистов и террористов.

    США движутся привычным путем, делая ставку на силу, пытаясь показать, «кто в доме хозяин». Вместо того, чтобы смягчить остроту противостояния, США направляют авианосцы к израильским берегам и вносят в Конгресс проект закона о поставках оружия Израилю более чем на 2 млрд долларов.

    Украина же напугана перспективами получать все меньше оружия и денег, «отчаянно ревнует» к Израилю и «проливает крокодиловы слезы», заключил Медведев.

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    19 октября 2023, 23:40
    Россия осудила вето США на проект резолюции СБ ООН по Палестине и Израилю

    МИД России указал на чудовищные последствия вето США на проект резолюции СБ ООН по Палестине и Израилю

    Tекст: Антон Антонов

    Российский МИД, комментируя использование США права вето в отношении проекта резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, заявил, что последствия такого шага чудовищны.

    МИД России заявил, что СБ ООН не удалось «направить столь востребованный и срочный сигнал в пользу прекращения кровопролития» из-за позиции США. Ведомство считает, что «последствия такого шага чудовищны», учитывая угрозу распространения конфронтации за границы региона, сообщается на сайте МИДа.

    Министерство указало, что ракетного удара по больничному комплексу «Аль-Ахли» могло не произойти, если бы СБ ООН также принял российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа. Подчеркивается, что промедление ведет к новым смертям, а также страданиям мирных жителей, «ставших пленниками заблокированного анклава».

    МИД считает, что США «до всего этого, очевидно, нет дела», Вашингтон отказывается признавать, что «право на самооборону не означает лицензию на неизбирательное массовое возмездие». МИД указал, что «именно провальная политика США на палестино-израильском направлении спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение». США взяли под контроль «все усилия» по урегулированию данной проблемы, но лишь «методично «хоронили» мирный процесс и законные чаяния палестинцев на собственное государство, обещанное им еще в 1947 году».

    Напомним, 18 октября проект резолюции СБ ООН поддержали Албания, Бразилия, Габон, Гана, Китай, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Франция, Эквадор и Япония. Россия и Великобритания воздержались, США применили право вето.

    Кроме того, Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

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    20 октября 2023, 09:38
    В Китае рассказали, как США жертвуют ладьей ради пешки

    SCMP: США приносят Германию в жертву ради поддержки Украины

    В Китае рассказали, как США жертвуют ладьей ради пешки
    @ Andreas Franke/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон ради поддержки Украины продолжает рисковать политической и социальной стабильностью Германии, пишут китайские СМИ.

    Автор публикации в South China Morning Post задался вопросом: «Если бы политика была шахматами, пожертвовали бы вы ладьей ради пешки?» Однако именно этим, по мнению автора статьи, сейчас и занимается Вашингтон, передает RT.

    Идя на поводу у американцев, Германия ослабляет собственную экономику, разрушает стабильную и мирную внутреннюю политику, порождает экстремизм. По оценке автора статьи, сильным ударом по Германии стало ослабление мировой экономики, дистанцирование от Китая, а также крах системы поставок энергоресурсов из России.

    Берлин, напоминает автор статьи, фактически отказался от расследования подрыва российских газопроводов, а они считались ключевыми элементами немецкой инфраструктуры. Он назвал неудивительным то, что европейские политики не захотели «вникать в это слишком глубоко», однако обычные немецкие избиратели, считает обозреватель, пришли бы к выводу, что их лидеры действительно жертвуют своими собственными национальными интересами ради иностранных. В результате левоцентристы и правоцентристские партии теряют популярность.

    «Люди думают, что Запад вводит санкции против России. Возможно, на самом деле, он вводит санкции против самого себя, и конкретно против Германии», – делает вывод издание.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Евросоюз увеличивает закупки СПГ и дизеля из России.

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    20 октября 2023, 10:34
    Лукьянов: Обращение Байдена отражает карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности

    Tекст: Вера Басилая

    Речь Джо Байдена, который в обращении к американцам объявил Россию и ХАМАС «тиранами», стремящимися разрушить демократию и американское лидерство на планете, представляет собой карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности, заявил политолог Федор Лукьянов.

    Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что «своеобразное» выступление американского лидера диктуется не анализом международной обстановки, а необходимостью преодоления внутренних политико-бюджетных сложностей.

    «Впрочем, возможно мы и не правы, а это как раз подлинная картина, имеющаяся в сознании идеологов американской внешней политики. Не зря же Джейк Салливан проникновенно рассказывал недавно, что вырос на фильмах про Рембо и всегда хотел воплощать его мировоззрение в жизнь. А там все просто, без затей», – отметил политолог.

    В ходе выступления Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо».

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    20 октября 2023, 14:15
    Le Monde: Добивавшийся изоляции России Запад сам рискует оказаться в изоляции
    Le Monde: Добивавшийся изоляции России Запад сам рискует оказаться в изоляции
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, не прекращающие попытки изолировать Россию на мировой арене из-за украинского конфликта, сами рискуют оказаться в изоляции после поддержки бомбардировок Израилем сектора Газа, пишет газета Le Monde.

    Авторы публикации высказали мнение, что фундамент, на котором держится риторика Запада по Украине, где Россию обвиняют в несоблюдении международного права и военных преступлениях, ослабевает на фоне поддержки США жестокости ответных действий Израиля, передает ТАСС.

    Издание пишет, что неодинаковое отношение к военным преступлениям вновь оживляет дискурс <…> о «двойных стандартах» и «лицемерии» Запада. Кроме того, в статье обращается внимание на отказ от принятия в Совбезе ООН российской резолюции по Ближнему Востоку, что, по мнению, публицистов, ставит США в неудобное положение, когда ему пришлось налагать вето на текст, призывающий к деэскалации. Этот ход Запада журналисты назвали выигрышным для России.

    Кроме того, газета со ссылкой на неназванные европейские дипломатические источники, называет обострение палестино-израильского конфликта «подарком с небес» для Москвы в ее противостоянии с коллективным Западом, поскольку внимание СМИ переключилось на Ближний Восток, а помощь Украине ослабла.

    Речь идет об усилиях, предпринимаемых Западом с февраля 2022 года для изоляции России и привлечения на свою сторону стран, отнесенных к Глобальному Югу, отмечает издание. По мнению журналистов, эти усилия, сходят на нет как под влиянием общественного мнения, так и правительств ряда стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.

    Кроме того, Le Monde обращает внимание на «отказ от присущей России нейтральной позиции» по палестино-израильскому вопросу, который якобы выразился в произошедшем лишь через неделю после нападения на израильские города звонке Путина премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и отсутствии заявлений о «терроризме» со стороны палестинского движения ХАМАС. Газета связывает это с желанием «укрепить как можно сильнее разнородный антизападный фронт» и «сосредоточить усилия на внутренних расколах в западном лагере».

    Татьяна Кастуева-Жан из Французского института международных отношений считает, что «полная поддержка Киевом Израиля может обернуться против него, поскольку Глобальный Юг может отказаться поддерживать Украину, которая не осуждает израильские удары и не выражает сочувствие жертвам среди палестинцев.

    Ранее FT писала, что Глобальный Юг отвернулся от Запада из-за войны на Ближнем Востоке. По данным издания, реакция западных стран на бомбардировки сектора Газа продемонстрировала, что «правила игры можно пересмотреть».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

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    20 октября 2023, 12:46
    Экс-сотрудник ЦРУ: Продвижение русских на Украине не остановить

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Продвижение русских на Украине не остановить

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска переходят в наступление на фоне накапливающихся проблем Киева, помощь Запада Украине не остановит продвижение российской армии, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Джонсон заявил, что «критически важная» помощь Запада Украине пойдет на спад, но киевский режим попробует держаться, пока есть «слабенький поток» поддержки, передает РИА «Новости».

    И тем не менее, по словам Джонсона, это «не остановит продвижения русских», которые перешли в наступление.

    Эксперт считает, что конфликт на Ближнем Востоке повлияет на помощь Украине. Так, по его словам, США перебросили 101-ю воздушно-десантную дивизию из Румынии в Иорданию. Кроме того, Джонсон обратил внимание, что США разместили на своих базах в регионе F-16 и прочие самолеты, совершая тем самым очень быстрые и решительные шаги, ничего подобного не делали в случае с Украиной.

    Ранее издание Responsible Statecraft указало на то, что вероятного пути к военной победе Киева не существует независимо от того, сколько денег выделит Конгресс.

    Издание Independent со ссылкой на бывшего офицера разведки Фрэнка Ледвиджа до этого сообщило, что попытки ВСУ проводить операции против Российской армии обречены, так как украинской стороне не хватает бойцов.

    Напомним, президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские.

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    20 октября 2023, 11:15
    FT: Глобальный Юг отвернулся от Запада из-за войны на Ближнем Востоке

    Financial Times: Израиль подорвал усилия Запада по перетягиванию стран Глобального Юга на сторону Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Кризис на Ближнем Востоке стал «подарком небес» для России, сообщили неназванные чиновники и дипломаты газете Financial Times.

    По данным издания, реакция стран Запада на бомбардировки сектора Газа продемонстрировала странам Глобального Юга, что «правила игры можно пересмотреть», из-за чего мир начал делиться на сторонников и противников действий Армии обороны Израиля, когда Украина оказалась на обочине информационной повестки, передает РИА «Новости».

    Газета констатирует, что коллективный Запад «определенно проиграл битву за Глобальный Юг, а проведенная с его странами в отношении Украины работа потеряна.

    «Забудьте о правилах и мировом порядке. Нас больше никогда не будут слушать. То, что мы говорим об Украине, должно касаться и Газы. В противном случае мы утратим все доверие», – говорит один из высокопоставленных дипломатов G7.

    Более того, Financial Times указывает на то, что развивающиеся страны поддерживают борьбу палестинского народа, так как рассматривают ее через призму самоопределения и сопротивления гегемонии США.

    Тем временем в СМИ уже появилась информация о том, что снаряды, которые изначально предназначались для Украины, могут быть направлены министерством обороны США в Израиль.

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