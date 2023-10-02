На Донецком направлении отражено три атаки ВСУ

За сутки боевых действий потери противника на этом направлении составили до 180 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, две самоходные артустановки «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины возле Червоной Дибровы и Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР).

Потери ВСУ составили боле 60 военнослужащих убитыми и ранеными и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Акация» и две гаубицы Д-20 и Д-30, перечислили в Минобороны.